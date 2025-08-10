LDA Alajuelense y Herediano listos para disputar el Clásico Provincial en Costa Rica, con transmisión en vivo para México, USA y todo el país. | Crédito: Liga Deportiva Alajuelense / Club Sport Herediano / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Este domingo 10 de agosto, el fútbol costarricense se prepara para uno de sus duelos más apasionantes: el Clásico Provincial entre Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Club Sport Herediano. Este enfrentamiento LDA Alajuelense vs. Herediano, que va más allá de los puntos en juego, es un choque de historia y rivalidad que paraliza al país. El partido, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Promerica, se llevará a cabo en punto de las 5 p.m. (Hora de San José) en el Estadio Alejandro Morena Soto. Los Manudos llegan en un momento de forma espectacular, liderando la tabla con un puntaje ideal y una defensa impenetrable. Por su parte, los Rojiamarillos buscan revertir un inicio de temporada con altibajos, cargando con la presión de un historial que, históricamente, ha favorecido a su eterno rival. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Aficionados del fútbol costarricense vibran antes del inicio del Clásico Provincial entre Alajuelense y Herediano, que se jugará con cobertura en TV para USA y Centroamérica. | Crédito: Composición Mix
Horario y dónde ver LDA Alajuelense vs. Herediano en USA

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido LDA Alajuelense-Herediano, debes descargar e instalar una VPN para acceder a la plataforma o a la señal de . En este país, el juego empieza desde las 7:00 pm ET (4:00 pm PT).

Horario y dónde ver LDA Alajuelense vs. Herediano en México

No te pierdas la transmisión de Liga Deportiva Alajuelense (LDA) vs. Club Sport Herediano EN VIVO a través de la señal de FUTV Premium o vía TDMax en streaming online, en lo que será la Jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga de Costa Rica. Además, podrás seguirlo desde fuera de Costa Rica a través de una VPN. En este país, el juego empieza desde las 5:00 pm Tiempo del Centro de CDMX.

Horario y dónde ver LDA Alajuelense vs. Herediano en Costa Rica

FUTV Premium es el canal oficial para ver todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente existen dos plantes (semanal y mensual) que puedes contratarlos en Liberty o Kölbi. Aquí te explicamos la forma de hacerlo y así podrás disfrutar el partido Liga Deportiva Alajuelense (LDA) vs. Club Sport Herediano por la Jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Promérica costarricense.

Continúa la Liga Promerica 2025 con el choque entre Alajuelense y Herediano, disponible por FUTV y TDMAX. (Foto: Rafael Pacheco Granados
¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Herediano por el Clásico Provincial de Costa Rica?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
México5 pmFUTV Premium / VPN
Estados Unidos7 pm ET / 4 pm PTFUTV Premium / VPN
Costa Rica5 pmFUTV Premium
El Salvador5 pmFUTV Premium / VPN
Nicaragua5 pmFUTV Premium / VPN
Guatemala5 pmFUTV Premium / VPN
Honduras5 pmFUTV Premium / VPN
Panamá6 pmFUTV Premium / VPN
Puerto Rico7 pmFUTV Premium / VPN
República Dominicana5 pmFUTV Premium / VPN
