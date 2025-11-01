Este domingo 2 de noviembre de 2025, la Ciudad de Nueva York finalizará oficialmente el horario de verano, dando paso al horario estándar del Este (EST). Este cambio se produce exactamente a las 2:00 a.m., momento en el que todos los relojes deben atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m. en todo lo largo y ancho de la conocida mundialmente como ‘La Gran Manzana’.

Este ajuste, comúnmente llamado “fall back”, significa que ganamos una hora adicional durante la noche, lo que puede percibirse como una noche más larga o la oportunidad de dormir una hora extra. La transición es una norma federal vigente en todo Estados Unidos y se realiza automáticamente en la mayoría de los dispositivos electrónicos configurados con la zona horaria “America/New_York”.

Según lo establece el Departamento de Transporte de EE. UU., “el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre”. Además, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) detalla que, exactamente a las 2 de la madrugada, los relojes deben volver a marcar la 1 a.m.. De esta manera, el ajuste se lleva a cabo de forma simultánea en toda la región, garantizando la uniformidad en los horarios.

CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- ¿Sabes cómo afecta el cambio de horario en Nueva York? El 2 de noviembre de 2025, todos los distritos retrasan sus relojes. Descubre consejos y todo lo que necesitas saber para no olvidar ningún ajuste. Foto de pookpiik para iStockphoto y Getty Images / pookpiik

Reglas y evidencia oficial sobre el horario de verano en EE.UU. 2025

El marco legal vigente se basa en la Ley Uniforme de Tiempo (15 U.S.C. § 260a), que autoriza el uso del horario de verano y fija su calendario nacional. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) es la autoridad encargada de supervisar su aplicación y de aprobar cualquier cambio de zona o régimen horario. Esta coordinación federal es clave para aviación, trenes y energía, asegurando sincronía interestatal y con Canadá. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST, por sus siglas en inglés), la transición se ejecuta en la madrugada para minimizar la disrupción en servicios y actividades críticas. Las plataformas de transporte y telecomunicaciones programan el ajuste con antelación conforme a esos estándares.

Si bien la medida está normalizada, el debate científico persiste. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) afirma que “el horario estándar permanente se alinea mejor con el reloj biológico y la salud pública”. En paralelo, evaluaciones federales han revisado efectos energéticos y de seguridad, con resultados mixtos y dependientes de latitud, estación y patrones de demanda. La conclusión operativa: el fin del horario de verano concentra beneficios en mayor luz matinal, pero adelanta la oscuridad vespertina y modifica rutinas de movilidad y consumo.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en NYC por el cambio de horario 2025?

El cambio de horario en Ciudad de Nueva York este domingo 2 de noviembre de 2025 está confirmado: los relojes deben atrasarse una hora a las 2:00 a.m., volviendo a marcar la 1:00 a.m. Este ajuste representa el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar (invierno).​ A continuación, compartimos algunos detalles verificables sobre el suceso:

El cambio ocurre exactamente a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025, momento en que los relojes deben atrasarse una hora, de 2:00 a 1:00 a.m..​

Al atrasarse el reloj, se gana una hora extra de descanso esa madrugada. También implica que los días tendrán anocheceres más tempranos a partir de ese día, y regresa el horario estándar de la zona (EST, UTC-5).​

Es necesario atrasar los relojes (no adelantar) en Nueva York en la fecha señalada.

El horario de invierno llega a Nueva York. Te explicamos cuándo cambia la hora y cómo ajustar tu reloj en NYC y Newark. ¡Prepárate para la nueva rutina! | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

Próximos pasos y recomendaciones clave sobre el cambio de horario en la Ciudad de Nueva York 2025

Lo primero que te recomendamos hacer es configurar la hora automática en tus dispositivos y atrasa manualmente los relojes que no lo hagan solos. Esta simple acción evita llegadas anticipadas el lunes y errores de coordinación. Si trabajas de noche, consulta con tu empleador cómo se contabiliza la hora adicional, ya que las políticas varían por contrato y sector. Para familias, adelantar rutinas de sueño 15–20 minutos los días previos y la noche posterior puede reducir somnolencia y desajustes, en línea con la guía clínica de la AASM. En movilidad, planifica trayectos con luz natural cuando sea posible y revisa notificaciones de tu app de tránsito.

A medio plazo, toma en cuenta el calendario federal: el próximo cambio será el segundo domingo de marzo, cuando se adelanta una hora al reiniciar el horario de verano. En la gestión de sistemas y negocios, registra el evento en tus procedimientos operativos: la hora entre 1:00 y 2:00 a.m. ocurre dos veces y puede afectar auditorías, logs y tareas programadas. Como regla general, alinear planeación, seguridad y salud del sueño con el horario estándar reduce fricciones y mejora la puntualidad en la ciudad que nunca duerme.