Una nueva jornada de cambio de horario se acerca para quienes viven en San Diego, California, y es fundamental estar preparados para evitar confusiones y retrasos en las actividades diarias. Este ajuste no solo afecta los relojes, sino también las rutinas de trabajo, estudios, transporte y tecnología en general. Conocer cómo y cuándo realizar el cambio es clave para mantener la productividad y aprovechar la hora extra que se obtiene.

El cambio de hora en San Diego forma parte del protocolo de Daylight Saving Time (DST) en Estados Unidos. Cada año, millones de personas ajustan sus relojes para adaptarse al cambio de estación, y San Diego no es la excepción. Con anticipación, es recomendable organizar alarmas, dispositivos electrónicos y planes del día para que la transición sea más sencilla.

¿A qué hora cambia el horario en San Diego este 2 de noviembre?

El cambio está programado para las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025. En ese momento, todos los relojes en San Diego deberán ajustarse, marcando oficialmente el fin del periodo de hora de verano. Es importante recordar que este cambio ocurre durante la madrugada, por lo que muchas personas ni siquiera notarán la transición si planifican su descanso adecuadamente.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en California?

En California, el reloj se atrasa una hora, retrocediendo de 2:00 a.m. a 1:00 a.m. Esto significa que los residentes ganan una hora extra de sueño, algo que muchos aprovechan para descansar mejor o reorganizar sus actividades. Sin embargo, este cambio puede afectar a quienes tienen horarios estrictos de trabajo, transporte o reuniones, por lo que es recomendable ajustar todo con anticipación.

San Diego se prepara para el cambio de horario este 2 de noviembre. (Foto: Getty Images)

¿Qué implica este cambio para los residentes?

Ajusta las alarmas y relojes antes de dormir el sábado para iniciar el domingo con la hora correcta.

Dispositivos electrónicos y sistemas automáticos que no se actualizan solos deberán ser modificados manualmente, desde relojes de pared hasta sistemas de calefacción o seguridad.

El amanecer será más temprano y el atardecer llegará antes , lo que puede afectar actividades al aire libre, deportes o planes familiares.

y el , lo que puede afectar actividades al aire libre, deportes o planes familiares. Horarios de transporte, negocios y servicios pueden verse impactados, especialmente si interactúas con otras zonas horarias dentro o fuera de Estados Unidos.

¿Por qué sigue realizándose este cambio en California?

Aunque se han discutido cambios permanentes para eliminar el Daylight Saving Time, actualmente California mantiene el esquema de adelantar en primavera y retrasar en otoño. Esto permite aprovechar mejor la luz natural durante las diferentes estaciones y ahorrar energía, aunque para algunos el cambio sigue generando ajustes en la rutina diaria.