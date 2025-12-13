La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre, y los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto en Estados Unidos. La jornada electoral en los consulados y locales de votación de EE.UU. se regirá por el horario local de cada ciudad, sin seguir la hora de Chile. Las mesas electorales abrirán a las 8:00 horas de la mañana y cerrarán a las 18:00 horas de la tarde, operando por un lapso aproximado de 10 horas.

El proceso de votación cerrará oficialmente una vez que la última persona que se encuentre en la fila haya logrado sufragar, tras lo cual se dará inicio inmediato al conteo de votos para conocer los resultados de este balotaje. Esta elección definirá al próximo presidente entre dos candidatos de posturas extremas: la izquierdista Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien obtuvo la mayoría en la primera vuelta, y el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano).

Ambos candidatos avanzaron al balotaje tras no superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta, con Jara obteniendo un 26,58% de los votos y Kast un 24,32%. La elección está fuertemente marcada por el debate sobre la seguridad y el temor al crimen, un tema que impulsó la popularidad de Kast, quien promete mano dura y deportaciones masivas.

Los chilenos en el exterior deben estar atentos a los horarios locales de sus respectivos consulados en EE.UU. para participar en esta decisiva jornada electoral.

Si vives en Estados Unidos, revisa qué consulado te corresponde para votar en las elecciones de Chile 2025. Encuentra horarios y direcciones oficiales aquí. | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

Horario oficial de los locales de votación en EE.UU. para la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Electoral (Servel) establecen que la segunda votación presidencial será el domingo 14 de diciembre de 2025, tanto en Chile como en el extranjero.​

En la información oficial sobre voto exterior para la segunda vuelta se indica que “las mesas receptoras de sufragio estarán abiertas entre las 8:00 y 18:00 horas el día de la votación”, sin distinguir por país, lo que se aplica como horario local donde se ubica cada mesa.​

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. (Fotos: AFP).

¿Cómo aplica en EE.UU. los horarios para la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025?

Para los chilenos que votan en Estados Unidos, el horario de 8:00 a 18:00 se aplica según el huso horario local del consulado o local habilitado (por ejemplo, hora local de Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles, etc.) para elegir al sucesor de Gabriel Boric entre la izquierdista Jeanette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.​