Los habitantes de Nueva Jersey deberán estar atentos este domingo 2 de noviembre de 2025, cuando llegue el momento de despedirse del Horario de Verano (Daylight Saving Time). A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente la 1:00 a. m., para dar la bienvenida al Horario Estándar del Este (EST).

Esto significa una hora extra de descanso, pero también amaneceres más tempranos y atardeceres que llegarán antes de lo esperado. Para evitar confusiones, se recomienda ajustar los relojes antes de dormir el sábado por la noche.

¿Por qué cambia la hora en Nueva Jersey?

El cambio al horario de invierno tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses más oscuros del año y optimizar el consumo de energía. Durante este periodo, los días se hacen más cortos, por lo que las actividades matutinas se benefician de una mayor luminosidad natural.

Aunque algunos estados han propuesto eliminar estos ajustes, Nueva Jersey mantiene la práctica vigente, siguiendo la normativa federal establecida en 2007 bajo la administración de George W. Bush.

¿Hasta cuándo durará este nuevo horario?

El Horario Estándar del Este se mantendrá hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando volverá a aplicarse el horario de verano. En total, serán más de cuatro meses con amaneceres más luminosos, ideales para quienes madrugan, pero con tardes más breves.

Consejos para adaptarte al cambio de hora

Aunque parezca una modificación menor, el cuerpo puede tardar en ajustarse. Según expertos en medicina del sueño, los cambios de horario pueden alterar el ritmo circadiano y afectar el descanso. Aquí algunos consejos prácticos:

Mantén una rutina constante de sueño.

Evita pantallas una hora antes de dormir.

Sal a caminar temprano para exponerte a la luz natural.

Reduce el consumo de cafeína por la tarde.

El horario de verano llega a su fin en Nueva Jersey este 2 de noviembre de 2025. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Google Gemini) / Piero Hatto