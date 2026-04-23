Conseguir una estabilidad económica en Estados Unidos es un objetivo que muchos trabajadores desean conseguir, pero no suele ser un proceso sencillo, ya que muchas empresas requieren de experiencia. Sin embargo, existen puestos laborales que valoran el talento y, lo mejor de todo, ofrecen remuneraciones competitivas. En ese caso, te quiero revelar los ocho empleos profesionales con sueldos superiores a $60 y no solicitan una amplia experiencia . Presta atención a los siguientes párrafos.

La lista que te brindaré a continuación se basa en un estudio realizado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés). Aunque te especifiqué que no se requiere de mucha experiencia, sí es necesario contar con una serie de habilidades.

Estos puestos laborales están dirigidos tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros que presentan un estatus legal. La clave es contar con una documentación en regla para acceder a estos puestos con salarios competitivos.

Estos puestos de trabajo ofrecen salarios atractivos por hora. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Los 8 empleos en EE.UU. que ofrecen salarios superior a $60 y con poca experiencia

ACTUARIO

Con un salario promedio de $60.47 por hora, esta profesión dedicada el análisis de riesgos financieros mediante datos y estadísticas se perfila como una de las de mayor proyección. Se trata de un camino profesional que muchos inician superando exámenes actuariales fundamentales y adquiriendo competencias en Excel o programación.

GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS Y RECAUDACIÓN

Esta profesión te puede ofrecer una remuneración promedio de $63,88 por hora; te encargarás de administrar la imagen de campañas de recaudación y organizaciones. Este puesto requiere de experiencia previa en áreas de comunicación o voluntariado.

GERENTE DE VENTAS

Tendrás a tu cargo la supervisión de equipos comerciales y la coordinación en la entrega de bienes o servicios, destacando como competencias esenciales la comunicación y el liderazgo. El salario promedio de $66,38.

Para gerente de ventas es necesario contar con una serie de habilidades. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

CIENTÍFICO POLÍTICO

Este puesto ofrece una remuneración media de $67,01; te dedicarás al estudio de sistemas políticos y sus funciones. Puedes tener mejores oportunidades si presentas una formación avanzada, pero también aceptan perfiles principiantes que se enfocan en tareas de análisis de datos e investigación.

GERENTE DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

Con un salario promedio de $67,48, te encargarías de diseñar programas de salarios y prestaciones para los empleados. Si cuentas con experiencias en áreas como recursos humanos, finanzas o administración, puedes iniciar en este campo.

CONTROLADOR DE TRÁFICO AÉREO

Este puesto tienen la labor de coordinar el movimiento de aeronaves para garantizar la seguridad de los vuelos. Lo mejor es que no se requiere experiencia en aviación y podrías percibir un sueldo de $69,51 por hora.

GERENTE DE MARKETING

Para este puesto, te podrían ofrecer un salario de $76,76 por hora; tus funciones serían desarrollar estrategias para que promociones productos o servicios. Si has realizado proyectos propios y habilidades demostradas, puedes tener mejores oportunidades.

Ser gerente de marketing también te permite obtener buenos ingresos mensuales. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

GERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Este puesto laboral ofrece una buena remuneración por hora, con $82,31. Su función principal es supervisar operaciones tecnológicas dentro de empresas. Si posees con trayectoria en roles básicos de tecnología, puedes postular.

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