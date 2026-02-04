¡Atención, celestes en Estados Unidos! Este miércoles 4 de febrero desde las 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 7:00 p.m. PT arranca la ilusión continental para el Cruz Azul. El equipo de Nicolás Larcamón viaja a Canadá para enfrentar al Vancouver FC en el debut de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Vancouver Football Club vs. Cruz Azul en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en este artículo te compartiremos estos detalles especialmente si resides en USA, México y el resto de Sudamérica. ¡No te pierdas el primer paso de los cementeros en su camino hacia el Mundial de Clubes de la FIFA 2029!

Cruz Azul llega a este duelo en un estado de forma envidiable tras su vibrante victoria por 4-3 ante FC Juárez en la Liga MX. El esquema ofensivo de Larcamón ha demostrado ser letal, anotando primero en cinco de sus últimos seis encuentros oficiales. Con una delantera encendida, el cuadro capitalino busca imponer su jerarquía histórica en la región desde el pitazo inicial. Para la afición en territorio estadounidense, ver a La Máquina Celeste dominar el certamen es una tradición que se renueva con fuerza, ya que son serios candidatos al codiciado título internacional.

Por su parte, el Vancouver FC se ha preparado intensamente bajo la dirección de Afshin Ghotbi para frenar el ímpetu mexicano. El conjunto canadiense ha enfocado su pretemporada en perfeccionar un bloque defensivo sólido capaz de neutralizar a los clubes aztecas. Saben que mantener el arco en cero en el Willoughby Stadium es fundamental para soñar con dar la gran sorpresa continental. Aunque no existen antecedentes oficiales entre ambos clubes, la incertidumbre añade un toque extra de emoción a este choque inédito. Los locales confían en su planteamiento táctico para complicar el traslado de balón de una Máquina que no sabe especular.

Esta edición de la Concacaf Champions Cup reúne a 27 equipos que pelean por la gloria máxima del Norte, Centro y el Caribe. Cruz Azul es uno de los favoritos para avanzar, pero no debe subestimar el factor climático ni la intensidad de los canadienses. Con el formato de eliminación directa, cada gol como visitante cuenta el doble y puede definir el destino de la serie. ¡Prepárate para vivir una noche mágica de fútbol internacional y apoya a tu equipo desde cualquier rincón de Estados Unidos!

¿A qué hora juega Vancouver Football Club vs. Cruz Azul en vivo por Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde USA?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 entre Vancouver Football Club y Cruz Azul que se jugará este miércoles 04 de febrero desde el Willoughby Stadium at Langley Events Centre de Langley, Columbia Británica (Canadá):

10:00 p.m. - Hora del Este (ET)

9:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

8:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

7:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Vancouver Football Club vs. Cruz Azul en vivo por Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde México?

El encuentro entre Club de Fútbol Cruz Azul y Vancouver FC por la ida de la Ronda 1 de la Copa de Campeones CONCACAF 2025 desde el Willoughby Stadium at Langley Events Centre de Langley, Columbia Británica (Canadá) empezará desde las 9:00 pm (Tiempo del Centro) / 8:00 pm (La Paz, Baja California Sur, y Tijuana, Baja California).

¿A qué hora juega Vancouver Football Club vs. Cruz Azul en vivo por Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde Sudamérica?

El enfrentamiento Vancouver Football Club vs. Cruz Azul está programado para comenzar a partir de las 11:30 pm (Hora de Buenos Aires). A continuación, te compartimos los horarios para el resto de Sudamérica del choque de ida entre Vancouver FC y Cruz Azul por la Ronda 1 de la CONCACAF Champions Cup 2026 desde el Willoughby Stadium at Langley Events Centre de Langley, Columbia Británica (Canadá):

Brasil - 0:00 am del día siguiente

Chile - 0:00 am del día siguiente

Paraguay - 0:00 am del día siguiente

Uruguay - 0:00 am del día siguiente

Colombia - 10:00 pm

Ecuador - 10:00 pm

Perú - 10:00 pm

Bolivia - 11:00 pm

Venezuela - 11:00 pm

¿Qué canal transmite Vancouver Football Club vs. Cruz Azul por TV y streaming desde USA?

El partido Vancouver Football Club vs. Cruz Azul válido por la ida de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026 podrá verse en USA a través de las señales de TV / Streaming de TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX.

¿Cómo ver el partido Vancouver Football Club vs. Cruz Azul por TV y streaming desde México?

El duelo Vancouver Football Club vs. Cruz Azul válido por la ida de la Ronda 1 de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 será transmitido en México única y exclusivamente por Internet a través del canal oficial de YouTube de Concacaf.

¿Cómo ver el partido Vancouver Football Club vs. Cruz Azul por TV y streaming desde Canadá?

El encuentro Vancouver Football Club vs. Cruz Azul correspondiente a la ida de la Ronda 1 de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 será transmitido en Canadá por fuboTV Canada y OneSoccer.