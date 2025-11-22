Thanksgiving está a la vuelta de la esquina y, mientras millones de familias en Estados Unidos afinan sus menús, pavo, puré de camote, salsa de arándanos y todo el festín, una pregunta aparentemente sencilla vuelve a desatar discusiones acaloradas en redes sociales: ¿a qué hora debe servirse la cena?

La respuesta, lejos de ser unánime, refleja costumbres, estilos de vida y hasta estrategias familiares para sobrevivir al día más gastronómico del año.

La tradición dividida: ¿3 de la tarde o cena normal?

Con el paso de los años, muchas familias estadounidenses han optado por servir la comida de Thanksgiving a las 3 p.m. del cuarto jueves de noviembre. Otros, más fieles a su rutina diaria, prefieren mantener la cena en su horario habitual: 6 p.m. o 7 p.m.

Pero este 2025, el debate cobró nueva fuerza gracias a una voz que rara vez pasa desapercibida.

Martha Stewart defiende servir la cena de Thanksgiving a las 2 p.m., mientras el internet discute su postura. | Crédito: Freepik

Martha Stewart divide el Internet

Durante una aparición en Today el 13 de noviembre, Martha Stewart fue contundente al ser consultada sobre el tema. Con una banda que decía “Thanksgiving” cruzándole el pecho, la reconocida autora y experta en estilo de vida soltó su sentencia sin titubear: “A las 2 de la tarde. La gente tiene hambre. Ya están rondando la cocina”.

Y explicó su lógica: si se sirve temprano, los invitados comen con calma, pueden ver el partido después, tomar unos tragos, compartir en familia y guardar espacio para el postre más tarde. Para ella, esperar hasta la noche simplemente no tiene sentido.

Chefs intervienen: ¿qué recomiendan?

Ante el revuelo, chefs profesionales aportaron argumentos menos emocionales y más prácticos: el mejor momento es durante el día, no en la noche.

✔ Preparación + sueño = horario diurno

El chef John Carpenter, del Signature Restaurant en La Cantera Resort & Spa (Texas), lo resume así a The Independent: “Temprano en la tarde o temprano en el día”.

Con dos hijos, él prefiere servir antes para que los niños tengan tiempo suficiente para relajarse después del gran banquete. Además, comer temprano deja más espacio para que la familia disfrute junta el resto del día.

✔ La edad importa y mucho

El chef californiano Brendan Collins añade otro factor clave: la composición del grupo.

Si hay muchos niños menores de 10 años , lo ideal es 2 p.m. o 3 p.m. , pues su rutina natural encaja mejor con ese horario.

, lo ideal es , pues su rutina natural encaja mejor con ese horario. Si se trata mayoritariamente de adultos, él recomienda una opción intermedia:“Yo optaría por las 4 p.m. o 5 p.m.”.

De esta manera no es ni almuerzo ni cena, sino una “cena temprana” que permite disfrutar sin prisas, sin sueño y sin que la digestión arruine la noche.

Los chefs recomiendan un horario temprano para la cena de Thanksgiving, considerando a los invitados y la dinámica familiar. | Crédito: Freepik

Entonces ¿cuál es la hora ideal?

La verdad es que no existe una regla universal. Cada familia tiene su ritmo y sus tradiciones, y elegir dependerá de si quieres más tiempo para convivir, si hay niños, cuán complejo será el menú y qué tan temprano empieza el hambre colectiva.

Lo único seguro es que, como cada año, internet seguirá dividido entre los que comen cuando apenas baja el sol y los que prefieren sentarse a la mesa como si fuera cualquier otra cena… solo que con un pavo que pesa más que un niño de seis años.

