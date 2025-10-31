Este fin de semana los relojes en Los Ángeles darán un pequeño salto hacia atrás. El domingo 2 de noviembre de 2025, los angelinos deberán atrasar una hora sus relojes, ya que llega a su fin el horario de verano y comienza oficialmente el horario de invierno en todo California. Este ajuste, que ocurre cada año, marca el regreso a los amaneceres más tempranos y las tardes más cortas, una transición que muchos agradecen por la hora extra de sueño, pero que también trae consigo un pequeño reto para adaptarse al nuevo ritmo del día.
Cambio de hora en Los Ángeles 2025: cuándo y cómo hacerlo
El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, pasando nuevamente a marcar la 1:00 a. m., con lo que finaliza el Daylight Saving Time (Horario de Verano) y comienza el Horario Estándar del Pacífico (PST).
Aunque el cambio se produce de madrugada, los expertos recomiendan ajustar los relojes antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones al despertar.
Si usas un teléfono inteligente, computadora o reloj digital conectado a internet, no tendrás que hacer nada: el sistema actualizará la hora automáticamente. Pero si cuentas con relojes analógicos, electrodomésticos o tableros de autos, deberás realizar el ajuste de manera manual.
¿Por qué se cambia la hora en Los Ángeles?
El cambio al horario de invierno busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses en los que los días son más cortos y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético.
Durante este periodo, amanece más temprano y anochece antes, lo que facilita realizar las actividades matutinas con luz solar, algo especialmente beneficioso en una ciudad tan activa como Los Ángeles.
El sistema de cambio horario vigente se aplica desde 2007, tras una reforma impulsada por el entonces presidente George W. Bush. Sin embargo, la idea de ajustar los relojes para aprovechar la luz del día es mucho más antigua: Benjamin Franklin la propuso por primera vez en el siglo XVIII.
¿Hasta cuándo durará el horario de invierno en California?
El horario de invierno permanecerá activo hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando se reactivará nuevamente el horario de verano.Por ahora, los angelinos disfrutarán de una hora extra de sueño durante la noche del cambio, aunque deberán acostumbrarse a que el sol se oculte más temprano por las tardes.
Consejos para adaptarte al nuevo horario
El ajuste puede parecer pequeño, pero tiene efectos reales en el descanso y el rendimiento. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, los cambios de horario pueden alterar el ritmo circadiano, generar fatiga o provocar dificultades para dormir.
Para adaptarte mejor, los expertos recomiendan:
- Mantener horarios regulares de sueño los días posteriores.
- Evitar el uso de pantallas antes de dormir.
- Aprovechar la luz natural en la mañana para ayudar al cuerpo a reajustarse.