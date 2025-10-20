Cada seis meses, buena parte de Estados Unidos ajusta sus relojes, y Florida se prepara nuevamente para el cambio. Este año, la transición al Horario Estándar (Standard Time) ocurrirá el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., cuando los relojes deberán atrasarse una hora. El ajuste aplicará en casi todo el estado, salvo en algunas regiones que operan con un huso horario diferente.

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida 2025 y a qué hora debes ajustar el reloj?

El llamado “fall back” comenzará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., cuando los relojes retrocedan una hora, de 2:00 a 1:00 a.m. Este ajuste, que prolonga una hora más de descanso, marcará el inicio del horario estándar que se mantendrá hasta marzo de 2026. La medida se aplicará tanto en la zona Eastern como en la Central de Florida, respetando la hora local de cada región durante la transición.

Final del horario de verano 2025 en Florida — domingo 2 de noviembre, 2:00 a.m. ET → 1:00 a.m. ET

— domingo 2 de noviembre, 2:00 a.m. ET → 1:00 a.m. ET Inicio 2025 ya realizado — domingo 9 de marzo, 2:00 a.m. ET → 3:00 a.m. ET

— domingo 9 de marzo, 2:00 a.m. ET → 3:00 a.m. ET Efecto principal — más luz por la mañana, menos por la tarde tras el “fall back”.

— más luz por la mañana, menos por la tarde tras el “fall back”. Vigencia legal — cambios bianuales continúan hasta acción del Congreso federal.

— cambios bianuales continúan hasta acción del Congreso federal. Confirmación local — WKMG ClickOrlando y The News-Press reafirman fecha y hora del ajuste.

Todos los residentes del estado de Florida deben atrasar 1 hora de su reloj cuando marquen las 2:00 a.m. ET del 2 de noviembre de 2025. Foto de stevecoleimages para iStock y Getty Images / stevecoleimages

En la práctica, la recomendación es realizar el ajuste antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones, especialmente en citas, vuelos y turnos laborales del domingo y lunes posteriores. Tras “fall back”, se observa más luz en las mañanas y menos en las tardes, un efecto notorio que impacta rutinas escolares, comercio y actividades al aire libre durante la semana siguiente.

Esta transición también se aplica en ambas zonas horarias de Florida (Este y Central), respetando la hora local de cada región al momento del ajuste oficial de las 2:00 a.m.

Zonas de Florida donde afectará el cambio de horario

Florida es un estado con una particularidad horaria, ya que se divide en dos zonas de tiempo, pero el cambio aplica para prácticamente la totalidad del territorio:

Zona Horaria del Este (Eastern Time - ET): Esta es la zona de la gran mayoría de la población y las principales ciudades, incluyendo Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y la península. En estas áreas, el reloj pasará de EDT (Eastern Daylight Time) a EST (Eastern Standard Time). Zona Horaria Central (Central Time - CT): Incluye la región del Panhandle (como Pensacola, Panama City y Destin) en el noroeste de Florida. En esta zona, el reloj pasará de CDT (Central Daylight Time) a CST (Central Standard Time), también a la 2:00 a.m. hora local de esta región.

En ambos casos, la acción es la misma: atrasar una hora.

Florida ajustará los relojes por el horario de invierno en 2025. (Foto: AFP)

¿Cómo ajustar los dispositivos de forma automática?

Para que los dispositivos se ajusten automáticamente al cambio de hora en Florida, basta con activar la configuración de fecha y hora automática y mantener conexión a internet o red móvil; así, teléfonos y computadoras actualizan solos a las 2:00 a.m. ET en la fecha oficial del cambio.

En Android: Entra a Configuración > Sistema > Fecha y hora y activa las opciones “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática” . De esta forma, el teléfono tomará la hora directamente del operador o de la red y ajustará el cambio sin necesidad de hacerlo manualmente.

Entra a y activa las opciones y . De esta forma, el teléfono tomará la hora directamente del operador o de la red y ajustará el cambio sin necesidad de hacerlo manualmente. En iPhone: Ve a Ajustes > General > Fecha y hora y activa “Ajuste automático” . Asegúrate de que la Ubicación esté encendida; así, el sistema determinará automáticamente tu zona horaria y aplicará el cambio de hora en el momento indicado.

Ve a y activa . Asegúrate de que la esté encendida; así, el sistema determinará automáticamente tu zona horaria y aplicará el cambio de hora en el momento indicado. En Windows: Abre Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora y activa “Establecer hora automáticamente” y “Ajustar al horario de verano automáticamente” . Verifica además que el sistema esté sincronizado con los servidores de Microsoft o un servicio NTP para mantener la hora exacta.

Abre y activa y . Verifica además que el sistema esté sincronizado con los servidores de Microsoft o un servicio NTP para mantener la hora exacta. En macOS: Ve a Configuración del Sistema > General > Fecha y hora y activa “Establecer fecha y hora automáticamente” y “Establecer zona horaria automáticamente usando tu ubicación”. El equipo necesita conexión a Wi‑Fi o red para confirmar la zona horaria y aplicar el horario de verano (DST) correcto.

Consejos rápidos para no confundirte en el cambio de hora de Florida

Activa la hora automática: la mayoría de los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes se ajustan solos. Verifica la opción “Fecha y hora automáticas” el sábado por la noche. Ajusta manualmente los relojes de pared, la estufa y el del auto.

la mayoría de los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes se ajustan solos. Verifica la opción el sábado por la noche. Ajusta manualmente los relojes de pared, la estufa y el del auto. Vuelos y viajes: confirma la hora local en tus boletos y aplicaciones, especialmente si vuelas temprano el domingo o el lunes. Recuerda que los cruceros y parques temáticos se rigen por la hora oficial local.

confirma la hora local en tus boletos y aplicaciones, especialmente si vuelas temprano el domingo o el lunes. Recuerda que los cruceros y parques temáticos se rigen por la hora oficial local. Trabajo y eventos: si tienes turno nocturno, consulta con tu empleador cómo se contabiliza la hora adicional. Revisa los horarios de misas, partidos, reservaciones y otros eventos del domingo.

si tienes turno nocturno, consulta con tu empleador cómo se contabiliza la hora adicional. Revisa los horarios de misas, partidos, reservaciones y otros eventos del domingo. Desplazamientos entre zonas: en el Panhandle occidental la hora cambia según la zona central. Programa recordatorios con la zona horaria correcta si conduces entre ciudades del Este y del Centro.

en el Panhandle occidental la hora cambia según la zona central. Programa recordatorios con la zona horaria correcta si conduces entre ciudades del Este y del Centro. Salud y rutina: aprovecha la luz de la mañana para reajustar tu reloj biológico y adelanta tu hora de dormir entre 10 y 15 minutos los días previos. Recuerda que el atardecer llegará más temprano tras el cambio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Florida

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida?

Termina el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. ET, cuando los relojes se atrasan una hora y se regresa al horario estándar con amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos.

¿A qué hora exacta hay que cambiar el reloj?

El ajuste oficial es a las 2:00 a.m. hora local; en ese instante los relojes vuelven a la 1:00 a.m., lo que añade una hora de sueño y fija el horario estándar hasta marzo de 2026.

¿Por qué Florida sigue cambiando la hora?

Aunque Florida aprobó mantener el horario de verano permanente en 2018, la medida depende de la autorización del Congreso federal, que no se ha aprobado; por eso el estado sigue el calendario nacional de marzo y noviembre.

¿Qué medios locales confirman la fecha?

WKMG ClickOrlando y The News-Press han publicado recordatorios sobre el final del horario de verano el 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., indicando el “fall back” de una hora en Florida bajo las reglas federales vigentes.