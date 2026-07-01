Cada vez falta poco para celebrar el 4 de julio y con ello disfrutar del espectáculo de los fuegos artificiales. Importantes ciudades, como Nueva York, Washington, Boston, Chicago, Texas, Denver, Los Ángeles, alistan una serie de actividades para que puedas festejar los 250 años de los Estados Unidos a lo grande. A continuación, revisa la guía de los horarios que iniciarán el magno evento, según el estado donde te encuentres.

¿A qué hora empiezan los fuegos artificiales del 4 de julio en Estados Unidos?

Son los 250 años de Estados Unidos y las localidades lo quieren celebrar a lo grande. Para este 4 de julio alistan una serie de actividades donde el plato fuerte son los fuegos artificiales.

Ciudad/Lugar Hora de inicio de los fuegos artificiales Detalle del show de los fuegos artificiales Washington D.C. (Salute to America - National Mall) 10:30 p. m. Al ser el epicentro del 250° aniversario, el megashow de la fundación Freedom250 se retrasó. Lanzarán más de 850,000 proyectiles desde 10 puntos diferentes (incluyendo el Lincoln Memorial y barcazas en el Río Potomac). Nueva York (Macy’s Fireworks Spectacular) 9:25 p.m.

El clásico e imponente show neoyorquino mantendrá su horario estelar clásico. Durará exactamente 27 minutos y se desplegará sobre el Río Hudson y el East River. Boston (Boston Pops Spectacular - Charles River) 9:15 p.m. El show de drones arranca a las 9:00 PM y la pirotecnia masiva coreografiada por la famosa orquesta sinfónica comenzará a las 9:15 PM. Filadelfia (Wawa Welcome America) 11:45 p.m.(aprox.) Es la ciudad que tradicionalmente cierra más tarde debido a su histórico megaconcierto de clausura. Ideal si buscas trasnochar celebrando. Chicago (Navy Pier Fireworks) 9:30 p.m. Un despliegue espectacular sobre el Lago Michigan. Las plataformas de observación del muelle se llenan desde las 6:30 PM. Houston (Shell Freedom Over Texas) 9:35 p.m. El show pirotécnico musical en el Eleanor Tinsley Park arranca inmediatamente después de que termine el concierto principal del festival de música country. Denver (Civic Center Park) 9:15 p. m. o 9:30 p. m. Espectáculo de luces, drones y pirotecnia que usualmente acompaña los conciertos en el anfiteatro central. Los Ángeles (America’s Block Party - L.A. Coliseum). 9:15 PM (6:15 PM en hora de L.A., sincronizado con el show televisivo nacional). Será sede de un evento masivo oficial de America250 transmitido a todo el país, que cerrará con un espectacular show híbrido de drones y fuegos artificiales. San Francisco (Pier 39 / Golden Gate)

9:30 p. m. Se lanzan desde barcazas sincronizadas al norte del Pier 39 y al borde de la bahía. Bensenville 9:30 p.m. Desde Public Works Facility lanzarán los fuegos artificiales. Atlanta / Stone Mountain Park 9:30 p.m. Espectáculo de luces, drones y fuegos artificiales. Miami, Florida (Bayfront Park / Coral Gables) 9:00 p.m. El show central en Bayfront Park (frente a Biscayne Bay) arranca puntual a las 9:00 PM y dura unos 20 minutos. El icónico hotel Biltmore en Coral Gables también lanza su tradicional exhibición a la misma hora. Nashville, Tennessee (Let Freedom Sing! - Cumberland River) 9:30 p.m. Cuenta con uno de los espectáculos pirotécnicos más grandes del país. Los fuegos artificiales se sincronizan perfectamente en vivo con la música de la prestigiosa Sinfónica de Nashville. Las Vegas (The Strip Spectacular) 9:00 p. m. En conmemoración a los 250 años de Estados Unidos, 9 hoteles casino de la icónica Strip de Las Vegas lanzarán fuegos artificiales de forma simultánea desde sus azoteas. San Diego, California (Big Bay Boom) 9:30 p.m. Es el show pirotécnico más grande de todo el sur de California. Se lanzan desde cuatro barcazas distintas distribuidas a lo largo de la bahía de San Diego. Un punto muy buscado para verlo este año es la cubierta del museo USS Midway. Seattle (Seafair 4th of July - Gas Works Park)

10:15 p. m. Una noche inolvidable que estará acompañada por un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Importante. Te recomendamos asistir con tres horas de anticipación, para que puedas disfrutar de las actividades y (en algunos casos) los shows artísticos. Además, llegar con anticipación te permitirá elegir un buen lugar para apreciar los fuegos artificiales.