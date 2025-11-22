La Maratón de Filadelfia 2025 regresa este fin de semana para su 32ª edición, congregando a un número récord de 37.000 corredores para una serie de eventos de dos días, incluyendo la maratón completa, la media maratón (Dietz & Watson) y la carrera 8K (Rothman Orthopedics). El evento es uno de los más importantes del calendario deportivo de la ciudad, obligando a conductores y residentes a planificar con antelación debido a los cierres viales tempranos en el área de Benjamin Franklin Parkway y Center City. Los atletas, que incluyen a figuras de élite como el olímpico Jared Ward y Dakotah Popehn, recorrerán el Center City, Old City, University City y Fairmount Park.

El evento principal, la AACR Maratón de Filadelfia, se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre de 2025. El disparo de salida para la maratón (en la que participarán un aproximado de 17,000 personas) y la media maratón (unas 15,000) será a primeras horas de la mañana, siendo el gran día de la competencia un punto neurálgico para los corredores y un motor turístico para “La Ciudad del Amor Fraternal”.

El evento principal de la Maratón de Filadelfia se celebrará el domingo 23 de noviembre de 2025, mientras que la media maratón y la carrera de 8 km tendrán lugar el sábado 22. | Crédito: philadelphiamarathon.com

¿A qué hora empieza la Maratón de Filadelfia 2025?

La Maratón de Filadelfia 2025 se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre y comenzará a las 7:00 a. m. hora local para los corredores, mientras que los competidores en silla de ruedas iniciarán a las 6:55 a. m. Por otro lado, el Nemours Children’s Health Kid’s Run, competencia para participantes entre los 4 a 12 años de edad, empezará desde las 10:00 a.m.

Este evento tendrá lugar en las calles principales de Filadelfia, Pensilvania, con la línea de salida en Benjamin Franklin Parkway.​ Un dato a tener en cuenta es que el servicio de guardarropa de este evento deportivo funcionará desde las from 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. del día de la carrera.

Más de 17.000 personas se han inscrito en el Maratón de Filadelfia. De ellas, 15.000 están inscritas en la media maratón y 5.000 más en la carrera de 8 km. | Crédito: philadelphiamarathon.com

¿En qué canal transmiten la Maratón de Filadelfia 2025?

Para esta edición de la Maratón de Filadelfia, no hay fuentes oficiales ni confirmaciones claras sobre la transmisión EN VIVO de la Maratón de Filadelfia 2025 por televisión nacional estadounidense; sin embargo, el seguimiento en tiempo real y resultados estará disponible exclusivamente a través de la app oficial del Philadelphia Marathon Weekend y la web oficial.