WrestleMania 42 ha llegado a Las Vegas, prometiendo un fin de semana épico para los fanáticos de WWE. El Allegiant Stadium será el escenario de dos noches repletas de acción, con momentos emotivos protagonizados por grandes nombres como CM Punk, Roman Reigns, Cody Rhodes, Randy Orton, Seth Rollins, Gunther, Stephanie Vaquer, Liv Morgan, AJ Lee, Becky Lynch, Jade Cargill, Rhea Ripley, entre otras superestrellas. Este evento, el más grande del calendario del wrestling, genera una enorme expectativa, especialmente con su transmisión histórica en Netflix a nivel mundial y ESPN en Estados Unidos, comenzando el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 a las 6 PM ET/3 PM PT .

Los Premium Live Events (PLE) de WWE se encuentran disponibles para streaming única y exclusivamente con un plan de ESPN Unlimited (en solitario o bundle). Para más información sobre las ofertas de ESPN directo al consumidor, los aficionados pueden consultar este FAQ oficial. Si no tuviste oportunidad de verlo en vivo, no te preocupes ya que las repeticiones de los PLEs de WWE en ESPN están disponibles para que los suscriptores de cualquier plan de ESPN Unlimited puedan verlos nuevamente on-demand poco después de la conclusión del evento. Si vives en EE.UU., España y México, aquí te comparto el horario de la Noche 2 del evento premium en vivo más importante del año de WWE.

¡Cierre épico! Sigue WWE WrestleMania 2026 Noche 2 EN VIVO. Te decimos los canales de TV, señal online y cómo verlo en directo por internet hoy mismo. ¡El destino de las superestrellas se decide esta noche! | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora inicia WWE WrestleMania 2026 (Noche 2) en Estados Unidos?

La cartelera de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42 se llevará a cabo este domingo 19 de abril, y a continuación te mostramos la hora de inicio en los cuatro husos horarios de Estados Unidos:

6:00 p.m. - Hora del Este (ET)

5:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora inicia WWE WrestleMania 2026 (Noche 2) en España?

La Noche 2 de WrestleMania 42 se celebrará el domingo 19 de abril de 2026, con inicio del cartel principal a las 00:00 horas (medianoche) de la península española (CET) de la madrugada del domingo al lunes . El evento se emitirá en vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿A qué hora inicia WWE WrestleMania 2026 (Noche 2) en México?

La Noche 2 de WrestleMania 42 se celebrará el domingo 19 de abril de 2026 desde el Allegiant Stadium en Las Vegas. El evento principal comenzará a las 16:00 horas (Tiempo del centro de CDMX) . La transmisión en vivo estará disponible a través de Netflix.

CM Punk vs. Roman Reigns en WrestleMania 42. (WWE)

WWE WrestleMania 2026: datos del evento premium en vivo

Fecha: Domingo, 19 de abril del 2026

Domingo, 19 de abril del 2026 Hora : 3:00 pm PT / 4:00 pm (Tiempo del Centro), 6:00 pm ET / 0:00 am del día siguiente (Horario peninsular)

: 3:00 pm PT / 4:00 pm (Tiempo del Centro), 6:00 pm ET / 0:00 am del día siguiente (Horario peninsular) Transmisión : ESPN (Estados Unidos) / Netflix (Resto del mundo)

: ESPN (Estados Unidos) / Netflix (Resto del mundo) Estadio: Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada