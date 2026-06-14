Este domingo 14 de junio, un partido del Grupo E pasará a la historia cuando Curazao dispute su primer partido en una Copa Mundial de la FIFA al enfrentarse a Alemania, cuatro veces campeona del mundo. La selección caribeña, bajo la dirección del veterano entrenador Dick Advocaat, protagonizó una campaña de clasificación de la Concacaf para el recuerdo al superar a Jamaica en el Grupo B y alcanzar el repechaje mundialista, mientras que los alemanes superaron un comienzo lento en el Grupo A de la clasificación de la UEFA para sellar su pase al torneo que se lleva a cabo en Norteamérica. No solo es el primer enfrentamiento en un Mundial entre ambas naciones, sino también su primer encuentro de la historia. A continuación, te detallo a qué hora inicia el partido Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y México.

¿A qué hora inicia Alemania vs. Curazao EN VIVO por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

El partido Alemania vs. Curazao por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se llevará a cabo este domingo 14 de junio, y a continuación te mostramos la hora de inicio en los cuatro husos horarios de Estados Unidos:

1:00 p.m. - Hora del Este (ET)

12:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

11:00 a.m. - Hora de la Montaña (MT)

10:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora inicia Alemania vs. Curazao EN VIVO por el Mundial 2026 en España?

El partido Alemania vs. Curazao por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se celebrará el domingo 14 de junio de 2026, con el pitazo inicial a las 19:00 horas de la península española (CET) . El evento se emitirá en vivo desde el NRG Stadium de Houston, Texas.

¿A qué hora inicia Alemania vs. Curazao EN VIVO por el Mundial 2026 en México?

El partido Alemania vs. Curazao por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se celebrará el domingo 19 de abril de 2026 desde el NRG Stadium de Houston, Texas. El evento principal comenzará a las 11:00 horas (Tiempo del centro de CDMX) . La transmisión en vivo estará disponible a través de ViX.

Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: datos del partido

Fecha: Domingo, 14 de junio del 2026

Domingo, 14 de junio del 2026 Hora : 10:00 am PT / 12:00 pm (Tiempo del Centro), 1:00 pm ET / 7:00 pm (Horario peninsular)

: 10:00 am PT / 12:00 pm (Tiempo del Centro), 1:00 pm ET / 7:00 pm (Horario peninsular) Transmisión : FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio (Estados Unidos) / DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (Resto del mundo)

: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio (Estados Unidos) / DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (Resto del mundo) Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas