El fin del horario de verano está a punto de llegar a Florida, y los residentes de ciudades como Miami, Orlando y Tampa deberán prepararse para ajustar sus relojes este fin de semana. Este domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a. m., termina oficialmente el Daylight Saving Time (DST) en todo el estado y comienza el horario de invierno o Eastern Standard Time (EST).

En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a. m., lo que permitirá disfrutar de una hora adicional de sueño, aunque los atardeceres llegarán más temprano.

¿Cuándo y cómo se cambia la hora en Florida?

El cambio se realiza de forma oficial en la madrugada del domingo 2 de noviembre, exactamente a las 2:00 a. m., pero lo más práctico es atrasar los relojes antes de ir a dormir el sábado por la noche.

Si usas celulares, tablets, computadoras o relojes inteligentes, el ajuste se hará automáticamente gracias a la conexión a internet. Sin embargo, los relojes analógicos, electrodomésticos y tableros de autos deberán modificarse manualmente para coincidir con la nueva hora.

¿Por qué se cambia la hora en Miami, Orlando y Tampa?

El objetivo del cambio al horario de invierno es aprovechar mejor la luz natural durante los meses en los que los días son más cortos. Durante esta época, el amanecer ocurre más temprano y el anochecer llega antes, lo que ayuda a optimizar el uso de la energía y facilita que las actividades matutinas se desarrollen con luz solar.

Este sistema está vigente en Estados Unidos desde 2007, cuando se amplió la duración del horario de verano durante el gobierno de George W. Bush, aunque la práctica se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin propuso ajustar los relojes para aprovechar mejor la luz del día.

¿Hasta cuándo durará el horario de invierno en Florida?

El horario estándar (EST) se mantendrá hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando el reloj deberá adelantarse una hora para volver al Daylight Saving Time (DST) o horario de verano.

En resumen:

Fecha del cambio: domingo 2 de noviembre de 2025

domingo 2 de noviembre de 2025 Hora exacta: 2:00 a. m. → vuelve a ser la 1:00 a. m.

2:00 a. m. → vuelve a ser la 1:00 a. m. Ajuste: Atrasar una hora el reloj

Nuevo huso horario: Eastern Standard Time (EST)

