El cambio de horario en Estados Unidos representa el fin del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) y marca el regreso al horario estándar, especialmente en Houston y gran parte de Texas. Para el año 2025, esta transición tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a. m. hora local. En ese momento, se debe “atrasar” una hora el reloj, retrocediendo de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., conforme a las directrices del Departamento de Transporte, que especifica: “DST begins on the second Sunday in March and ends on the first Sunday in November” (“El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre”, traducido al español).

Este mismo procedimiento es confirmado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), que establece el protocolo a seguir para todos los husos horarios dentro de Estados Unidos. En la práctica, por ejemplo, en ciudades como Houston —ubicada en la zona horaria Central (CT)— se recomienda atrasar manualmente los relojes la noche del domingo 2 de noviembre, antes de dormir, para evitar confusiones al día siguiente. No obstante, la mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y computadoras, realizan este ajuste automáticamente siempre que la opción esté habilitada, facilitando así la adaptación al nuevo horario sin mayores complicaciones para los usuarios.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Houston realiza el cambio de horario este 2 de noviembre de 2025.

¿A qué hora cambia el horario en Houston este 2 de noviembre?

El cambio de horario en Houston, Texas, tendrá lugar el domingo 2 de noviembre de 2025, exactamente a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deberán atrasarse una hora para regresar a la 1:00 a.m. Este ajuste marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time) y el inicio del horario estándar o de invierno en todo el estado de Texas.​ A continuación, te compartimos algunos detalles verificados sobre el cambio de horario en Houston:

La modificación se realiza la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., cuando los residentes deben atrasar una hora el reloj (es decir, de las 2:00 a.m. pasan a la 1:00 a.m.).​

Este cambio es aplicable en Houston y en prácticamente todo Texas, a excepción de algunas zonas muy puntuales que siguen otros husos horarios.​

Los dispositivos digitales conectados a internet suelen actualizarse automáticamente, pero relojes tradicionales, electrodomésticos y paneles deben cambiarse de manera manual.​

El horario estándar se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando volverá a iniciarse el horario de verano.​

El ajuste permite una hora adicional de descanso esa noche, pero a partir de entonces oscurecerá antes en la tarde.​

Conoce todos los detalles sobre el cambio de horario en Houston para este mes de noviembre 2025. Revisa la fecha exacta y cuánto mover el reloj.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas por el cambio de horario 2025?

El reloj se ATRASA una hora en este cambio: ocurre el fenómeno conocido como “fall back” en inglés.​ Para quienes trabajen el turno nocturno en Texas la noche del cambio, el Departamento de Trabajo establece que se deben pagar todas las horas efectivamente laboradas cuando el reloj se atrasa; un turno nominal de ocho horas puede convertirse en nueve y debe retribuirse como tal.

Otro consejo a tomar en cuenta es revisar que sus dispositivos estén configurados en “hora automática” y actualizar manualmente relojes de cocina, tableros de autos y equipos sensibles al tiempo. Las aerolíneas y ferrocarriles operan en hora local; verifique su itinerario del domingo por la mañana para evitar confusiones y llegue con antelación adicional.

En salud, priorizar una rutina de sueño consistente las noches previas y evite cafeína y pantallas antes de dormir para reducir la desincronización, según guías clínicas del sueño. En resumen: en Houston los relojes se atrasan una hora; prepárese el domingo 2 por la noche para un lunes 3 con nueva referencia horaria sin sobresaltos.