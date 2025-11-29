Honduras se prepara para un proceso electoral crucial este domingo 30 de noviembre de 2025, donde se definirá no solo la Presidencia entre cinco contendientes (Rixi Moncada, Nasry Asfura, Salvador Nasralla, Nelson Ávila y Mario Rivera), sino también los escaños del Congreso y los gobiernos municipales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido un horario estricto para la jornada, siendo de suma importancia para los ciudadanos que desean ejercer su derecho al voto. La apertura de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), tanto a nivel nacional como en el extranjero, está programada para las primeras horas de la mañana, mientras que el cierre se realizará en la tarde.

El horario oficial dispuesto por el CNE en su guía oficial para el inicio y cierre de las votaciones es el siguiente: las urnas abrirán a las 7:00 a.m. (hora local) y cerrarán a las 4:00 p.m. (hora local). Este horario aplica rigurosamente en el territorio nacional y debe ser tomado en cuenta por los hondureños en el extranjero. Los ciudadanos que viven en Estados Unidos, donde se han habilitado 15 JRV en 12 ciudades, deben ajustar este horario a su zona horaria respectiva.

Es importante recordar que los hondureños en el extranjero solo votarán para elegir al próximo Presidente. El CNE ha instado a todos los votantes a presentarse temprano en sus centros de votación asignados, llevando obligatoriamente su Documento Nacional de Identificación (DNI). Se recomienda encarecidamente verificar la Junta Receptora de Votos que les corresponde a través del portal web oficial del CNE antes de dirigirse a votar.

¿A qué hora inician y cierran las votaciones en las Elecciones en Honduras 2025?

De acuerdo con el artículo 263 de la Ley Electoral, explicado por la guía difundida por el CNE y el Instituto Nacional de Formación Político Electoral, las urnas se abren el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 7:00 a.m., momento en que el presidente de la Junta Receptora de Votos declara formalmente “Empieza la votación”.

La ciudadanía puede empezar a votar desde esa hora en todos los centros habilitados, siempre que la mesa esté debidamente instalada y cuente con la mitad más uno de sus integrantes. Aunque los miembros de mesa llegan desde las 5:30 a.m. para instalarse, ese horario es solo para personal electoral y no para los votantes.

La jornada electoral se llevará a cabo hasta las 5:00 p.m., hora en la que se declara el cierre oficial de las urnas, siempre que no se emita una ampliación extraordinaria.​ La normativa prevé que la jornada sea continua entre la apertura y el cierre, sin interrupciones en el servicio a los votantes. Esto significa que, llegada la mencionada hora, ya no deben incorporarse nuevos electores a la fila, pero quienes estén formados antes de las 5:00 p.m. mantienen el derecho a emitir el sufragio.

Horario de llegada de las autoridades de mesa para las Elecciones en Honduras 2025

La normativa electoral establece que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos deben presentarse a sus centros de votación desde las 5:30 a.m. para instalar la mesa, recibir la maleta electoral y verificar toda la documentación y material. Este horario temprano aplica al personal electoral, no al público, por lo que los ciudadanos solo podrán votar a partir de las 7:00 a.m., una vez que la mesa esté formalmente integrada.​

Posibles extensiones del horario de las Elecciones en Honduras 2025

En procesos anteriores, el CNE ha autorizado extensiones de la votación en centros que enfrentaron retrasos en la instalación de las mesas o en la logística, llegando en algunos casos hasta las 6:00 p.m. en situaciones específicas. Sin embargo, para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 no existe un anuncio oficial que confirme una ampliación generalizada más allá de las 5:00 p.m., por lo que debe considerarse este cierre como el horario vigente.​

¿Cuáles son los derechos de quienes están en fila de las JRV para las Elecciones en Honduras 2025?

La información disponible indica que todos los ciudadanos que permanezcan en fila a la hora oficial de cierre (5:00 p.m.) conservan su derecho a votar, incluso si emiten el sufragio unos minutos después mientras la mesa atiende a los últimos electores. No obstante, no se especifica públicamente un tiempo máximo de atención posterior al cierre, por lo que este punto dependerá de la operatividad de cada Junta Receptora de Votos dentro del marco de la Ley Electoral.​

¿Qué sanciones hay por incumplir los horarios de apertura y cierre de las JRV en las Elecciones en Honduras 2025?

Las sanciones por incumplir los horarios de apertura y cierre de las mesas de votación en Honduras se rigen por la nueva Ley Electoral (Decreto 35-2021 y reformas), que obliga a instalar las Juntas Receptoras de Votos a más tardar a las 8:00 a.m. y a mantener la votación de forma continua hasta el cierre oficial. El incumplimiento puede acarrear desde observaciones formales en las hojas de incidencias hasta fuertes multas económicas, que en los casos más graves pueden oscilar entre 200 y 1.000 salarios mínimos para quienes obstaculicen el funcionamiento normal del proceso, según lo previsto en la normativa electoral hondureña.

Aunque la ley describe con detalle las obligaciones de las Juntas Receptoras de Votos, no siempre explicita, en lenguaje sencillo para el público, una sanción aislada “solo” por abrir tarde o cerrar fuera de hora, ya que ese comportamiento suele encuadrarse en figuras más amplias como obstrucción del proceso o incumplimiento de deberes. Por ello, es clave que los funcionarios electorales respeten estrictamente los plazos de instalación, desarrollo de la jornada y cierre de urnas para evitar ser sujetos de procedimientos administrativos y eventuales responsabilidades penales si el retraso o cierre irregular afecta derechos de los electores.

Si bien los montos y tipificaciones exactas pueden variar según el caso concreto y la interpretación de los órganos competentes, la señal del marco legal es clara: el Estado hondureño trata con severidad cualquier acción u omisión que retrase la apertura de las mesas o altere el horario de cierre al punto de vulnerar la normalidad de las elecciones.​