El domingo 2 de noviembre de 2025, Texas realizará el ajuste oficial al horario estándar (Standard Time): a las 2:00 a.m. CT, todos los relojes deberán retroceder una hora, quedando en la 1:00 a.m., conforme a la normativa federal (UTC-6 en zona central y UTC-7 en el oeste). Más de 29 millones de texanos, incluyendo residentes de ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y El Paso, se verán impactados por este cambio, vigente hasta el 8 de marzo de 2026, cuando comenzará el horario de verano. El objetivo principal es alinear la jornada diaria con la luz solar disponible y reducir el consumo eléctrico en los meses con menos horas de sol.
¿Cuándo será el cambio de horario en Texas?
Texas ajustará sus relojes la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025. El cambio se producirá exactamente a las 2:00 a.m., retrocediendo una hora para iniciar el horario estándar o de invierno. Es recomendable realizar el ajuste antes de dormir el sábado, evitando confusiones en las actividades del domingo.
Ciudades de Texas donde aplica el cambio de horario
- Houston
- Dallas
- Austin
- San Antonio
- Fort Worth
- El Paso (Hora de la Montaña, UTC-7)
Estas ciudades, con alta densidad poblacional y relevancia económica, requieren especial atención ante el ajuste horario en sus actividades diarias.
¿Qué dispositivos requieren ajuste manual?
- Relojes de pared y mesa convencionales
- Microondas y hornos eléctricos analógicos
- Paneles de autos no conectados a internet
- Relojes despertadores de mesa y de pulsera
La mayoría de los teléfonos móviles, computadoras y dispositivos inteligentes conectados a la red actualizan la hora automáticamente.
¿Por qué atrasar una hora el reloj?
Atrasar el reloj en noviembre marca el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) e inicio del invierno, permitiendo que amanezca más temprano y se aproveche mejor la luz natural en las mañanas, contribuyendo así a la seguridad y al ahorro energético.
Consejos para adaptarse al cambio horario
- Activa la función de hora automática en tu celular.
- Ajusta las alarmas y recordatorios para el lunes siguiente.
- Adelanta tu rutina de sueño unos minutos antes de la fecha del cambio para una mejor transición.
Zonas horarias y excepciones en Texas
El estado opera bajo dos husos principales: Hora Central (CT) para la mayoría de Texas y Hora de la Montaña (MT) para regiones como El Paso, Hudspeth y parte de Culberson. Confirma siempre la zona horaria de tu ciudad, especialmente si tienes compromisos o vuelos cerca del cambio.
Este ajuste es clave para la organización diaria, el trabajo y las actividades escolares en Texas. Recuerda atrasar tus relojes y comparte la información para evitar contratiempos el domingo 2 de noviembre de 2025.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas
¿Cuándo es el próximo cambio de horario en Texas?
El domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar o de invierno.
¿Se adelanta o se atrasa el reloj?
En noviembre, los relojes se atrasan una hora (“fall back”), permitiendo dormir una hora más y ajustándose al horario de invierno.
¿Cuánto dura el horario de invierno?
El horario de invierno inicia el 2 de noviembre de 2025 y termina el 8 de marzo de 2026, cuando comienza de nuevo el horario de verano.
¿Afecta a todas las ciudades de Texas?
Sí, principalmente a las grandes ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y El Paso, aunque El Paso sigue la Hora de la Montaña (MT).
¿Qué dispositivos hay que ajustar manualmente?
Debes ajustar manualmente relojes de pared, relojes analógicos, microondas, hornos eléctricos y tableros de autos que no estén conectados a internet. Teléfonos móviles y computadoras suelen hacerlo automáticamente.
¿Por qué se realiza este cambio de horario?
El objetivo es aprovechar mejor la luz natural por las mañanas y reducir el consumo energético durante los meses más fríos y oscuros del año.
¿Qué sucede si no cambio la hora?
Puedes tener confusión en citas, actividades escolares o laborales y corres el riesgo de llegar tarde a compromisos, ya que la mayoría de la vida social y económica ajusta horarios en función del cambio oficial.
¿Texas cambiará esta regla próximamente?
Hasta ahora, siguen vigentes las disposiciones federales; aunque ha habido propuestas legislativas para modificar o eliminar el cambio de horario, no se han aprobado para 2025.