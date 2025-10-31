Este domingo 2 de noviembre se realizará el cambio de horario en Estados Unidos para regresar al horario de invierno, dejando atrás el DST (Daylight Saving Time), que aplicó para todo el horario de verano desde el pasado mes de marzo. Los habitantes de los 50 estados, incluyendo California y todas sus ciudades como Los Angeles, San Diego, San Francisco, etc, deberán verificar que los relojes se modifiquen.

En el siguiente artículo te cuento a qué hora se deberá realizar esta modificación, cuánto tiempo deberás ajustarlo correctamente y qué debes hacer en caso cuentes con dispositivos digitales y relojes análogos.

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Descubre cuándo inicia el horario estándar en California, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades participan en el cambio este noviembre. Foto de SomeMeans para iStockphoto y Getty Images / SomeMeans

¿A qué hora es el cambio de horario en California?

Este domingo 2 de noviembre, los casi 40 millones de habitantes en California volverán al horario de invierno. Cuando el reloj marque las 2:00 a.m. deberán verificar que se retroceda una hora, a la 1:00 a.m. Cabe señalar que en caso se tenga un reloj digital, el cambio se hará de forma automática y solo si cuentas con un reloj análogo deberás hacerlo por tu propia cuenta.

¿A qué hora y cómo ajustar el reloj en Los Angeles, San Diego y San Francisco?

Tal y como se realiza en California, en todas las ciudades de este estado, incluyendo Los Angeles, San Diego y San Francisco, se deberá modificar este domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m. y retrasar el reloj una hora a la 1:00 a.m. Tiempo del Pacífico. Recordemos que esta es la zona horaria en California (PT) y así se ajustará correctamente el reloj para volver al horario de invierno.

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Prepárate para el cambio de horario en California: te explicamos qué ciudades ajustan sus relojes, cómo hacerlo en tu hogar y claves para una transición sin complicaciones. Foto de Leks_Laputin para iStockphoto y Getty Images / Leks_Laputin

La mayoría de los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes ajustan la hora automáticamente si tienen activada la opción “Ajuste automático según zona horaria”, están configurados en la zona horaria del Pacífico (Pacific Time - PST) o si solo confirma que el dispositivo diga: “Pacific Standard Time (UTC−8)” después del cambio.

Además, algunos sistemas de seguridad, termostatos, cámaras o relojes de automóviles pueden necesitar ajuste manual y verifica que la hora local coincida con la hora oficial en Los Ángeles o San Francisco después del ajuste.