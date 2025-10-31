Con la llegada de noviembre, el cambio de horario en Austin marcará el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar en todo el estado de Texas. Este ajuste afecta a millones de personas que deberán modificar su rutina y sincronizar sus relojes para adaptarse al nuevo horario.

El objetivo del cambio es aprovechar mejor la luz natural durante el invierno, reduciendo el consumo energético y adaptando las actividades diarias a los periodos de luz solar. En Texas, este proceso se repite cada año y suele generar dudas sobre si el reloj debe adelantarse o atrasarse.

¿A qué hora cambia el horario en Austin este 2 de noviembre?

El cambio de horario en Austin se realizará durante la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, exactamente a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deberán ajustarse a la 1:00 a.m., marcando el inicio del horario estándar o de invierno.

Esto significa que esa noche los residentes de Texas ganarán una hora adicional de descanso, ya que el reloj se retrasará una hora. Los dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, suelen hacer el cambio de manera automática, pero se recomienda revisar los relojes analógicos y electrodomésticos.

Los relojes en Austin se retrasarán una hora durante la madrugada del 2 de noviembre, marcando el inicio del horario de invierno en Texas. (Foto: Open AI)

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas?

En este cambio, el reloj se atrasa una hora. Es decir, si son las 2:00 a.m., se deberá mover el reloj hacia atrás hasta la 1:00 a.m. Este ajuste marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) y el inicio del horario de invierno (Standard Time).

Este cambio suele traer beneficios como más luz en las mañanas y un descanso adicional en la noche del cambio, aunque también puede requerir algunos días de adaptación al nuevo ritmo de sueño.

Con el fin del horario de verano, Texas regresa al horario estándar (CST) desde el domingo 2 de noviembre de 2025. | Crédito: Freepik

Durante los próximos meses, Austin y el resto de Texas operarán bajo el Central Standard Time (CST) hasta marzo de 2026, cuando volverá a implementarse el horario de verano. Mantener actualizado el reloj es importante para evitar confusiones en citas, clases y vuelos programados.