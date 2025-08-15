Cada verano, el cielo de California se convierte en escenario de uno de los espectáculos más esperados: la Lluvia de estrellas Perseidas. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa la estela de polvo y rocas dejada por el cometa Swift-Tuttle, produciendo decenas de meteoros que iluminan la noche.

En 2025, el pico de actividad tuvo lugar en la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, con la posibilidad de observar meteoros brillantes a pesar de la presencia de la Luna en un 84-88 % de iluminación. Aunque el momento de mayor intensidad ya pasó, todavía es posible disfrutar del espectáculo en las noches del 16, 17 y 18 de agosto, especialmente desde lugares alejados de la contaminación lumínica.

La clave para una buena experiencia es elegir la hora correcta, prepararse con antelación y tener paciencia. Incluso con menor cantidad de meteoros, las Perseidas siguen siendo una oportunidad única para contemplar el cielo nocturno de una manera especial.

La Lluvia de estrellas Perseidas 2025 ilumina el cielo de California entre el 16 y 18 de agosto, con su punto máximo visible en las noches más despejadas. (Foto: Getty Images / iStock)

¿Cuándo y a qué hora se pueden ver las Perseidas en California?

La lluvia de meteoros estará activa hasta el 24 de agosto de 2025, pero su actividad es mayor en la segunda quincena de julio y durante el mes de agosto. En Los Ángeles y gran parte de California, el mejor momento para observarlas en los días restantes será desde la medianoche hasta el amanecer, con un punto óptimo entre las 2:00 a.m. y 3:00 a.m.

En estas horas, la constelación de Perseo —punto del cielo del que parecen originarse los meteoros— se ubica en una posición más alta, lo que aumenta las posibilidades de avistamientos.

Lugares recomendados para observar la Lluvia de estrellas Perseidas en California

Para maximizar la experiencia, es fundamental buscar sitios con cielos oscuros y horizonte despejado. En California, algunos de los puntos más recomendados incluyen:

Joshua Tree National Park

Death Valley National Park

Griffith Park Observatory (zonas menos iluminadas)

(zonas menos iluminadas) Áreas rurales al norte de Los Ángeles o cerca de la Sierra Nevada

Mientras más lejos se esté de las luces de la ciudad, mejor será la visibilidad de los meteoros más tenues.

Consejos para una observar la Lluvia de estrellas Perseidas

Evita mirar directamente a la Luna, ya que su brillo puede dificultar la adaptación de la vista.

, ya que su brillo puede dificultar la adaptación de la vista. Llega al lugar de observación al menos 30 minutos antes para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad.

para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. No uses telescopios ni binoculares: el campo de visión debe ser lo más amplio posible.

Lleva una manta o silla reclinable, abrigo y algo de comida o bebida caliente para la espera.

¿Cómo ver la Lluvia de estrellas Perseidas 2025 EN VIVO desde casa?

Si no es posible salir a un lugar oscuro, existen opciones para disfrutar de las Perseidas en línea. Observatorios y proyectos astronómicos ofrecen transmisiones en directo con imágenes captadas desde ubicaciones estratégicas. Entre las más destacadas:

NASA TV, con cobertura en alta resolución.

Virtual Telescope Project, con transmisión gratuita y comentarios en vivo de astrónomos.

, con transmisión gratuita y comentarios en vivo de astrónomos. Sky Live, con seguimiento en tiempo real.

Estas emisiones permiten disfrutar del evento sin importar las condiciones del cielo local.