Han pasado 25 años, pero en Nueva York el 11 de septiembre no es una fecha lejana ni una página cerrada. Para millones de ciudadanos es aún una herida abierta que gotea sangre o lágrimas. Cada aniversario trae de vuelta recuerdos, historias familiares y silencios que todavía pesan en muchos hogares. Para quienes vivieron aquel martes de 2001, la ciudad y el país entero cambiaron para siempre; para quienes llegaron después, incluidos miles de inmigrantes hispanos que hicieron de esta metrópoli su casa, es una fecha que ayuda a entender por qué Lower Manhattan, las estaciones de bomberos y los memoriales de los cinco boroughs tienen un significado distinto durante todo el mes. En las calles se ven banderas, flores, uniformes del FDNY y vecinos que hacen una pausa, aunque sea por unos minutos, para recordar.

Este viernes 11 de septiembre de 2026, Nueva York conmemorará los 25 años de los ataques con una agenda que reunirá a familias de víctimas, primeros respondedores, organizaciones comunitarias, estudiantes y residentes de distintos barrios. Habrá ceremonias privadas, vigilias abiertas al público, tributos deportivos, actividades benéficas y el regreso de las dos columnas de luz que, cada año, hacen que el cielo de Manhattan parezca guardar memoria.

El aniversario tendrá además un momento inédito. Durante la ceremonia central se realizará un séptimo minuto de silencio para honrar a las personas que murieron en los años posteriores por enfermedades y lesiones relacionadas con la caída de las torres, el trabajo de rescate, recuperación y limpieza en Ground Zero.

CEREMONIA PRINCIPAL EN EL 9/11 MEMORIAL

El acto más importante de la jornada se celebrará en la plaza del National September 11 Memorial & Museum, levantado en el antiguo emplazamiento del World Trade Center, en Lower Manhattan.

Familiares de las víctimas leerán los nombres de las 2,983 personas asesinadas en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en el ataque contra el World Trade Center del 26 de febrero de 1993. Es una tradición que, incluso después de dos décadas y media, conserva una fuerza difícil de explicar para quienes la siguen desde la plaza, desde casa o desde una pantalla en el trabajo.

La ceremonia será privada y estará reservada para familiares de las víctimas. El público general no podrá ingresar durante el homenaje matutino, aunque podrá seguir la transmisión oficial en directo. La plaza del memorial volverá a abrir por la tarde.

Durante la lectura se guardarán siete momentos de silencio. Los seis primeros coinciden con los instantes en que ocurrieron los ataques y los colapsos de las Torres Gemelas. El último recordará a quienes perdieron la vida por enfermedades vinculadas a las consecuencias del 11-S.

Momento de silencio Hora aproximada Qué se recuerda Primero 8:46 a.m. Impacto del vuelo 11 contra la Torre Norte Segundo 9:03 a.m. Impacto del vuelo 175 contra la Torre Sur Tercero 9:37 a.m. Ataque contra el Pentágono Cuarto 9:59 a.m. Colapso de la Torre Sur Quinto 10:03 a.m. Caída del vuelo 93 cerca de Shanksville, Pensilvania Sexto 10:28 a.m. Colapso de la Torre Norte Séptimo Tras la lectura de nombres Fallecidos por enfermedades relacionadas con el 11-S

Para muchas personas que no pueden entrar a la plaza, escuchar los nombres desde una oficina, un apartamento en Queens o durante una pausa en el Bronx se ha convertido en una forma íntima de acompañar a la ciudad.

El 9/11 Memorial es uno de los lugares más emotivos y significativos de Nueva York (Foto: AP) / David Handschuh

TRIBUTE IN LIGHT VOLVERÁ A ILUMINAR MANHATTAN

Al caer la noche, el Tribute in Light volverá a aparecer sobre Lower Manhattan. Las dos columnas de luz azul, visibles desde distintos puntos de la ciudad, evocan la silueta de las antiguas Torres Gemelas y se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de cada aniversario.

La instalación fue presentada por primera vez seis meses después de los atentados. Desde entonces, su encendido representa un gesto de duelo, resistencia y esperanza para residentes que crecieron viendo ese homenaje y para nuevas generaciones que solo conocen el 11-S a través de relatos, fotos y testimonios.

No hace falta estar frente al 9/11 Memorial para sentir el peso de ese instante. Desde Brooklyn Heights, la ribera de Queens, algunos puntos de Jersey City o las calles cercanas al East River, muchas personas se detienen a mirar hacia el sur de Manhattan. En una ciudad acostumbrada al ruido, al tráfico y al ritmo acelerado, esas luces consiguen imponer un silencio particular.

También habrá edificios y monumentos iluminados de azul desde el anochecer hasta el amanecer, como parte de la conmemoración del 25.º aniversario.

El Tribute in Light de Nueva York es un homenaje con dos luces que se elevan hasta el cielo. Hacen referencia a las dos torres gemelas (Foto: AP) / Adam Gray

HOMENAJES DEL FDNY

El Departamento de Bomberos de Nueva York tendrá una participación central en los actos. La ciudad recuerda a los 343 integrantes del FDNY que murieron mientras respondían a la emergencia en el World Trade Center.

El dolor de esa pérdida sigue presente en muchas estaciones, especialmente en Lower Manhattan, donde el recuerdo de los bomberos que salieron a trabajar aquella mañana forma parte de la identidad de cada compañía. Este año habrá ceremonias privadas para familiares, pero también actividades abiertas al público en Manhattan, Brooklyn y Staten Island.

Fecha Evento Hora Lugar Acceso 6 de septiembre Father Mychal Judge Walk of Remembrance Por confirmar West 31st Street y Seventh Avenue, Manhattan Público 10 de septiembre FDNY Firehouse Open House 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Estaciones participantes en los cinco boroughs Público 10 de septiembre Brooklyn Wall of Remembrance Candlelight Vigil 6:00 p.m. Maimonides Park, Coney Island Público 11 de septiembre Firefighters Memorial Ceremony Por confirmar Riverside Drive y West 100th Street, Manhattan Público 11 de septiembre Postcards Memorial Ceremony Por confirmar Postcards Memorial, Staten Island Público 11 de septiembre Dawn to Dusk Remembrance Todo el día FDNY Ten House, 124 Liberty Street, Manhattan Público 11 de septiembre Wreath Laying Ceremony 11:30 a.m. FDNY Fire Museum, 278 Spring Street, Manhattan Público

La vigilia con velas en el Brooklyn Wall of Remembrance se realizará a las 6:00 p.m. del miércoles 10 de septiembre en Maimonides Park, en Coney Island. Será un espacio para acompañar a las familias de los primeros respondedores y rendir tributo a quienes no regresaron a casa.

Al día siguiente, el FDNY Firefighters Memorial, en Riverside Drive y West 100th Street, acogerá una ceremonia por los 343 bomberos que murieron durante los atentados. En Staten Island, el Postcards Memorial reunirá a vecinos, familiares y autoridades en recuerdo de los residentes del borough que perdieron la vida.

Uno de los lugares con mayor carga simbólica será el FDNY Ten House, ubicado en 124 Liberty Street. La estación está frente al antiguo complejo del World Trade Center y se convirtió en uno de los puntos más visitados cada 11 de septiembre. Quienes se acerquen podrán presentar sus respetos durante toda la jornada.

El FDNY Fire Museum, en Spring Street, realizará su tradicional ceremonia de colocación de una corona floral a las 11:30 a.m. Para muchos neoyorquinos, estos actos no son solo parte de una agenda oficial: son una forma de agradecer a quienes respondieron cuando la ciudad más lo necesitaba.

EL LEGADO DE FATHER MYCHAL JUDGE

Las actividades de este aniversario comenzaron antes del 11 de septiembre con el Father Mychal Judge Walk of Remembrance, realizado el 6 de septiembre en Manhattan.

Father Mychal Judge era el capellán del FDNY y murió mientras acompañaba espiritualmente a los bomberos que trabajaban en el World Trade Center. Fue identificado oficialmente como la víctima 0001 de los atentados.

Su figura sigue siendo importante para muchos integrantes del departamento, familias católicas, comunidades irlandesas y residentes que recuerdan su trabajo cercano con personas sin hogar, enfermos y trabajadores de emergencia. El memorial ubicado en West 31st Street y Seventh Avenue se ha convertido en un lugar de recogimiento para quienes desean conocer más sobre su historia.

Como parte de la programación, el FDNY presentó los documentales Remembering Judge, dedicado a su vida, y Resilience, enfocado en las consecuencias de salud que enfrentan numerosos rescatistas y sobrevivientes.

La dimensión sanitaria es una de las partes más dolorosas de este aniversario. El FDNY incorporó recientemente 36 nombres al World Trade Center Memorial Wall de integrantes que murieron por enfermedades asociadas con la exposición en las labores posteriores a los ataques.

YANKEES Y METS SE UNEN AL HOMENAJE

El deporte también tendrá un espacio especial durante la conmemoración. Los New York Yankees recibirán a los New York Mets el 11 de septiembre en el Yankee Stadium, en el Bronx, como parte de una serie de tres partidos entre los equipos de la ciudad.

Las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p.m. para las personas con boletos. Los Yankees han pedido a los fanáticos llegar temprano y estar en sus asientos a las 6:30 p.m., cuando empezará la ceremonia previa. El primer lanzamiento está previsto para las 7:05 p.m.

Actividad Hora Detalles Apertura de puertas 5:00 p.m. Ingreso para personas con boletos válidos Ceremonia previa 6:30 p.m. Homenaje a víctimas, sobrevivientes y primeros respondedores Yankees vs. Mets 7:05 p.m. Partido en el Yankee Stadium

El homenaje incluirá la participación de representantes del FDNY, la NYPD, la Port Authority Police Department, la organización Tunnel to Towers Foundation y Tuesday’s Promise. También se espera la presencia de exjugadores de los Yankees de la temporada 2001, además de una gran bandera estadounidense desplegada en el outfield antes del himno nacional.

Para muchas familias latinas del Bronx, el Alto Manhattan, Queens y Brooklyn, ir al estadio es parte de la vida cotidiana de la ciudad. En esta ocasión, la rivalidad entre Yankees y Mets quedará en segundo plano. Será una noche para compartir un momento de memoria colectiva en uno de los escenarios deportivos más importantes de Nueva York.

NOCHE BENÉFICA EN MADISON SQUARE GARDEN

La agenda también incluirá un evento de comedia con una causa vinculada directamente a las secuelas del 11-S.

El miércoles 10 de septiembre, Madison Square Garden presentará NYC Still Rising After 25 Years: A 9/11 Charities Comedy Benefit, un espectáculo benéfico destinado a apoyar a organizaciones relacionadas con los atentados.

La función comenzará a las 7:00 p.m. y las puertas abrirán a las 5:30 p.m. Entre las figuras anunciadas se encuentran Aziz Ansari, Nate Bargatze, Bill Burr, Dave Chappelle, Ronny Chieng, Pete Davidson, Shane Gillis, Nikki Glaser, Josh Johnson, Cipha Sounds y Jon Stewart.

El formato puede resultar distinto a las vigilias o ceremonias tradicionales, pero responde a una idea muy neoyorquina: convertir la reunión de la comunidad en apoyo concreto. La recaudación buscará beneficiar a grupos que continúan acompañando a sobrevivientes, rescatistas y familias afectadas.

DÍA DE RECUERDO Y SERVICIO

El alcalde de Nueva York estableció el 11 de septiembre como un Día de Recuerdo y Servicio en toda la ciudad.

La designación incluye un momento de silencio y busca promover ceremonias, actividades educativas, programas comunitarios y oportunidades de voluntariado. La intención es rendir tributo a las víctimas, los sobrevivientes, los primeros respondedores, los trabajadores municipales y las familias que cargan con las consecuencias de aquel día.

La medida también recuerda que el aniversario no pertenece únicamente al pasado. Sus efectos siguen presentes en quienes padecen problemas de salud relacionados con el trabajo en Ground Zero, en los hijos y nietos de las víctimas, y en los neoyorquinos que cada septiembre vuelven a sentirse unidos por una misma memoria.

Para muchas comunidades hispanas de la ciudad, participar puede significar asistir a un memorial, conversar con los más jóvenes sobre la historia local o buscar una actividad de servicio. El 11-S forma parte de la historia de Estados Unidos, pero también de la vida diaria de quienes han construido su futuro en Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha confirmado que estará presente en el homenaje a las víctimas (Foto: AFP)

AGENDA PRINCIPAL DEL 11-S EN NUEVA YORK

Fecha Actividad Lugar Información clave 10 de septiembre FDNY Firehouse Open House Estaciones participantes en los cinco boroughs De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 10 de septiembre Vigilia con velas en Brooklyn Wall of Remembrance Maimonides Park, Coney Island 6:00 p.m. 10 de septiembre NYC Still Rising After 25 Years Madison Square Garden 7:00 p.m.; puertas desde las 5:30 p.m. 11 de septiembre Ceremonia principal del 9/11 Memorial Lower Manhattan Privada para familiares; transmisión oficial disponible 11 de septiembre Siete momentos de silencio 9/11 Memorial El séptimo será por fallecidos por efectos de salud 11 de septiembre Tribute in Light Lower Manhattan Visible desde distintas zonas de la ciudad 11 de septiembre Firefighters Memorial Ceremony Riverside Drive y West 100th Street Tributo a los 343 integrantes del FDNY 11 de septiembre Postcards Memorial Ceremony Staten Island Homenaje a residentes del borough 11 de septiembre Dawn to Dusk Remembrance FDNY Ten House, 124 Liberty Street Visita pública durante el día 11 de septiembre Ceremonia de colocación de corona FDNY Fire Museum, 278 Spring Street 11:30 a.m. 11 de septiembre Yankees vs. Mets Yankee Stadium, Bronx Ceremonia a las 6:30 p.m.; juego a las 7:05 p.m.

Antes de asistir a cualquier actividad, se recomienda revisar los canales oficiales de los organizadores, ya que los horarios, medidas de seguridad y condiciones de acceso pueden cambiar.

NUEVA YORK VUELVE A HACER UNA PAUSA

Hay aniversarios que quedan anotados en el calendario y otros que se vuelven parte de la identidad de una ciudad. El 11 de septiembre pertenece al segundo grupo.

Un cuarto de siglo ha sido suficiente para reconstruir edificios, abrir nuevos espacios públicos y ver crecer a generaciones que no habían nacido en 2001. Sin embargo, no ha sido suficiente para borrar los nombres, las ausencias ni las historias de quienes perdieron a un padre, una madre, un amigo, un compañero de trabajo o un vecino.

El 11 de septiembre de 2026, Nueva York volverá a mirar hacia Lower Manhattan. Algunas personas irán al memorial, otras encenderán una vela en Brooklyn, acompañarán una ceremonia en Staten Island, observarán las luces desde un parque o guardarán silencio antes de entrar al subway. Cada gesto tendrá algo en común: recordar que la ciudad cambió aquel día, pero que también encontró la manera de mantenerse unida.