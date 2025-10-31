El horario de verano, conocido como Daylight Saving Time, llegará a su fin este domingo 2 de noviembre, cuando todos los relojes en Estados Unidos pasen nuevamente al Standard Time para el horario de invierno. En Dallas y todo Texas se deberá llevar a cabo esta modificación en los relojes, pero una duda surge habitualmente: ¿se adelanta o se atrasa el reloj? Aquí te cuento todos los detalles para que puedas realizarlo de forma correcta si vives en dicho estado.

¿A qué hora cambia el horario en Dallas el 2 de noviembre?

Para realizar correctamente el cambio de horario en Dallas, Texas, este domingo 2 de noviembre, lo que deberás hacer es retrasar el reloj una hora. Por lo tanto, cuando marquen las 2:00 a.m. tu reloj deberá retroceder a la 1:00 a.m. y de esta manera estará alineado con el Standard Time para los próximos 5 meses de lo que resta del 2025 e inicios del 2026. Cabe señalar que se aplica en todo Estados Unidos.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas el 2 de noviembre?

Como señalamos previamente, este domingo 2 de noviembre los relojes en Texas deberán retroceder una hora a las 2:00 a.m. (cambiándolo a la 1:00 a.m.) para que esté acorde al Standard Time en EE.UU.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- ¿Vives en Texas? Prepárate para atrasar el reloj el 2 de noviembre de 2025, adaptar tu agenda y dispositivos, y aprovechar mejor la luz solar durante el invierno.

¿Cómo realizar correctamente un cambio de horario?

Verifica tus relojes la noche anterior: aunque muchos dispositivos digitales actualizan la hora automáticamente, recuerda ajustar manualmente relojes de pared, microondas, autos y otros aparatos antes de dormir el sábado.

Modifica tu rutina de sueño con anticipación: para evitar el cansancio o desajuste que puede causar el cambio de hora, acuéstate 15–20 minutos más tarde en los días previos. Así tu cuerpo se adaptará mejor al nuevo horario sin alterar tu descanso.

Aprovecha la luz matutina: exponte al sol temprano, abre las cortinas o realiza una breve caminata para activar tu reloj biológico y mantenerte alerta durante el día.

Ajusta tus actividades cotidianas: revisa tus horarios laborales, escolares y personales, así como alarmas o recordatorios, para sincronizarlos con la nueva hora. Esto resulta útil si mantienes comunicación con otras zonas horarias.

Conduce con mayor precaución al anochecer: al oscurecer más temprano (alrededor de las 5:30 p.m.), la visibilidad disminuye y los accidentes pueden aumentar. Revisa tus luces, reduce la velocidad y mantén la atención en el camino.

Conoce cómo realizar de forma correcta el cambio de horario en Dallas para este mes de noviembre 2025 y si debes adelantar o atrasar el reloj.

Datos sobre el cambio de horario en Dallas, Texas

La ciudad de Houston, Texas, se encuentra en la zona horaria Central Time (CT).El horario de verano, conocido como Daylight Saving Time , comenzó el pasado domingo 9 de marzo, cuando los relojes se adelantaron de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m.

, comenzó el pasado domingo 9 de marzo, cuando los relojes se adelantaron de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. Este domingo 2 de noviembre finalizará el horario de verano y se retomará el horario estándar o de invierno.

La expresión “ Spring forward, fall back ” (“primavera adelante, otoño atrás”) recuerda que en otoño se retrasa el reloj.

” (“primavera adelante, otoño atrás”) recuerda que en otoño se retrasa el reloj. En Texas, se aprobó la ley estatal House Bill 1393 para mantener el horario de verano de forma permanente, bajo el nombre “Texas Time”; sin embargo, esta medida aún requiere la aprobación del gobierno federal para entrar en vigor.