Frases navideñas cortas para tarjetas

Que la Navidad llene tu hogar de paz y esperanza.

Mis mejores deseos para ti y los tuyos esta Navidad.

Que la magia de la Navidad te acompañe siempre.

Paz, amor y alegría en esta hermosa Navidad.

Un abrazo sincero y mis mejores deseos navideños.

Que esta Navidad ilumine cada uno de tus días.

Deseándote una Navidad llena de momentos felices.

Que el espíritu navideño renueve tus ilusiones.

Felices fiestas, hoy y siempre.

Que la Navidad traiga calma y sonrisas a tu vida.

Un mensaje de cariño en esta Navidad especial.

Que nunca falten motivos para agradecer esta Navidad.

Amor y buenos deseos en esta Navidad.

Que la esperanza nazca en tu corazón esta Navidad.

Felicidad y unión para celebrar esta Navidad.

Que esta Navidad esté llena de luz y paz.

Mis mejores deseos para una Navidad inolvidable.

Que la alegría de la Navidad te envuelva.

Inspírate con frases para tarjeta de Navidad ideales para familia y amigos.

Frases de feliz Navidad en tarjetas navideñas

Feliz Navidad, que la paz y el amor te acompañen siempre.

Feliz Navidad y mis mejores deseos para ti y tu familia.

Te deseamos una Feliz Navidad llena de alegría.

Feliz Navidad, que cada momento esté lleno de esperanza.

Una Feliz Navidad rodeado de quienes más quieres.

Feliz Navidad, que la ilusión renazca en tu corazón.

Con cariño, te deseamos una muy Feliz Navidad.

Feliz Navidad y que la felicidad llegue a tu hogar.

Que tengas una Feliz Navidad llena de luz.

Feliz Navidad, hoy y todos los días.

Una Feliz Navidad colmada de buenos momentos.

Feliz Navidad, que nunca falte la armonía en tu vida.

Te enviamos un abrazo y una Feliz Navidad.

Feliz Navidad, que el amor sea el mejor regalo.

Deseándote una Feliz Navidad y mucha paz.

Feliz Navidad, que tus sueños se hagan realidad.

Una muy Feliz Navidad para celebrar en familia.

Feliz Navidad, con los mejores deseos.

Frases para tarjetas navideñas

Que la Navidad llene tu hogar de paz y alegría.

Mis mejores deseos en esta hermosa Navidad.

Que el amor y la esperanza acompañen tu Navidad.

Felices fiestas, hoy y siempre.

Un mensaje de cariño para esta Navidad.

Que la magia de la Navidad ilumine tu camino.

Paz, unión y buenos momentos esta Navidad.

Que esta Navidad esté llena de sonrisas.

Deseándote una Navidad tranquila y feliz.

Que el espíritu navideño renueve tus ilusiones.

Amor y buenos deseos para esta Navidad.

Que la Navidad te regale momentos inolvidables.

Un abrazo sincero en esta Navidad.

Que nunca falten motivos para agradecer en Navidad.

Que la luz de la Navidad brille en tu vida.

Navidad para compartir, agradecer y sonreír.

Que esta Navidad traiga paz a tu corazón.

Felices fiestas llenas de esperanza.

Comparte emoción y cercanía con frases para tarjeta de Navidad llenas de significado.

Frases emotivas para tarjetas de Navidad

Que esta Navidad abrace tu corazón con paz y esperanza.

Que el amor que nos une sea el mejor regalo esta Navidad.

En esta Navidad, que nunca te falte un motivo para sonreír.

Que la luz de la Navidad ilumine incluso los días más difíciles.

Navidad es sentirte cerca, aun en la distancia.

Que la paz que nace en Navidad te acompañe todo el año.

Esta Navidad, mi deseo es que tu corazón descanse en la esperanza.

Que el cariño compartido sea el recuerdo más bonito de esta Navidad.

Navidad es agradecer, perdonar y volver a empezar.

Que esta Navidad sane heridas y renueve ilusiones.

Que el amor llegue a tu hogar y se quede para siempre.

En Navidad, los pequeños gestos se vuelven eternos.

Que esta Navidad te regale calma y fe en el mañana.

Que el verdadero sentido de la Navidad viva en tu corazón.

Navidad es compartir lo que somos, no solo lo que tenemos.

Que esta Navidad te envuelva en amor sincero.

Que cada abrazo navideño se convierta en esperanza.

Esta Navidad, que el amor sea tu mejor refugio.

Frases divertidas para tarjetas de Navidad

Que esta Navidad venga con regalos… y sin calorías.

Navidad es creer en la magia… y en los descuentos.

Come, ríe y repite: ¡Feliz Navidad!

Que tu árbol aguante tantos regalos como risas.

Navidad: la excusa perfecta para comer sin culpa.

Más abrazos, menos dieta esta Navidad.

Que Santa te traiga lo que pediste… o al menos chocolate.

Navidad es compartir… especialmente el postre.

Que esta Navidad tengas amor, paz y Wi-Fi.

El espíritu navideño llega después del primer panetón.

Navidad sin risas es como árbol sin luces.

Que los regalos sean grandes y las preocupaciones pequeñas.

Navidad: cuando prometemos empezar la dieta en enero.

Que esta Navidad no falten risas ni villancicos desafinados.

Feliz Navidad y cuidado con el amigo invisible.

Más villancicos, menos estrés esta Navidad.

Que Santa no lea esta tarjeta… igual te portaste bien.

Navidad es sonreír aunque no sepas qué regalar.

