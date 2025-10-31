El domingo 2 de noviembre de 2025, Texas realizará el ajuste oficial al horario estándar (Standard Time): a las 2:00 a.m. CT, todos los relojes deberán retroceder una hora, quedando en la 1:00 a.m., conforme a la normativa federal (UTC-6 en zona central y UTC-7 en el oeste). Más de 29 millones de texanos, incluyendo residentes de ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y El Paso, se verán impactados por este cambio, vigente hasta el 8 de marzo de 2026, cuando comenzará el horario de verano. El objetivo principal es alinear la jornada diaria con la luz solar disponible y reducir el consumo eléctrico en los meses con menos horas de sol.

¿Cuándo será el cambio de horario en Texas?

Texas ajustará sus relojes la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025. El cambio se producirá exactamente a las 2:00 a.m., retrocediendo una hora para iniciar el horario estándar o de invierno. Es recomendable realizar el ajuste antes de dormir el sábado, evitando confusiones en las actividades del domingo.

El horario de invierno en Texas 2025 modificará la rutina diaria en ciudades como Houston, Dallas y Austin, donde los relojes se atrasarán una hora. (Foto: iStock / Composición Mag)

Ciudades de Texas donde aplica el cambio de horario

Houston

Dallas

Austin

San Antonio

Fort Worth

El Paso (Hora de la Montaña, UTC-7)

Estas ciudades, con alta densidad poblacional y relevancia económica, requieren especial atención ante el ajuste horario en sus actividades diarias.

¿Qué dispositivos requieren ajuste manual?

Relojes de pared y mesa convencionales

Microondas y hornos eléctricos analógicos

Paneles de autos no conectados a internet

Relojes despertadores de mesa y de pulsera

La mayoría de los teléfonos móviles, computadoras y dispositivos inteligentes conectados a la red actualizan la hora automáticamente.

El cambio de horario en Texas 2025 ya tiene fecha confirmada y, como cada año, afectará a millones de personas en ciudades como Dallas, Houston y San Antonio. (Foto: Open AI)

¿Por qué atrasar una hora el reloj?

Atrasar el reloj en noviembre marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) e inicio del invierno, permitiendo que amanezca más temprano y se aproveche mejor la luz natural en las mañanas, contribuyendo así a la seguridad y al ahorro energético.

Consejos para adaptarse al cambio horario

Activa la función de hora automática en tu celular.

Ajusta las alarmas y recordatorios para el lunes siguiente.

Adelanta tu rutina de sueño unos minutos antes de la fecha del cambio para una mejor transición.

Zonas horarias y excepciones en Texas

El estado opera bajo dos husos principales: Hora Central (CT) para la mayoría de Texas y Hora de la Montaña (MT) para regiones como El Paso, Hudspeth y parte de Culberson. Confirma siempre la zona horaria de tu ciudad, especialmente si tienes compromisos o vuelos cerca del cambio.

Este ajuste es clave para la organización diaria, el trabajo y las actividades escolares en Texas. Recuerda atrasar tus relojes y comparte la información para evitar contratiempos el domingo 2 de noviembre de 2025.​

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Cuándo es el próximo cambio de horario en Texas?

El domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar o de invierno.​

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En noviembre, los relojes se atrasan una hora (“fall back”), permitiendo dormir una hora más y ajustándose al horario de invierno.​

¿Cuánto dura el horario de invierno?

El horario de invierno inicia el 2 de noviembre de 2025 y termina el 8 de marzo de 2026, cuando comienza de nuevo el horario de verano.​

¿Afecta a todas las ciudades de Texas?

Sí, principalmente a las grandes ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y El Paso, aunque El Paso sigue la Hora de la Montaña (MT).​

¿Qué dispositivos hay que ajustar manualmente?

Debes ajustar manualmente relojes de pared, relojes analógicos, microondas, hornos eléctricos y tableros de autos que no estén conectados a internet. Teléfonos móviles y computadoras suelen hacerlo automáticamente.​

¿Por qué se realiza este cambio de horario?

El objetivo es aprovechar mejor la luz natural por las mañanas y reducir el consumo energético durante los meses más fríos y oscuros del año.​

¿Qué sucede si no cambio la hora?

Puedes tener confusión en citas, actividades escolares o laborales y corres el riesgo de llegar tarde a compromisos, ya que la mayoría de la vida social y económica ajusta horarios en función del cambio oficial.​

¿Texas cambiará esta regla próximamente?

Hasta ahora, siguen vigentes las disposiciones federales; aunque ha habido propuestas legislativas para modificar o eliminar el cambio de horario, no se han aprobado para 2025.