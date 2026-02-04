¡El fútbol de Concacaf está de vuelta con un choque electrizante este miércoles 4 de febrero! El Xelajú MC, único representante de Guatemala, recibe a los poderosos Rayados de Monterrey en un duelo histórico. Esta batalla de ida por la Primera Ronda de la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026, mejor conocida como Concachampions, se disputará a partir de las 9:00 p.m. ET (8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT) en el Estadio Cementos Progreso, donde los “Superchivos” buscarán la gloria. Para los miles de guatemaltecos en Estados Unidos, este partido representa una cita imperdible con el orgullo nacional. La ilusión del cuadro altense intentará frenar la jerarquía de uno de los clubes más ganadores y costosos de México. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en este artículo te compartiremos estos detalles especialmente si resides en Estados Unidos (USA), México y el resto de Sudamérica.

El Xelajú llega en un momento dulce tras vencer 2-0 a Comunicaciones y escalar al segundo puesto del Clausura 2026. Bajo la dirección del mexicano Roberto Hernández, el equipo muestra un orden defensivo envidiable que ilusiona a su afición. Sin embargo, el estratega deberá lidiar con las bajas sensibles del capitán Jorge Aparicio y el extremo Claudio de Oliveira. Por su parte, el Monterrey de Domènec Torrent arriba con su plantel de lujo y un promedio goleador temible. Los Rayados buscan imponer su experiencia internacional para intentar sentenciar la eliminatoria desde este primer encuentro en territorio chapín. Esta serie revive la mítica eliminatoria de 2013, donde los regiomontanos avanzaron tras dos partidos de mucha intensidad. Más de una década después, Xelajú tiene la oportunidad dorada de cobrar revancha y escribir un nuevo capítulo dorado. La clave del éxito para los locales será mantener el arco en cero ante una ofensiva mexicana que no perdona.

¿A qué hora juega Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde USA?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 entre Xelajú MC y Rayados de Monterrey que se jugará este miércoles 04 de febrero desde el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala (Guatemala):

9:00 p.m. - Hora del Este (ET)

8:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

7:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

6:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Messi por partido Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde México?

El encuentro entre Xelajú MC y Rayados por la ida de la Primer Ronda de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 desde el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala (Guatemala) empezará desde las 8:00 pm (Tiempo del Centro) / 7:00 pm (La Paz, Baja California Sur, y Tijuana, Baja California).

¿A qué hora juega Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey en vivo por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 desde Guatemala?

El enfrentamiento Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey con Lionel Messi está programado para comenzar a partir de las 7:00 pm (Hora de Ciudad de Guatemala). Asimismo, te compartimos los horarios para el resto de Sudamérica del choque de ida por la Ronda 1 de la CONCACAF Champions Cup desde el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala (Guatemala):

Argentina - 10:00 pm

Brasil - 10:00 pm

Chile - 10:00 pm

Paraguay - 10:00 pm

Uruguay - 10:00 pm

Colombia - 9:00 pm

Ecuador - 9:00 pm

Perú - 9:00 pm

Bolivia - 10:00 pm

Venezuela - 10:00 pm

¿Qué canal transmite Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey por TV y streaming desde USA?

El partido Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey válido por la ida de la Ronda 1 de la CONCACAF Champions Cup 2026 podrá verse en USA a través de las señales de TV / Streaming de Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey por TV y streaming desde México?

El duelo Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey válido por la ida de la semifinal de la la Copa de Campeones de Concacaf 2026 será transmitido en México única y exclusivamente por Internet por el canal oficial de YouTube de la CONCACAF.

¿Cómo ver el partido Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey con Messi por TV y streaming desde Guatemala?

El encuentro Xelajú MC vs. Rayados de Monterrey correspondiente a la ida de la Ronda 1 de la Copa de Campeones CONCACAF 2026 será transmitido en Guatemala a través de ESPN Norte por televisión y Disney+ Premium Norte vía streaming.