El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, Nueva York marcará el final del horario de verano y el regreso al horario estándar de invierno. Este ajuste anual, aplicado en todo Estados Unidos, busca aprovechar mejor la luz solar, aunque también reconfigura las rutinas de millones de neoyorquinos y visitantes.

¿Cuándo se debe ajustar el reloj en Nueva York?

El cambio ocurrirá a las 2:00 a.m., momento en el que el reloj deberá retrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a.m..Esto significará ganar una hora extra de descanso, pero también tardes más oscuras: el atardecer llegará más temprano y las noches se sentirán más largas.

El horario de invierno llega a Nueva York. Te explicamos cuándo cambia la hora y cómo ajustar tu reloj en NYC y Newark. ¡Prepárate para la nueva rutina!

Lista de ciudades y distritos de Nueva York

Nueva York está compuesta por cinco distritos principales, todos impactados por el cambio de horario. Los efectos varían desde los horarios del transporte hasta las rutinas laborales y nocturnas:

Manhattan: El corazón financiero y turístico. Oficinas, espectáculos y transporte sentirán el cambio de inmediato.

Amplias zonas residenciales y una vida cultural activa demandan buena coordinación de horarios. Queens: Con aeropuertos como JFK y LaGuardia , el ajuste afecta vuelos nacionales e internacionales.

Con aeropuertos como y , el ajuste afecta vuelos nacionales e internacionales. Bronx: Escuelas, hospitales y trabajadores por turnos deberán adaptar sus cronogramas.

Escuelas, hospitales y trabajadores por turnos deberán adaptar sus cronogramas. Staten Island: Menos poblado, pero su dependencia del ferry y otros medios de transporte lo hace sensible al cambio.

Barrios emblemáticos como Midtown, Upper East Side, Harlem o Lower Manhattan concentran oficinas y turistas, mientras que zonas de Brooklyn como Williamsburg y Park Slope, o de Queens como Astoria y Flushing, ajustaràn sus actividades escolares y comerciales para mantener la sincronía con la ciudad.

Conoce a detalle la hora exacta para atrasar el reloj, cuáles son los estados exentos y cómo prepararte para este ajuste en Estados Unidos 2025.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Nueva York?

Esta vez toca atrasar el reloj una hora. Así se despide el horario de verano y se da paso al estándar de invierno.El próximo cambio, el que adelanta los relojes para iniciar nuevamente el horario de verano, ocurrirá el 8 de marzo de 2026.

Dispositivos que debes ajustar manualmente

No todos los equipos realizan el cambio automáticamente. Es mejor revisar antes de dormir el sábado para evitar confusiones el domingo por la mañana.

Ajuste manual necesario en:

Relojes analógicos (pared o pulsera)

Microondas y hornos tradicionales

Relojes de automóviles sin conexión inteligente

Sistemas de alarma o seguridad convencionales

Equipos de oficina antiguos

Los smartphones, computadoras y relojes inteligentes suelen actualizar la hora de forma automática, siempre que tengan activada la opción de zona horaria automática. Aun así, conviene verificarlo.

Consejos para adaptarte mejor

Comprueba la configuración automática de tus dispositivos electrónicos.

Ajusta los relojes manuales antes de dormir la noche previa.

Si gestionas sistemas o redes empresariales, coordínate con el área de IT para prevenir errores.

El cambio de horario no solo te regala una hora extra de descanso. También es una excelente oportunidad para revisar tus rutinas, sincronizar tus dispositivos y prepararte para los atardeceres que llegarán antes en la ciudad que nunca duerme.