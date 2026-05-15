La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó y, como suele pasar cada vez que se acerca un evento deportivo de esta magnitud, no tardan en aparecer historias que captan la atención de inmediato, se comparten en WhatsApp, saltan a Instagram y terminan comentándose en la mesa de la cena, en la bodega del barrio o incluso en la oficina durante el almuerzo. Esta vez no se trata de una figura del fútbol ni de una contratación millonaria, sino de una oferta laboral tan extraña como tentadora: ganar US$90,000 por apenas 90 minutos de trabajo durante la final del torneo. La propuesta, además, llega con el sello de una marca muy conocida en Estados Unidos y con la participación de Kevin Hart, uno de los comediantes más populares del país.

Detrás de esta llamativa iniciativa aparecen dos nombres de peso en el mercado estadounidense. Michelob ULTRA, patrocinadora oficial del campeonato, se unió al actor y comediante Kevin Hart para lanzar una búsqueda que ya empezó a circular con fuerza en redes sociales. Y sí, aunque suene casi como una broma de April Fools, el empleo existe.

EL CURIOSO TRABAJO QUE PAGARÁ US$90,000

La vacante lleva un nombre bastante peculiar: “Superior Player of the Match Chief Trophy Officer”. En términos simples, la persona elegida tendrá una misión muy concreta durante la gran final del Mundial: entregar el trofeo al mejor jugador del partido.

El evento se realizará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, una de las sedes más esperadas del torneo y un lugar que ya empieza a despertar conversación entre aficionados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y buena parte de la comunidad latina que vive en el área triestatal. El ganador del puesto estará “en servicio” durante exactamente 90 minutos y será el encargado de transportar el nuevo trofeo “Superior Player of the Match”.

El galardón fue diseñado por el artista Victor Solomon, reconocido por combinar arte contemporáneo con referencias del mundo deportivo.

LO QUE INCLUYE EL EMPLEO

Además del pago, el puesto viene acompañado de varios beneficios que cualquier fanático del fútbol seguramente aceptaría sin pensarlo dos veces.

Beneficio Detalle Pago US$90,000 Tiempo de trabajo 90 minutos Evento Final del Mundial 2026 Lugar New York New Jersey Stadium Entradas Dos boletos para la final Hospedaje Tres noches de hotel en Nueva York Transporte Incluido Extra Experiencia VIP y reconocimiento público

La verdad es que pocas veces aparece una oferta tan singular. Y aunque el trabajo parece sencillo, la marca dejó claro que busca a alguien con personalidad, presencia y una verdadera pasión por el fútbol.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Aquí viene uno de los puntos más importantes para quienes ya estaban pensando en enviar su solicitud. La convocatoria está abierta únicamente para residentes de Estados Unidos mayores de 21 años.

Según explicó Michelob ULTRA, el candidato ideal debe sentirse cómodo bajo presión y tener la capacidad de desenvolverse frente a miles de espectadores y millones de televidentes en todo el mundo.

Para aplicar, los interesados deben grabar un video de 90 segundos explicando por qué merecen obtener el puesto.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y CÓMO APLICAR

Ser residente de Estados Unidos.

Tener 21 años o más.

Enviar un video de 90 segundos.

Mostrar personalidad y pasión por el fútbol.

Publicar la candidatura antes del 29 de mayo.

La empresa también indicó que las solicitudes pueden enviarse directamente en su sitio web o compartirse en redes sociales etiquetando a @MichelobULTRA junto con los hashtags #ULTRACTO y #contest.

KEVIN HART Y LA ESTRATEGIA VIRAL RUMBO AL MUNDIAL

No es casualidad que Kevin Hart sea la cara visible de esta campaña. El actor lleva años trabajando con marcas deportivas y de entretenimiento en Estados Unidos, especialmente en eventos masivos que buscan conectar con el público de forma rápida y directa.

La intención parece bastante clara: convertir el Mundial 2026 en una experiencia más cercana para los aficionados comunes, no solo para las grandes figuras del fútbol. Y hay que admitir que la estrategia funciona. En cuestión de horas, la oferta comenzó a circular en plataformas como Instagram, TikTok y X, despertando el interés incluso de personas que normalmente no siguen el fútbol, pero que sí se sienten atraídas por este tipo de oportunidades virales.

Además, el contexto ayuda. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica porque se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, marcando la primera vez que tres países organizan juntos el torneo. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, eso significa más conversación, más partidos cerca de casa y más expectativa en ciudades donde el fútbol ya forma parte de la rutina familiar, desde el barrio latino en Los Ángeles hasta los sábados de partido en Queens, Miami o Houston.

Kevin Hart es imagen de esta convocatoria de trabajo (Foto: AFP)

UNA OPORTUNIDAD QUE PARECE SACADA DE UNA PELÍCULA

Hay trabajos extraños en el mundo, claro, pero ganar US$90,000 por caminar con un trofeo en la final del evento deportivo más importante del planeta definitivamente entra en otra categoría.

Lo interesante es que la campaña apunta directamente al fanático promedio. No buscan a una celebridad, un atleta profesional ni a un presentador de televisión. Lo que quieren es alguien auténtico, apasionado y capaz de disfrutar el momento frente a una audiencia global.

Y siendo sinceros, para muchos aficionados al fútbol, estar dentro del campo en una final mundialista ya sería suficiente premio. Aquí, además, viene acompañado de un cheque gigantesco.

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