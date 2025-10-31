Este domingo 2 de noviembre, a Estados Unidos le toca regresar al ‘Standard Time’, en lo que también se le conoce como el horario de invierno. Los 50 estados, incluyendo todo California, deberán modificar sus relojes este fin de semana y aquí te cuento a qué hora exacta debes hacerlo, así como también la forma correcta en la que deberás ajustar tu reloj. Cabe señalar que si cuentas con un reloj digital o en cualquier dispositivo móvil, el cambio será automático, pero los relojes análogos deberán ser modificados manualmente.

Conoce la hora exacta para realizar el cambio de horario en California este domingo 2 de noviembre y en todas las ciudades del estado.

¿A qué hora se cambia el horario en San Francisco?

El domingo 2 de noviembre, en San Francisco se llevará a cabo el cambio de horario y moverás el reloj una hora hacia atrás, cuando marque las 2:00 a.m. deberás pasarlo a la 1:00 a.m. Cabe señalar que este cambio es automático en los relojes digitales y todos los dispositivos móviles, mientras que aquellos que cuenten con relojes análogos sí deberán hacerlo manualmente.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en California?

Tal y como sucede en el resto de Estados Unidos, en California deberás atrasar una hora el reloj. Por lo tanto, cuando marque las 2:00 a.m. deberás verificar que se coloque a la 1:00 a.m. Tiempo del Pacífico para todos los ciudadanos californianos. Este cambio aplicará hasta que se regrese al Daylight Saving Time (DST) el próximo mes de marzo de 2026.

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Prepárate para el cambio de horario en California: te explicamos qué ciudades ajustan sus relojes, cómo hacerlo en tu hogar y claves para una transición sin complicaciones.

¿Por qué se realiza el cambio de horario en San Francisco?

El cambio de horario de invierno en San Francisco es llamado el Standard Time, que se realiza para aprovechar mejor la luz natural durante los meses de invierno, que son los más oscuros del año. Los días se acortan desde el otoño, por lo que al retrasar una hora los relojes, las mañanas son más claras y las tardes son más cortas, permitiendo a que los habitantes comiencen sus jornadas laborales con más luz solar, representando una reducción en el consumo de energía durante las primeras horas del día.

Por ahora, esta modificación continúa siendo un tema de alto debate, pero en todos los Estados Unidos este cambio se sigue aplicando, tanto en California como a lo largo de todo el país.