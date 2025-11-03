Este martes 4 de noviembre de 2025, los votantes de la Ciudad de Nueva York acudirán a las urnas en una elección trascendental para elegir a su próximo alcalde. El principal candidato demócrata, Zohran Mamdani, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, que se presenta como independiente, y al nominado republicano Curtis Sliwa. Aunque las últimas encuestas, incluyendo la de la Universidad de Suffolk, muestran a Mamdani con una ventaja de dos dígitos, el margen se ha estrechado en la recta final, intensificando la batalla por el liderazgo de la ciudad. Es crucial que los votantes revisen su centro de votación, ya que la contienda entre el progresista Mamdani y el moderado Cuomo definirá el futuro político de la Gran Manzana. A continuación, te detallamos a qué hora abrirán y cerrarán las urnas en los cinco condados para que los neoyorquinos participen en esta jornada democrática.

Conoce quién va liderando las encuestas a la alcaldía de Nueva York entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo. (Fotos: AFP) / Piero Hatto

¿A qué hora abren y cierran las urnas para ir a votar en las elecciones en Nueva York 2025?

Las urnas para votar en las elecciones generales de Nueva York en 2025, específicamente en la ciudad de Nueva York (NYC), estarán abiertas el martes 4 de noviembre de 2025 desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Todos los votantes que estén en la fila a las 9:00 p.m. tienen derecho a votar.​

Horario de votación anticipada en NYC

La votación anticipada en las elecciones en Nueva York 2025 comenzó el 25 de octubre y terminó el domingo 2 de noviembre.

Los horarios de los centros de votación durante el mencionado periodo fueron generalmente de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., aunque algunos días variaron ligeramente, por ejemplo, el viernes 31 de octubre fue de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..​

El horario del último día de votación anticipada (domingo 2 de noviembre) fue de 9:00 a.m. a 5:00 p.m..​

Direcciones de los centros de votación en NYC para las Elecciones en Nueva York 2025

Oficina de Manhattan : 200 Varick Street, 10 Fl New York, NY 10014

: 200 Varick Street, 10 Fl New York, NY 10014 Oficina del Bronx : 1780 Grand Concourse, 5 Fl Bronx, NY 10457

: 1780 Grand Concourse, 5 Fl Bronx, NY 10457 Oficina de Brooklyn : 345 Adams Street, 4 Fl Brooklyn, NY 11201

: 345 Adams Street, 4 Fl Brooklyn, NY 11201 Oficina de Queens : 118-35 Queens Boulevard, 11 Fl Forest Hills, NY 11375

: 118-35 Queens Boulevard, 11 Fl Forest Hills, NY 11375 Oficina de Staten Island : 1 Edgewater Plaza, 4 Fl Staten Island, NY 10305

: 1 Edgewater Plaza, 4 Fl Staten Island, NY 10305 Oficina Ejecutiva: 32-42 Broadway, 7 Fl New York, NY 10004

La carrera por la alcaldía de Nueva York se aprieta. Revisa los resultados clave de la encuesta de la Universidad de Suffolk que enfrentan a Zohran Mamdani y Andrew Cuomo. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cómo votar en Nueva York?

Los votantes registrados en la Ciudad de Nueva York tienen tres opciones principales para emitir su voto en las Elecciones Generales: Votar en tu Centro Asignado, Votar por Correo Anticipado (Early Mail Ballot) o Votar por Boleta de Ausente (Absentee Ballot). Es importante que verifiques tu centro de votación, ya que el asignado para la votación anticipada puede ser diferente al del Día de las Elecciones.

¿Cómo puedo votar en persona?

Puedes votar en persona durante el período de Votación Anticipada, que se extiende del 25 de octubre al 2 de noviembre, o el Día de las Elecciones, martes 4 de noviembre. Es crucial que acudas al centro de votación específico asignado a tu domicilio. Recuerda que, si votas de forma anticipada, tu sitio puede no ser el mismo que el del 4 de noviembre; ¡consúltalo con anticipación!

¿Qué es la Boleta de Correo Anticipado (Early Mail Ballot)?

La Boleta de Correo Anticipado te permite votar por correo sin necesidad de justificar una razón específica, a diferencia de la boleta de ausente. Al solicitarla, la Junta de Elecciones (BOE) te enviará la boleta y un sobre pre-pagado. Una vez completada, puedes devolverla por correo o depositarla en cualquier centro de votación o en una oficina de la BOE durante los horarios establecidos.

¿Qué es la Boleta de Ausente y quién puede solicitarla?

La Boleta de Ausente (Absentee Ballot) está disponible para votantes que no pueden acudir a las urnas por motivos específicos, como enfermedad, discapacidad o estar fuera de la ciudad por viaje. El proceso es similar al de Correo Anticipado: la BOE te enviará la boleta y el sobre pre-pagado, y puedes devolverla por correo o dejarla en un centro de votación.

¿Qué necesitas para votar en Nueva York?

¿Es obligatorio llevar el Fast Pass para votar en las Elecciones en Nueva York 2025? La respuesta corta es no, pero es altamente recomendable para facilitar el proceso de registro y check-in en tu centro de votación. Esta tarjeta, que la Junta de Elecciones (BOE) envía por correo antes de la elección, contiene toda tu información de votación, incluyendo tus distritos electorales.

Ante la interrogante sobre si uno tiene o no que llevar alguna identificación (ID) para votar en NYC, solo debes tenerla contigo si eres un votante por primera vez y no proporcionaste tu información de identificación cuando te registraste para votar. Si ya has votado antes o si tu información estaba completa, no necesitas mostrar una ID.

Si eres un votante primerizo y no sabes qué documentos son una ID aceptable, la Junta de Elecciones acepta varias formas de identificación. Puedes presentar una ID con foto válida (como licencia de conducir), o un documento reciente que demuestre tu nombre y dirección. Documentos aceptables incluyen una copia reciente de una factura de servicios públicos, un extracto bancario, un cheque de pago o cualquier documento gubernamental.