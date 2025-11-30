Los consulados y centros de votación de Honduras en Estados Unidos para las elecciones generales de hoy 30 de noviembre de 2025, en la práctica siguen el horario oficial de la jornada hondureña: abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m. hora local del lugar donde está el centro, con posibilidad de extender hasta las 6:00 p. m. si la mesa lo decide y mientras haya gente en fila.​

Las encuestas previas a la votación señalan una contienda muy reñida entre tres aspirantes: la oficialista Rixi Moncada, de Libertad y Refundación, y los opositores Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, que concentran casi toda la intención de voto medida por las principales casas encuestadoras. Aunque no hay un favorito único y los sondeos difieren, varios estudios coinciden en que cualquiera de los tres podría imponerse en primera vuelta, por márgenes estrechos, en un escenario de empate técnico y con fuerte peso del voto independiente, que ronda alrededor de un tercio del padrón.

Horario general de votación

El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que las Juntas Receptoras de Votos abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m., con posible prórroga hasta las 6:00 p. m. según decisión de la mesa y si todavía hay electores en la fila.​

Esta franja horaria es la referencia que están usando los centros de votación para hondureños en Estados Unidos este 30 de noviembre de 2025.​

Ciudades y estados habilitados

El CNE habilitó 12 ciudades estadounidenses (15 Juntas Receptoras de Votos) como puntos oficiales para votar desde el exterior.​

Atlanta, Georgia: JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.​

Boston, Massachusetts: JRV 19165, en La Colaborativa Survival Center, ubicado en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.​

Charlotte, Carolina del Norte: JRV 19167, en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.​

Chicago, Illinois: JRV 19163, en Hispanic Bible School, ubicada en 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707.​

Dallas, Texas: la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.​

Houston, Texas: JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.​

Los Ángeles, California: JRV 19155, en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.​

Miami, Florida: JRV 19156 y 19157, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.​

New Orleans, Luisiana: JRV 19158, en el Apostolado Hispano, ubicado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.​

Nueva York: JRV 19159, en la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, ubicada en 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368.​

San Francisco, California: JRV 19166, en St. John’s Presbyterian Church, ubicada en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705.​

Washington, D. C.: JRV 19160 y 19161, en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, ubicado en 6560 Loisdale Court.​

Horarios para votar en los consulados en EE.UU.

En todos los casos, el rango estándar es 7:00 a. m. – 5:00 p. m. hora local, salvo aviso distinto del consulado en redes sociales u otro comunicado oficial.

Estados en EE.UU. Ciudad / Consulado o centro Horario de apertura Cierra de urnas California Los Ángeles 5 p.m. PT Texas Houston — Dallas 7 a.m. CT 5 p.m. CT Florida Miami-Hialeah 7 a.m. ET 5 p.m. ET Nueva York Ciudad de Nueva York 7 a.m. ET 5 p.m. ET Illinois Chicago 7 a.m. CT 5 p.m. CT Georgia Atlanta 7 a.m. ET 5 p.m. ET Massachusetts Boston 7 a.m. ET 5 p.m. ET Carolina del Norte Charlotte 7 a.m. ET 5 p.m. ET Luisiana Nueva Orleans 7 a.m. CT 5 p.m. CT Washington DC/ DMV Punto confirmado por la embajada 7 a.m. ET 5 p.m. ET

Preguntas frecuentes antes de ir a votar en las Elecciones en Honduras

Antes de salir de casa

Verifica que efectivamente puedes votar en el exterior y que estás asignado a un centro en EE.UU. (revisa padrón/consultas del CNE o comunicados consulares).​

Lleva tu DNI hondureño en buen estado; es el documento básico que te pueden exigir para identificarte.​

Revisa la dirección exacta del centro de votación, el horario (en general 7:00 a. m. a 5:00 p. m. hora local) y cómo llegar en transporte público o en auto.​

Llega temprano: en muchas elecciones pasadas y actuales se forman filas largas, sobre todo a media mañana y al mediodía.​

Infórmate antes de ir sobre las papeletas, los candidatos y cómo se marca el voto, para no dudar dentro de la cabina.​

Qué llevar y cómo vestirte

Lleva agua y, si puedes, un pequeño snack, porque podrías estar de pie bastante tiempo.​

Usa ropa y calzado cómodos, adecuados para el clima de tu ciudad en EE.UU. y para esperar en fila.​

Ten a mano tu celular con batería y datos, por si necesitas ubicar el lugar exacto o mostrar alguna confirmación de tu centro de votación.​

Evita portar objetos que puedan ser considerados peligrosos o que compliquen el acceso a un edificio consular (por seguridad).​

En el centro de votación

Respeta las indicaciones del personal consular y de la Junta Receptora de Votos sobre filas, ingreso y orden de atención.​

Mantén la calma si la fila avanza lento; mientras estés dentro del horario y en la fila, tu derecho a votar debe ser respetado.​

No hagas campaña, no muestres propaganda ni discutas de forma agresiva de política cerca de la mesa; en muchos procesos se limita la propaganda en los recintos.​

Ten listo tu DNI cuando te llamen, para que el proceso de identificación sea más rápido.​

Al momento de votar

Escucha con atención las instrucciones de la mesa sobre cómo marcar correctamente la boleta para que tu voto sea válido.​

Marca solo según las reglas (por ejemplo, una marca clara dentro del recuadro del partido o candidato elegido) y evita tachones o dibujos.​

Antes de depositar la papeleta en la urna, verifica que la has doblado y cerrado como te indicó la mesa, sin mostrar tu elección.​

Después de votar

Sal con calma del recinto y deja espacio para quienes aún no han votado.​

Si ves alguna irregularidad grave (coacción, compra de votos, violencia), puedes documentarla de forma segura y reportarla a autoridades consulares o al CNE por los canales habilitados.​