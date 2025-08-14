Este viernes 15 de agosto, el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin sostendrán una cumbre histórica en Alaska, que ha generado gran expectativa mundial. La reunión, organizada con apenas una semana de anticipación, representa un cambio significativo en la postura de Estados Unidos hacia Rusia, que desde la invasión de Ucrania en 2022 había sido tratada casi como un paria.

La cumbre se llevará a cabo en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage, y se espera que los líderes mantengan primero un encuentro “cara a cara” con intérpretes, seguido de negociaciones con sus delegaciones y un desayuno de trabajo. Al finalizar, ambos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, según informó el Kremlin.

El contexto internacional añade complejidad: Ucrania no participará en la cumbre, aunque el presidente Volodímir Zelenski ya dialogó con Trump y líderes europeos para establecer cinco principios básicos de negociación, entre ellos la búsqueda de un alto al fuego. Las posibilidades de un avance concreto se consideran limitadas, pero la reunión podría ser un preludio de un encuentro futuro entre Putin y Zelenski.

La reunión también plantea riesgos y oportunidades para Trump, quien busca reforzar su imagen como negociador supremo y cumplir con su promesa de campaña de poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Putin podría aprovechar la cumbre para avanzar en sus intereses estratégicos, desde la esfera de influencia rusa en Ucrania hasta acuerdos económicos o cooperación en el Ártico.

El presidente Donald Trump y Vladimir Putin durante la cumbre en Alaska, un encuentro clave para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. (Foto: AFP)

¿A qué hora inicia la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska?

La cumbre está programada para comenzar a las 11:30 a. m., hora local de Alaska, lo que equivale a las 1:30 p. m., hora de México (CDMX). La agenda incluirá un encuentro directo entre ambos presidentes, negociaciones de delegaciones y un desayuno de trabajo, con una conferencia de prensa conjunta al finalizar.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO la cumbre desde México?

La reunión se podrá seguir EN VIVO desde México a través de los principales canales de noticias internacionales y plataformas digitales que transmiten eventos diplomáticos en tiempo real. Entre ellas destacan CNN, BBC Mundo y Telemundo, que ofrecerán cobertura completa de los detalles, declaraciones y posibles acuerdos surgidos de la cumbre.