Cada año, millones de personas en Estados Unidos se preparan para uno de los ajustes más significativos en su rutina diaria: el cambio al horario estándar, conocido también como el fin del horario de verano. Este 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., la mayoría de los relojes del país deberán retrasarse una hora, marcando el regreso a un horario que busca aprovechar mejor la luz natural en los meses de otoño e invierno.

No todos los estados ni territorios aplican esta medida, lo que genera particularidades según la región donde se viva. Este artículo ofrece una guía clara y detallada para enfrentar este cambio con confianza, incluyendo recomendaciones para ajustar dispositivos manuales, comprender las zonas que no hacen la modificación y entender las razones detrás de este ritual anual que, a pesar de generar debate, sigue siendo parte esencial del calendario estadounidense.​

En Texas, el domingo 2 de noviembre de 2025 se atrasará una hora el reloj para iniciar el horario estándar. (Foto generada por MAG El Comercio con IA de Open AI)

¿Cuándo es el cambio de hora?

¿Ya sabías que se viene el cambio de hora en Estados Unidos? La cita es el domingo 2 de noviembre de 2025, justo a las 2:00 a.m. En ese momento, toca retroceder el reloj a la 1:00 a.m. Así ganamos una horita más para dormir y veremos cómo los días se acortan y las tardes se oscurecen antes.​

¿Qué relojes tienes que mover?

No tienes que revisar todos tus dispositivos, tranquilo. Aquí te dejo una lista rápida:

Los smartphones, computadoras, tablets y relojes inteligentes se ajustan solos.

Relojes de pared, despertadores convencionales, electrodomésticos y el reloj del auto sí tienes que cambiarlos manualmente.

Un tip útil: pon todo en hora antes de acostarte el sábado para evitar madrugar confundido.​

ESTADOS UNIDOS, 11/02/2025.- El horario de invierno inicia el 2 de noviembre en EE.UU.: atrasa tu reloj una hora a las 2:00 a.m., revisa qué estados lo aplican y qué equipos debes ajustar manualmente. Foto de Nazariy Karkhut para iStockphoto y Getty Images / Nazariy Karkhut

Estados donde cambia la hora en EE.UU.

California

Texas

Florida

Nueva York

Illinois

Ohio

Georgia

Carolina del Norte

La gran mayoría de estados de la Unión.​

Estados y territorios donde no cambia la hora

Hawái.​

Arizona (excepto la Nación Navajo).​

Puerto Rico.​

Guam.​

Islas Vírgenes de EE.UU..​

Samoa Americana.​

Islas Marianas del Norte.​

¿Por qué seguimos cambiando la hora?

¿Para qué todo este ritual? Pues hay varias razones:

Aprovechar mejor la luz natural durante los meses fríos.

Ayudar a ahorrar energía.

Facilitar que las actividades de la mañana ocurran con más luz solar.

Organizar la rutina con los cambios de estación.​

Conoce la hora exacta para realizar el cambio de horario en California este domingo 2 de noviembre y en todas las ciudades del estado. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini") / Piero Hatto

Recomendaciones para no olvidarte

Que no se te pase nada este fin de semana:

Cambia los relojes manuales la noche anterior.

Chequea alarmas y recordatorios.

Revisa horarios de vuelos y citas importantes para evitar confusiones.

Recuerda que este pequeño ajuste puede influir bastante en tu día a día.​

Siete preguntas frecuentes sobre el fin del horario de verano en EE.UU.

1. ¿Cuándo es el cambio de horario en 2025?

El cambio de horario se realiza el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deben atrasarse una hora para marcar nuevamente la 1:00 a.m..​

2. ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En noviembre, los relojes se atrasan una hora al finalizar el horario de verano e iniciar el horario estándar, conocido como horario de invierno.​

3. ¿Qué dispositivos se ajustan automáticamente?

Teléfonos móviles, computadoras, tablets y relojes inteligentes suelen actualizar la hora de manera automática. Relojes de pared, despertadores y electrodomésticos manuales deben ajustarse por separado.​

4. ¿Qué estados y territorios no cambian la hora?

No realizan el cambio de horario:

Hawaii

La mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo)

Puerto Rico

Islas Vírgenes de EE. UU.

Guam

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte.​

5. ¿Por qué se hace el cambio de horario?

Su propósito es aprovechar mejor la luz del sol durante los meses más fríos, optimizando el consumo energético y permitiendo que las personas realicen más actividades con luz natural.​

6. ¿Cómo me preparo para el cambio?

Se recomienda ajustar manualmente los relojes antes de dormir el sábado anterior, revisar horarios de vuelos y eventos importantes y asegurarse de que todos los dispositivos estén sincronizados correctamente.​

7. ¿Cuándo se vuelve a cambiar la hora?

El siguiente cambio será en marzo de 2026 para dar inicio al nuevo horario de verano (adelantar una hora).