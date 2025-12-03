Diciembre arranca con varias pulgadas de nieve cubriendo distintas zonas de Estados Unidos. Mientras algunos disfrutan días libres de escuela o trabajo, otros están ocupados limpiando entradas, veredas y porches. Y aunque palear nieve parece una tarea doméstica más, cardiólogos y expertos del corazón recuerdan que puede ser riesgosa e, incluso, fatal para ciertas personas.

A medida que el invierno se acerca con temperaturas más frías, miles de personas se preparan para sacar la pala o poner en marcha la sopladora. Pero el esfuerzo físico que implica esta actividad no es menor: exige al cuerpo más de lo que muchos creen, especialmente a quienes no hacen ejercicio con regularidad o tienen afecciones cardíacas previas.

El doctor Barry Franklin, exvoluntario de la American Heart Association (AHA), lo resume así: “Palear un poco de nieve puede no parecer un trabajo duro. Sin embargo, el esfuerzo del paleado intenso puede ser igual o incluso más exigente para el corazón que una prueba de esfuerzo en cinta”.

Y la evidencia respalda su advertencia: entre 1990 y 2006, casi 200 mil adultos fueron atendidos en salas de emergencia por accidentes relacionados con palear nieve, y más de 1,600 murieron por causas vinculadas a esta actividad, según el American Journal of Emergency Medicine.

Con el invierno a la vuelta de la esquina, esto es lo que recomiendan los especialistas.

¿A qué edad se vuelve realmente peligroso palear nieve?

Los expertos coinciden en que no existe una edad exacta a partir de la cual se debe dejar de palear nieve. Sin embargo, sí hay rangos en los que se debe extremar el cuidado.

El doctor John Osborne, voluntario de la AHA, señala que los adultos de 65 años o más deben ser “más cautelosos”. También subraya que quienes tienen factores de riesgo cardiovascular —como consumo de tabaco, diabetes, obesidad, hipertensión o colesterol alto— deben ser especialmente conscientes.

Osborne menciona un estudio reciente publicado en Annals of Internal Medicine, que revela que las muertes relacionadas con el frío duplican a las asociadas al calor, representando 65% de los eventos cardiovasculares, especialmente entre hombres mayores de 65 años.

Por otro lado, Franklin ha sugerido un umbral más joven: evitar palear desde los 45 años. Esta recomendación se basa en un estudio de 2001 que encontró que aproximadamente 85% de los adultos mayores de 50 ya presentan aterosclerosis, condición que puede derivar en enfermedad coronaria.

Los cardiólogos advierten que palear nieve puede elevar peligrosamente la presión arterial en personas con factores de riesgo. | Crédito: JOSEPH PREZIOSO / AFP

¿Por qué palear nieve estresa tanto al corazón?

Franklin señala cinco factores que elevan el riesgo cardiovascular durante esta actividad:

El paleado implica trabajo isométrico y estático , que exige gran fuerza muscular sin movimiento articular.

, que exige gran fuerza muscular sin movimiento articular. Requiere principalmente el esfuerzo de los brazos , más demandante para el corazón que el trabajo con las piernas.

, más demandante para el corazón que el trabajo con las piernas. Al levantar cargas pesadas, muchas personas contienen la respiración sin darse cuenta , elevando la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

, elevando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La falta de movimiento continuo en las piernas provoca acumulación de sangre en las extremidades , reduciendo su retorno al corazón.

, reduciendo su retorno al corazón. El aire frío constriñe los vasos sanguíneos, elevando la presión y reduciendo el flujo coronario.

Síntomas de alarma durante el paleado

La AHA recuerda que los síntomas típicos de un evento cardíaco incluyen:

Dolor o presión en el pecho

Mareos o aturdimiento

Palpitaciones

Ritmos cardíacos irregulares

Si alguno aparece mientras se realiza trabajo exterior, detente de inmediato. Si no desaparecen, llama al 911.

Expertos del corazón recomiendan evitar palear nieve si se presentan síntomas como dolor en el pecho o mareos. | Crédito: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Cómo reducir riesgos al palear nieve

Si es posible, lo mejor es que otra persona realice el trabajo. Pero si no hay alternativa, Franklin recomienda:

Empezar despacio y hacer pausas frecuentes.

Cubrir boca y nariz y vestir ropa en capas, incluyendo gorro y guantes.

Empujar o barrer la nieve en lugar de levantarla y lanzarla.

Tener más precaución cuando hay viento, ya que incrementa la sensación de frío y su efecto sobre el cuerpo.

Además, sugiere optar por una sopladora de nieve, ya que usarla eleva el pulso a unos 120 latidos por minuto, en comparación con los 170 lpm que puede alcanzar el paleado.

