La Administración del Seguro Social en Estados Unidos tiene más de 75 millones de beneficiarios, de los cuales 68 millones son personas jubiladas desde los 62 años. Esto abarca, incluso, a los grandes herederos de emporios como Walmart, lo que genera una pregunta de interés: ¿Cuánto cobra realmente un multimillonario como Rob Walton, de 81 años, bajo el sistema de Seguridad Social?

En medio de debates sobre el futuro de las pensiones y cambios en la edad de retiro, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) mantiene reglas claras sobre el cálculo de beneficios. Tanto trabajadores comunes como empresarios millonarios e incluso figuras públicas, pueden solicitar sus prestaciones cuando cumplen los requisitos. Pero, ¿existe un límite en el monto y condiciones que afectan también a quienes ostentan las fortunas más grandes del país? Aquí, te explico cómo funciona, analizando el caso de uno de los herederos más conocidos de Estados Unidos.​

¿CUÁNTO COBRA ROB WALTON, EL MULTIMILLONARIO HEREDERO DE WALMART EN SU CHEQUE DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

Aunque Roberts Walton, uno de los herederos de Walmart, ha acumulado una de las mayores fortunas del país: US$ 116 mil millones de patrimonio neto, según Forbes.

Sin embargo, pese a que debe haber aportado una alta suma a la Administración del Segurio Social, existe un límite en los depósitos mensuales que otorga la entidad federal. La prestación máxima en 2025 es de US$5,108 mensuales, cifra que pueden alcanzar quienes han cotizado el máximo durante 35 años y han solicitado el beneficio a los 70 años. Por lo tanto, por más que su patrimonio personal exceda miles de millones, su cheque de la Seguridad Social no supera esta cifra, lo que lo coloca al mismo nivel de otros jubilados con historiales laborales sobresalientes.​

Rob Walton, heredero de Walmart, recibe la prestación máxima de la Seguridad Social según los límites de la SSA (Foto: Walmart)

¿CÓMO SE CALCULA EL BENEFICIO MENSUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

La Administración del Seguro Social determina el monto a pagar considerando los ingresos durante los 35 años de mayor productividad laboral, ajustando por inflación y otros factores. La fecha en que una persona solicita el beneficio también afecta el cheque: quienes esperan hasta los 70 años pueden recibir el monto máximo, mientras que solicitarlo a los 62 implica menores pagos. En el caso de Walton, su historial de aportes le permite recibir la prestación máxima, pero la ley impide superar el tope establecido sin importar su riqueza.​

El cálculo de los beneficios de la jubilación depende de los 35 años de mayor ingreso y la edad al momento de solicitar la prestación (Foto: AFP)

SOBRE EL AUTOR Sileña Cisneros Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.



