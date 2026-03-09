¡Duelo de titanes en la Sultana del Norte! Los Rayados de Monterrey reciben a Cruz Azul este martes 10 de marzo a partir de las 8:00 pm ET / 7:00 pm Tiempo del Centro de CDMX en el Estadio BBVA para el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. Este choque de trenes marca el reencuentro de dos gigantes de la Liga MX en el torneo continental, reviviendo la intensa semifinal de 2021. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en este artículo te compartiremos estos detalles especialmente si resides en Estados Unidos (USA), México y el resto de Sudamérica.

“La Máquina” llega como el vigente campeón del certamen y con la moral por las nubes tras aplastar 8-0 al Vancouver FC en la ronda previa, destacando el triplete de Luka Romero. Por su parte, el equipo regiomontano avanzó tras superar al Xelajú de Guatemala y busca mantener su hegemonía histórica sobre los cementeros en esta competencia. Históricamente, Monterrey domina los enfrentamientos directos en Concacaf con tres victorias y un empate, lo que añade una presión extra para el cuadro azul. La estrategia de ambos técnicos será clave para inclinar la balanza en este primer round.

Este enfrentamiento representa apenas la tercera vez que dos clubes mexicanos se miden en octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf, siguiendo los pasos de los Clásicos Nacionales previos. El Estadio BBVA será una caldera que pondrá a prueba la solidez defensiva de Cruz Azul frente a la poderosa ofensiva albiazul. Ganar la ida es vital para ambos, ya que cerrar la serie en la capital mexicana siempre es un desafío monumental bajo cualquier circunstancia. ¡Prepárate para noventa minutos de pura adrenalina entre dos de los planteles más competitivos de la región en esta batalla por la supremacía de la Concacaf hoy!

El duelo entre Cruz Azul y Rayados está programado para disputarse el martes 10 de marzo (Foto: Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Chat GPT)

¿A qué hora juega Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul en vivo por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde USA?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul que se jugará este martes 10 de marzo desde Estadio BBVA de Monterrey (México):

8:00 p.m. - Hora del Este (ET)

7:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

6:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

5:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul en vivo por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 desde México?

El encuentro entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey (México) empezará desde las 7:00 pm (Tiempo del Centro) / 6:00 pm (La Paz, Baja California Sur, y Tijuana, Baja California).

¿A qué hora juega Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul en vivo por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul está programado para comenzar a partir de las 8:00 pm ET / 7:00 pm Tiempo del Centro de CDMX. Asimismo, te compartimos los horarios para el resto de Sudamérica del choque de ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup desde el Estadio BBVA de Monterrey (México):

Colombia - 8:00 pm

Ecuador - 8:00 pm

Perú - 8:00 pm

Bolivia - 9:00 pm

Venezuela - 9:00 pm

Argentina - 10:00 pm

Brasil - 10:00 pm

Chile - 10:00 pm

Paraguay - 10:00 pm

Uruguay - 10:00 pm

¿Qué canal transmite Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul por la Copa de Campeones Concacaf 2026 por TV y streaming desde USA?

El partido Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul válido por la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026 podrá verse en USA a través de las señales de TV / Streaming de Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul por Concachampions 2026 por TV y streaming desde México?

El duelo Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul válido por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 será transmitido en México única y exclusivamente por FOX One.

¿Cómo ver el partido Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul por Concachampions 2026 por TV y streaming en Latinoamérica?

El encuentro Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 será transmitido en Latinoamérica a través de ESPN (Sudamérica) / ESPN Norte (Centroamérica y Caribe) por televisión y Disney+ Premium (Sudamérica) / Disney+ Premium Norte (Centroamérica y Caribe) vía streaming.