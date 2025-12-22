- 100 frases de Navidad cortas, bonitas y motivadoras para enviar a familiares y amigos
- 60 frases cortas y divertidas para sorprender a tu amigo secreto o invisible esta Navidad
Frases navideñas cortas para tarjetas
- Que la Navidad llene tu hogar de paz y esperanza.
- Mis mejores deseos para ti y los tuyos esta Navidad.
- Que la magia de la Navidad te acompañe siempre.
- Paz, amor y alegría en esta hermosa Navidad.
- Un abrazo sincero y mis mejores deseos navideños.
- Que esta Navidad ilumine cada uno de tus días.
- Deseándote una Navidad llena de momentos felices.
- Que el espíritu navideño renueve tus ilusiones.
- Felices fiestas, hoy y siempre.
- Que la Navidad traiga calma y sonrisas a tu vida.
- Un mensaje de cariño en esta Navidad especial.
- Que nunca falten motivos para agradecer esta Navidad.
- Amor y buenos deseos en esta Navidad.
- Que la esperanza nazca en tu corazón esta Navidad.
- Felicidad y unión para celebrar esta Navidad.
- Que esta Navidad esté llena de luz y paz.
- Mis mejores deseos para una Navidad inolvidable.
- Que la alegría de la Navidad te envuelva.
Frases de feliz Navidad en tarjetas navideñas
- Feliz Navidad, que la paz y el amor te acompañen siempre.
- Feliz Navidad y mis mejores deseos para ti y tu familia.
- Te deseamos una Feliz Navidad llena de alegría.
- Feliz Navidad, que cada momento esté lleno de esperanza.
- Una Feliz Navidad rodeado de quienes más quieres.
- Feliz Navidad, que la ilusión renazca en tu corazón.
- Con cariño, te deseamos una muy Feliz Navidad.
- Feliz Navidad y que la felicidad llegue a tu hogar.
- Que tengas una Feliz Navidad llena de luz.
- Feliz Navidad, hoy y todos los días.
- Una Feliz Navidad colmada de buenos momentos.
- Feliz Navidad, que nunca falte la armonía en tu vida.
- Te enviamos un abrazo y una Feliz Navidad.
- Feliz Navidad, que el amor sea el mejor regalo.
- Deseándote una Feliz Navidad y mucha paz.
- Feliz Navidad, que tus sueños se hagan realidad.
- Una muy Feliz Navidad para celebrar en familia.
- Feliz Navidad, con los mejores deseos.
Frases para tarjetas navideñas
- Que la Navidad llene tu hogar de paz y alegría.
- Mis mejores deseos en esta hermosa Navidad.
- Que el amor y la esperanza acompañen tu Navidad.
- Felices fiestas, hoy y siempre.
- Un mensaje de cariño para esta Navidad.
- Que la magia de la Navidad ilumine tu camino.
- Paz, unión y buenos momentos esta Navidad.
- Que esta Navidad esté llena de sonrisas.
- Deseándote una Navidad tranquila y feliz.
- Que el espíritu navideño renueve tus ilusiones.
- Amor y buenos deseos para esta Navidad.
- Que la Navidad te regale momentos inolvidables.
- Un abrazo sincero en esta Navidad.
- Que nunca falten motivos para agradecer en Navidad.
- Que la luz de la Navidad brille en tu vida.
- Navidad para compartir, agradecer y sonreír.
- Que esta Navidad traiga paz a tu corazón.
- Felices fiestas llenas de esperanza.
Frases emotivas para tarjetas de Navidad
- Que esta Navidad abrace tu corazón con paz y esperanza.
- Que el amor que nos une sea el mejor regalo esta Navidad.
- En esta Navidad, que nunca te falte un motivo para sonreír.
- Que la luz de la Navidad ilumine incluso los días más difíciles.
- Navidad es sentirte cerca, aun en la distancia.
- Que la paz que nace en Navidad te acompañe todo el año.
- Esta Navidad, mi deseo es que tu corazón descanse en la esperanza.
- Que el cariño compartido sea el recuerdo más bonito de esta Navidad.
- Navidad es agradecer, perdonar y volver a empezar.
- Que esta Navidad sane heridas y renueve ilusiones.
- Que el amor llegue a tu hogar y se quede para siempre.
- En Navidad, los pequeños gestos se vuelven eternos.
- Que esta Navidad te regale calma y fe en el mañana.
- Que el verdadero sentido de la Navidad viva en tu corazón.
- Navidad es compartir lo que somos, no solo lo que tenemos.
- Que esta Navidad te envuelva en amor sincero.
- Que cada abrazo navideño se convierta en esperanza.
- Esta Navidad, que el amor sea tu mejor refugio.
Frases divertidas para tarjetas de Navidad
- Que esta Navidad venga con regalos… y sin calorías.
- Navidad es creer en la magia… y en los descuentos.
- Come, ríe y repite: ¡Feliz Navidad!
- Que tu árbol aguante tantos regalos como risas.
- Navidad: la excusa perfecta para comer sin culpa.
- Más abrazos, menos dieta esta Navidad.
- Que Santa te traiga lo que pediste… o al menos chocolate.
- Navidad es compartir… especialmente el postre.
- Que esta Navidad tengas amor, paz y Wi-Fi.
- El espíritu navideño llega después del primer panetón.
- Navidad sin risas es como árbol sin luces.
- Que los regalos sean grandes y las preocupaciones pequeñas.
- Navidad: cuando prometemos empezar la dieta en enero.
- Que esta Navidad no falten risas ni villancicos desafinados.
- Feliz Navidad y cuidado con el amigo invisible.
- Más villancicos, menos estrés esta Navidad.
- Que Santa no lea esta tarjeta… igual te portaste bien.
- Navidad es sonreír aunque no sepas qué regalar.
