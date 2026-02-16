Este martes 17 de febrero de 2026 podrás disfrutar del espectacular eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”, sin moverte de casa y en tiempo real. Si te preguntas a qué hora inicia el eclipse y cómo verlo ONLINE desde Estados Unidos, aquí te lo explicamos fácil y rápido. Este evento astronómico será visible en varias zonas del país norteamericano, pero también podrás seguirlo por streaming aunque no estés en el punto máximo. Solo necesitas conexión a Internet y un dispositivo con una buena pantalla. ¡Prepárate para vivir uno de los fenómenos más impactantes del 2026!

Este 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”, un fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol sin llegar a ocultarlo totalmente. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿A qué hora inicia el eclipse solar anular de “anillo de fuego”?

El eclipse anular está previsto para la mañana del martes 17 de febrero de 2026, con el máximo alrededor de las 7:01 a.m. ET, horario de referencia útil para quienes se conecten desde Estados Unidos. Desde territorio estadounidense no se verá ni como anular ni como parcial; el fenómeno se desarrolla sobre la Antártida y partes del hemisferio sur. Esto significa que tu única opción real para disfrutar el espectáculo será seguir transmisiones online en tiempo real.

Los horarios exactos de inicio y fin dependen de cada plataforma de streaming, y no todas han publicado su programación completa al momento. Si quieres cuadrar tu agenda, toma como guía la franja entre las 6:30 a.m. y las 8:00 a.m. ET, cuando el evento estará en su momento más interesante. En pocas palabras, el eclipse solar anular de “anillo de fuego” del 17 de febrero de 2026 no será visible desde Estados Unidos, pero sí podrás seguirlo en vivo vía streaming desde medios y plataformas científicas internacionales.

¿Dónde ver el eclipse solar anular de “anillo de fuego” online?

Varios medios y sitios especializados ya adelantan coberturas en vivo centradas en el “ring of fire” del 17 de febrero. Portales de ciencia y espacio como Space.com suelen ofrecer páginas de “live updates” con video incrustado, mapas de trayectoria y comentarios de astrónomos durante el eclipse. También es habitual que canales científicos y de divulgación transmitan en YouTube como The Virtual Telescope Project.

También te recomiendo buscar en tu navegador web favorito opciones de “eclipse solar anular en vivo” o “anillo de fuego hoy streaming” para encontrar las mejores señales. Recuerda verificar tu hora local y conectarte unos minutos antes del inicio. ¡Así no te perderás el momento en que se forma el famoso anillo luminoso alrededor del Sol!

Hasta ahora, NASA solo ha listado el evento como un eclipse futuro visible en Antártida y África, sin detallar un programa oficial de transmisión para este caso concreto, pero siempre es una buena idea revisar sus plataformas oficiales y los horarios según tu zona: Este, Centro, Montaña y Pacífico.

El eclipse solar anular de 2026 ocurrirá a mediados de febrero y dejará visible el famoso “anillo de fuego”. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Visibilidad desde Estados Unidos del eclipse solar anular de “anillo de fuego”

Este “anillo de fuego” es especialmente esquivo: la franja de anularidad cruza la Antártida y el eclipse parcial solo se apreciará desde el extremo sur de Argentina y Chile y parte del sur de África, no desde Norteamérica. En ciudades estadounidenses, la visibilidad será nula, por lo que no necesitas filtros solares ni planeación de observación directa, solo una buena conexión a internet.

Expertos señalan que la próxima oportunidad de ver un eclipse anular desde Estados Unidos será hasta 2039, lo que refuerza el carácter remoto del evento de 2026 para el público norteamericano. Si estás en Estados Unidos y quieres vivirlo, la experiencia será 100% digital: pantallas, chats en vivo y transmisiones desde estaciones en regiones polares.

Consejos para disfrutar online el eclipse solar anular de “anillo de fuego”

Aunque lo verás desde casa, la clave está en preparar tu experiencia como si fuera un mini evento astronómico personal. Conéctate unos minutos antes de la hora de máximo (alrededor de las 7:01 a.m. ET) para no perder el momento más espectacular. Guarda en favoritos al menos dos enlaces de streaming (por ejemplo, un medio científico y un canal de YouTube especializado) para tener un plan B si uno falla. Si vas a compartirlo con familia o amigos en Estados Unidos, avísales que este eclipse no se verá en el cielo local y que toda la acción estará en cámara, transmitida desde la Antártida.