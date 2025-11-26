El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es el evento que, año tras año, detiene a Nueva York y cautiva a millones de personas en todo el país. Si estás planeando vivir la emoción desde la Gran Manzana o disfrutar de la transmisión desde casa en California, Texas, o Florida, necesitas saber la hora exacta de inicio. A continuación, te hago saber todo sobre la guía definitiva sobre el evento del 2025.

¿Cuándo y a qué hora comienza el desfile en Nueva York?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade es una tradición inamovible que siempre se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Día Oficial: Jueves, 27 de noviembre de 2025.

Hora de Inicio en Nueva York (EST): 9:00 a.m. (Hora del Este).

(Hora del Este). Duración: El espectáculo dura aproximadamente tres horas, concluyendo cerca del mediodía (12:00 p.m. EST).

A las 9 en punto, el primer contingente de bandas de música, payasos y globos gigantes comienza su marcha desde la zona del Upper West Side de Manhattan. Este horario está diseñado para que los televidentes puedan disfrutar del desfile y aún tener tiempo suficiente para preparar o asistir a la tradicional cena de Acción de Gracias.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en todo Estados Unidos. (Foto: David Dee Delgado / AFP)

Hora de inicio del Macy’s Parade 2025 en California, Texas, Florida y el resto de EE. UU.

Es fundamental recordar que, aunque el desfile se origina en la Zona Horaria del Este (EST), la transmisión de televisión comienza simultáneamente en todo el país, lo que significa diferentes horas de inicio según donde te encuentres.

Aquí tienes una tabla clave para planificar tu mañana de Acción de Gracias sin importar tu ubicación en los Estados Unidos:

Estado de Referencia Zona Horaria Hora de Inicio del Desfile (27/11/2025) Nueva York (NYC) Eastern Time (EST) 9:00 a.m. Florida (Miami) Eastern Time (EST) 9:00 a.m. Texas (Dallas) Central Time (CST) 8:00 a.m. Illinois (Chicago) Central Time (CST) 8:00 a.m. Colorado (Denver) Mountain Time (MST) 7:00 a.m. California (Los Ángeles) Pacific Time (PST) 6:00 a.m. Arizona (Phoenix) Mountain Time (MST) 7:00 a.m.

La ruta oficial y dónde conseguir el mejor lugar en Nueva York

Si tienes la suerte de estar en la ciudad, ver el desfile en persona es una experiencia épica. Sin embargo, requiere planificación. La ruta de 2025 cubrirá aproximadamente 2.5 millas (4 kilómetros) a través de Manhattan:

Arranque (9:00 a.m.): Central Park West y la Calle 77th. Tramo Clave: Continúa hacia el sur por Central Park West hasta Columbus Circle. Esta es la mejor zona si deseas estar cerca del inicio. El Gran Descenso: Gira hacia la Sexta Avenida (Avenue of the Americas) y baja hasta la Calle 34th. Este tramo ofrece una excelente visibilidad y es donde la mayoría de las cámaras de televisión capturan las tomas amplias. Final: La procesión termina justo en Herald Square frente a la icónica tienda Macy’s.

La zona de Herald Square está restringida para el público general debido a las cámaras y asientos VIP. Los mejores puntos de observación se encuentran a lo largo de Central Park West (entre las Calles 77th y 61st) y la Sexta Avenida (entre las Calles 59th y 38th). Asegura tu lugar a más tardar a las 6:30 a.m.