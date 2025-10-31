Con la llegada de noviembre, el cambio de horario en Austin marcará el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar en todo el estado de Texas. Este ajuste afecta a millones de personas que deberán modificar su rutina y sincronizar sus relojes para adaptarse al nuevo horario.
El objetivo del cambio es aprovechar mejor la luz natural durante el invierno, reduciendo el consumo energético y adaptando las actividades diarias a los periodos de luz solar. En Texas, este proceso se repite cada año y suele generar dudas sobre si el reloj debe adelantarse o atrasarse.
¿A qué hora cambia el horario en Austin este 2 de noviembre?
El cambio de horario en Austin se realizará durante la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, exactamente a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deberán ajustarse a la 1:00 a.m., marcando el inicio del horario estándar o de invierno.
Esto significa que esa noche los residentes de Texas ganarán una hora adicional de descanso, ya que el reloj se retrasará una hora. Los dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, suelen hacer el cambio de manera automática, pero se recomienda revisar los relojes analógicos y electrodomésticos.
¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas?
En este cambio, el reloj se atrasa una hora. Es decir, si son las 2:00 a.m., se deberá mover el reloj hacia atrás hasta la 1:00 a.m. Este ajuste marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) y el inicio del horario de invierno (Standard Time).
Este cambio suele traer beneficios como más luz en las mañanas y un descanso adicional en la noche del cambio, aunque también puede requerir algunos días de adaptación al nuevo ritmo de sueño.
Durante los próximos meses, Austin y el resto de Texas operarán bajo el Central Standard Time (CST) hasta marzo de 2026, cuando volverá a implementarse el horario de verano. Mantener actualizado el reloj es importante para evitar confusiones en citas, clases y vuelos programados.