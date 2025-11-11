Cada año, la ciudad de Nueva York se convierte en el epicentro del homenaje nacional a los héroes que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con el tradicional Desfile del Día de los Veteranos 2025. Conoce a qué hora comienza y cómo podrás disfrutar el evento, que recorre en la icónica Quinta Avenida, y será transmitido por ABC 7.

En este 2025, la celebración de este festivo federal adquiere aún más relevancia al coincidir con el 250 aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia y el nacimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, marcando el compromiso inquebrantable del país con sus veteranos y activos militares.

¿A QUÉ HORA COMIENZA EL DESFILE DEL DÍA DE LOS VETERANOS DE NUEVA YORK 2025?

El Desfile del Día de los Veteranos de Nueva York 2025 da inicio el martes 11 de noviembre a las 12:30 p. m. (hora local), sobre la emblemática Quinta Avenida.

La transmisión en vivo estará a cargo de WABC-TV Canal 7, la filial local de American Broadcasting Company (ABC), que ofrecerá cobertura integral a través de abc7NY.com, aplicaciones móviles y plataformas sociales: Facebook, YouTube y TikTok.

Este año, el evento será presentado por Joe Torres, de Eyewitness News, y Stephanie Ramos, de ABC News, mientras el reportero CeFaan Kim compartirá los detalles y emociones “a pie de calle”, recorriendo el trayecto junto a los participantes.

Los espectadores podrán acudir a la Quinta Avenida para ver el desfile del Día de los Veteranos (Foto: AFP)

¿CÓMO SERÁ EL DESFILE DEL DÍA DE LOS VETERANOS DE NUEVA YORK 2025?

En el Desfile del Día de los Veteranos de la ciudad de Nueva York, considerado el más grande y relevante de Estados Unidos, participarán más de 20,000 miembros de las Fuerzas Armadas y veteranos. Este 2025 la ceremonia rememora el inicio de la Guerra de Independencia en 1775 y se celebra el nacimiento del Ejército de los Estados Unidos (United States Army), el Cuerpo de Marines (United States Marine Corps) y la Armada (United States Navy). Por ello, en este aniversario fueron seleccionados como los Grandes Mariscales, Clinton Romesha, condecorado con la Medalla de Honor; Stephen Peck, reconocido defensor de veteranos; y la astronauta Sunita “Suni” Williams, capitana retirada de la Armada y referente nacional.

En la jornada, como es habitual, contará con diversas bandas musicales, unidades de veteranos y organizaciones- , que civiles acompañarán la marcha, en un despliegue que busca fortalecer la memoria colectiva y el orgullo nacional.

“El desfile es mucho más que una tradición: es un testimonio de gratitud y respeto eterno a quienes, con coraje, sirvieron a los Estados Unidos”, subrayó el alcalde Eric Adams, en la presentación oficial.

El evento conmemora el 250 aniversario de las fuerzas armadas estadounidenses. (Foto: AFP)

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.