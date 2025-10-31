El otoño avanza y con él llega uno de los ajustes más esperados (o temidos) del año: el cambio de horario. En Orlando, al igual que en el resto de Florida, este domingo 2 de noviembre de 2025 se pone fin al horario de verano (Daylight Saving Time) y da inicio oficialmente el horario de invierno o Eastern Standard Time (EST).

Esto significa que, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., deberás atrasarlo una hora, volviendo nuevamente a la 1:00 a. m.. En resumen: ganas una hora extra de sueño, pero los atardeceres llegarán más temprano.

¿Cuándo y cómo se hace el cambio de hora en Orlando?

El cambio de hora se realiza en la madrugada del domingo 2 de noviembre, exactamente a las 2:00 a. m., aunque lo más recomendable es ajustar el reloj antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones al despertar.

Si tienes celulares, tablets, computadoras o relojes inteligentes, no te preocupes: el cambio se hará automáticamente gracias a la configuración de zona horaria. Pero si aún usas relojes analógicos, despertadores clásicos o tableros de autos, deberás atrasarlos manualmente una hora.

¿Por qué se cambia la hora en Orlando?

El ajuste al horario de invierno tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses en los que los días son más cortos.En esta temporada, amanece más temprano y oscurece antes, lo que ayuda a ahorrar energía y facilita que las actividades matutinas se realicen con luz natural.

Esta práctica está vigente en Estados Unidos desde 2007, cuando se extendió la duración del horario de verano bajo la administración de George W. Bush. Sin embargo, la idea de mover los relojes según la luz del día se remonta al siglo XVIII, gracias a una propuesta de Benjamin Franklin.

¿Hasta cuándo dura el horario de invierno en Orlando?

El horario estándar (EST) permanecerá vigente hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando se volverá a adelantar una hora para retomar el Daylight Saving Time (DST) o horario de verano.

Así que, por ahora, Orlando disfrutará de amaneceres más tempranos, noches más largas y una hora extra de descanso este fin de semana.

Consejos para adaptarte al cambio de horario

Aunque el ajuste sea solo de una hora, puede afectar el ritmo circadiano y la calidad del sueño. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño sugiere algunas recomendaciones para adaptarse mejor:

Mantén horarios regulares de sueño los días posteriores.

los días posteriores. Aprovecha la luz natural de la mañana para reajustar tu reloj biológico.

para reajustar tu reloj biológico. Evita el uso de pantallas antes de dormir .

. Reduce el consumo de cafeína o alcohol por la noche.

El horario de invierno llega a Orlando este 2 de noviembre. Foto de Rawf8 para iStockphoto y Getty Images / Rawf8