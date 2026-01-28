Vivir en Estados Unidos como inmigrante no solo va de aprender a decir “what’s up” con acento, manejar en la autopista o pedir en inglés tu combo en McDonald’s; también implica convivir todos los días con una realidad silenciosa, pero decisiva: tu estatus migratorio. Ese estatus define si puedes aceptar un trabajo mejor pagado, viajar a ver a tu familia en Navidad, renovar la licencia de manejo o incluso si te atreves a llamar a la policía cuando algo no va bien en tu vecindario de Houston, Queens, Miami, Los Ángeles o cualquier otro rincón. En muchas familias latinas se habla de la renta, de las remesas, de la escuela de los niños, pero del estatus migratorio casi no se comenta: por miedo quizá, por cansancio o porque se asume que “todo está en regla” mientras sigan llegando las cartas y no toque la puerta nadie de inmigración. Sin embargo, tras años siguiendo casos y consultando a abogados, se repite un patrón preocupante: no son siempre los grandes delitos los que arruinan un futuro en este país, sino errores pequeños, muy comunes, que se acumulan hasta convertirse en un problema serio con USCIS o el Departamento de Seguridad Nacional. Por eso vale la pena hacer una pausa, mirar de frente el tema y revisar cuáles son esos fallos cotidianos que pueden costar caro, tal y como lo señala La Opinión en un informe.

1. NO REVISAR LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUS

Uno de los errores más habituales es asumir que mientras la visa del pasaporte no esté vencida, todo está bien. En realidad, el documento clave es el Formulario I‑94, que marca hasta qué día puedes permanecer legalmente en el país, y ese plazo puede ser distinto a la fecha de la visa.

Quedarse más allá de la fecha indicada en el I‑94, aunque sea por poco tiempo, puede generar presencia ilegal, anular la visa vinculada y complicar futuras entradas o solicitudes ante el DHS. Esto incluye viajes cortos a Canadá o México: si acumulaste más de 180 días de presencia ilegal, podrías enfrentar castigos de varios años sin poder reingresar.

2. TRABAJAR SIN AUTORIZACIÓN

Aceptar un trabajo “por debajo de la mesa” o “solo unas horas, mientras sale el permiso” es una tentación frecuente, sobre todo en restaurantes, construcción, limpieza o delivery que pagan en efectivo. Para efectos migratorios, si no tienes autorización para trabajar, ese empleo se considera no permitido, sin importar que no haya contrato formal.

Esto afecta especialmente a quienes tienen visa de turista, estudiantes con visa F‑1 o estatus temporales con reglas estrictas, y puede terminar en cancelación del estatus y problemas para futuros trámites o cambios de categoría. A corto plazo puede parecer un alivio económico; a largo plazo puede costar una residencia o una oportunidad de ajuste de estatus que llevas años esperando.

3. NO REPORTAR UN CAMBIO DE DIRECCIÓN

Mudarse de apartamento o de ciudad es parte de la vida en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas donde el costo de la renta sube de un año a otro. Pero desde el punto de vista legal, no avisar al USCIS de tu nueva dirección dentro del plazo establecido es una falta que puede tener consecuencias serias.

El riesgo real aparece cuando las cartas oficiales se siguen enviando a la dirección antigua: notificaciones de huellas, solicitudes de evidencia o decisiones finales pueden perderse, y eso puede traducirse en negaciones automáticas o incluso en procesos de deportación por no presentarse. Algo tan simple como actualizar un formulario puede marcar la diferencia entre seguir tu caso con normalidad o quedarte sin respuesta porque nunca viste la carta.

4. SALIR DEL PAÍS SIN CONSULTAR

Para muchas personas, poder ir a ver a la familia a México, Centroamérica, el Caribe o Sudamérica es una prioridad emocional y cultural; pero desde la óptica migratoria, salir de Estados Unidos mientras tienes un trámite pendiente no siempre es un simple “voy y vengo”. En ciertos casos, un viaje puede activar castigos que impiden el reingreso, incluso si tenías un estatus válido antes de salir.

Antes de comprar el pasaje, conviene revisar si necesitas un permiso especial como el advance parole o si tu tipo de solicitud se considera abandonada al salir del país. Un par de consultas a tiempo con un abogado de inmigración pueden evitar que ese viaje soñado termine con la persona varada en el aeropuerto sin poder regresar a su vida en Estados Unidos.

5. ENVIAR INFORMACIÓN INCORRECTA O INCOMPLETA

Los formularios migratorios de Estados Unidos no toleran mucha improvisación: fechas que no coinciden, nombres escritos de forma distinta, datos omitidos o respuestas ambiguas pueden levantar sospechas o generar retrasos. Aunque el error sea involuntario, puede interpretarse como falta de veracidad o inconsistencia en la historia que está contando tu expediente.

Las consecuencias van desde solicitudes de evidencia adicional, que alargan los tiempos de espera, hasta la negación directa del beneficio si la autoridad cree que hubo engaño o descuido grave. Revisar con calma, guardar copias y pedir a alguien de confianza que lea todo de nuevo es una práctica básica, pero crucial para no tropezar con errores evitables.

6. CONFIAR EN PERSONAS NO AUTORIZADAS

En muchas comunidades hispanas es común escuchar “ve con el notario, él te ayuda con los papeles”, pero en Estados Unidos la figura del “notario” no equivale a un abogado y, de hecho, muchos no están autorizados para brindar asesoría migratoria. Sus errores pueden dejar marcas permanentes en tu historial, incluyendo aplicaciones mal llenadas, mentiras que tú ni sabías que estaban ahí o promesas de beneficios que en realidad no existen.

Además del daño legal, este tipo de asesoría suele terminar en fraudes y pérdida de dinero, algo que golpea especialmente a familias que ya viven al límite entre renta, comida y remesas. La recomendación constante de organizaciones y expertos es acudir solo a abogados de inmigración con licencia o representantes acreditados por el gobierno de Estados Unidos.

7. IGNORAR CARTAS O CITACIONES OFICIALES

Dejar un sobre del gobierno sin abrir en la mesa de la cocina, o faltar a una cita por miedo o nervios, es un error más común de lo que se admite en voz alta. Las entrevistas, la toma de huellas biométricas o las audiencias ante una corte de inmigración no son opcionales: forman parte esencial del proceso.

No presentarse puede traducirse en la negación automática del beneficio que estabas pidiendo o incluso en una orden de deportación emitida en ausencia, con posible intervención de autoridades como ICE. Por muy incómodo que sea, leer cada notificación, apuntar fechas y pedir ayuda para entender el contenido es clave para no perder un caso simplemente por silencio.

8. CREER QUE NUNCA CAMBIA EL ESTATUS MIGRATORIO

Las reglas migratorias en Estados Unidos se mueven con las administraciones, las decisiones judiciales y ajustes internos de las agencias, algo que cualquier persona que lleva años aquí ha sentido en carne propia. Lo que era posible para un familiar hace cinco años tal vez hoy esté restringido, o al revés, puede que se hayan abierto nuevas opciones para ciertos grupos.

Confiar solo en “lo que pasó con el primo” o en información vieja de redes sociales puede llevar a decisiones equivocadas, como dejar pasar un plazo o asumir que no tienes alternativas. Mantenerse al día con fuentes oficiales y medios serios permite anticiparse a cambios y evitar errores basados en suposiciones, algo vital para cualquier inmigrante que quiere construir un futuro estable en Estados Unidos.

