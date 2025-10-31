El cambio de horario en Miami ya tiene fecha confirmada. Este domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes en gran parte de Estados Unidos, incluido el estado de Florida, deberán ajustarse para marcar el fin del horario de verano. Este cambio, que ocurre todos los años, busca aprovechar mejor la luz natural durante el invierno.

En la ciudad de Miami, el ajuste horario afecta tanto a residentes como a turistas, ya que influye en los horarios de vuelos, transporte público, y hasta en la programación televisiva. Por eso, es importante saber a qué hora cambia el reloj y si se debe adelantar o atrasar.

La modificación horaria también impacta en la diferencia de tiempo con otros países de América Latina. Por ejemplo, tras el cambio, Miami pasará a tener la misma hora con Perú y Colombia, lo que puede ser útil para quienes mantienen comunicación o negocios entre regiones.

El cambio de horario en Miami llega este domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se atrasan una hora para iniciar el horario estándar en Florida. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

¿A qué hora cambia el horario en Miami este 2 de noviembre?

El cambio de hora en Miami se realizará oficialmente a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025 . En ese momento, los relojes deberán ajustarse para volver al horario estándar de invierno en todo el estado de Florida, según las normas del Daylight Saving Time establecidas en Estados Unidos.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Florida?

En esta ocasión, los relojes se atrasan una hora, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. Esto significa que los habitantes de Miami y otras ciudades de Florida ganarán una hora más de sueño. Este cambio marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar, que permanecerá vigente hasta marzo de 2026.

El ajuste también implica que los días comenzarán a oscurecer más temprano. Por ejemplo, el atardecer en Miami pasará a registrarse alrededor de las 5:30 p.m., un detalle que puede influir en la rutina diaria, las actividades al aire libre y los negocios que dependen de la luz natural.

Por último, se recomienda revisar todos los dispositivos electrónicos, como relojes, computadoras y sistemas de navegación, ya que algunos no se actualizan automáticamente. Estar preparado para el cambio de horario en Florida evitará confusiones y permitirá adaptarse fácilmente a la nueva rutina invernal.