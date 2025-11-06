Miles de personas se darán cita en el corazón de Manhattan para presenciar el tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, un espectáculo que une a familias y a espectadores de todas las edades tanto en las calles de Nueva York como en hogares de todo el país. ¿A qué hora comienza el desfile y cómo disfrutarlo en vivo? Todo lo que necesitas saber está aquí: horarios, canales, artistas invitados y los globos que llenarán la Gran Manzana de color y magia.

Desde su primera edición en 1924, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s (Macy’s Thanksgiving Day Parade) se ha consolidado como un símbolo de la celebración nacional, reuniendo cada año a más de 3.5 millones de asistentes en las calles de Nueva York y captando la atención de más de 50 millones de espectadores en todo Estados Unidos, gracias a sus transmisiones televisivas y online.

MACY’S THANKSGIVING DAY PARADE 2025: CUÁNDO Y CÓMO VER EL TRADICIONAL DESFILE EN NY

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s dará inicio el jueves 27 de noviembre y se podrá ver en plataformas digitales, canales de televisión y de manera presencial. Conoce los detalles:

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025.

Hora de inicio: 8:30 a.m. (hora local en todas las zonas horarias de EE.UU.).

Transmisión en TV: NBC (National Broadcasting Company) con Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker como presentadores.

Streaming online: Plataforma Peacock de NBCUniversal.

Transmisión en español: Canal Telemundo.

Ruta presencial: Desde Central Park hasta Herald Square, recorriendo 2.5 millas en el corazón de Manhattan.

NBC, Telemundo y Peacock transmitirán el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s a partir de las 8:30 a.m. en todo el país. (Foto: AFP)

¿CÓMO SERÁ LA EDICIÓN 99 DEL DÍA DE MACY’S PARADE?

En su 99ª edición, el Macy’s Thanksgiving Day Parade ofrecerá un despliegue de 34 globos inflables gigantes, incluyendo personajes legendarios como Buzz Lightyear y Dora la Exploradora, junto con 29 carrozas decoradas y musicales que recorrerán la Gran Manzana.

La edición de 2025 destacará la participación de artistas internacionales y locales: Ciara, Foreigner, Drew Baldridge, Meg Donnelly y muchos más. Los espectadores podrán ver estrenos exclusivos de globos, como Pac-Man y Mario de Super Mario Bros. y carrozas de marcas icónicas como Lego, Holland America Line y Lindt Chocolate.

Además, la presencia de bandas de música provenientes de estados como Carolina del Sur, Texas, California, Arizona y del Departamento de Policía de Nueva York reforzarán la atmósfera festiva del evento, que ha batido récords de audiencia año tras año.

La edición número 99 reunirá a estrellas musicales internacionales y presentadores famosos (Foto: AFP)

