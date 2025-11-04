Los resultados de las Elecciones de Nueva York 2025 para la alcaldía comenzarán a conocerse después del cierre de urnas a las 21:00 horas, pero el proceso de conteo y proclamación oficial tiene varias particularidades y pasos clave. La noche del 4 de noviembre será determinante , pero conocer el nombre del próximo alcalde puede depender tanto de la rapidez del escrutinio inicial como de procesos más lentos en caso de un resultado estrecho o reclamaciones.

¿A qué hora cierran las urnas y empieza el conteo?

En Nueva York, los centros de votación para las elecciones generales de 2025 abren a las 6:00 a.m. y cierran a las 9:00 p.m. Todos los ciudadanos que se encuentren en la fila a esa hora tendrán derecho garantizado a emitir su sufragio. Al cerrarse las urnas, las autoridades electorales comienzan con el conteo inmediato de los votos en cada distrito electoral, lo que da inicio a una intensa noche de información y expectativas.​

Primeros avances: cuándo llegan los datos preliminares

Si bien Nueva York no cuenta con una autoridad nacional centralizada para el conteo, el flujo de resultados suele ser ágil en los primeros compases. Tras el cierre de urnas, algunos reportes iniciales podrían difundirse incluso en los primeros quince minutos, alrededor de las 21:15 horas , basados en el conteo de los primeros distritos digitales o de menor votación. Tradicionalmente, hacia las 23:00 horas ya se ha contabilizado más del 90% de los votos emitidos en el día, permitiendo que se perfilen tendencias bastante sólidas sobre el ganador de la elección.​

Sin embargo, estos resultados son considerados “no oficiales” y sujetos a cambios menores, según avanza el conteo de boletas por correo y cualquier impugnación o revisión que sea necesaria.​

Conoce los resultados oficiales de las Elecciones en Nueva York 2025 y quién ganó entre Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo. (Fotos: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Cuándo se proclama un ganador oficial en Nueva York?

La declaración oficial del ganador de la alcaldía de Nueva York no se realiza la misma noche de la elección. Los funcionarios electorales validan voto a voto para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso. Si bien, en la gran mayoría de elecciones, la diferencia entre candidatos es suficiente para que uno de ellos se proclame ganador, legalmente el resultado solo es definitivo tras el escrutinio y certificación estatal, que puede tardar algunos días o incluso semanas si existen contiendas cerradas o boletas por correo aún sin procesar.​

En las elecciones anteriores, la mitad de los votos ya estaban contados a los 15 minutos del cierre, y un 90% a las 23:00 horas, pero el resultado oficial—especialmente si el margen es estrecho—podría esperar un poco más dependiendo de la llegada y validación de los votos ausentes, militares y especiales.​

¿Cuándo se publican los resultados completos de las Elecciones de Nueva York 2025?

Como mencionamos párrafos más arriba, los primeros números se publican a las 9:00 p.m., el momento en que se conoce la tendencia definitiva o se puede proyectar un ganador depende de la diferencia de votos:

El anuncio de un ganador por parte de los medios de comunicación y agencias de noticias suele ocurrir en la franja horaria de 10:00 p.m. a 11:30 p.m. (ET) , siempre que exista una ventaja de doble dígito en el conteo de votos presenciales y anticipados.

Si el margen electoral resulta ser estrecho (1-3%), la incertidumbre se prolongará. Particularmente en Nueva York, la legislación permite un plazo posterior para procesar los votos ausentes (por correo), lo que podría retrasar la certificación final de la elección por días, o incluso semanas.

El contexto: candidatos, cobertura y vibración política

Para las elecciones de 2025, los principales protagonistas son Zohran Mamdani (Demócrata), Andrew Cuomo (Independiente) y Curtis Sliwa (Republicano), todos muy activos y con bases sólidas en diferentes sectores de la ciudad. La atención mediática nacional es alta, considerando el rol simbólico y político de Nueva York para el país. Las grandes cadenas, medios digitales y portales oficiales como NYC Votes ofrecen cobertura minuto a minuto que permite seguir al instante los avances de los resultados y reacciones de los candidatos.​

Votación anticipada, sistema y tiempos de espera

Nueva York ofreció una ventana importante de votación anticipada entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, la cual ayudó a descongestionar la jornada electoral del 4 de noviembre y permitió procesar parte de esas boletas con antelación. A diferencia de las primarias (donde puede aplicarse el “ranked-choice voting” que dilata la proclamación oficial si no existe mayoría absoluta), en la elección general de alcalde gana el candidato con mayoría simple, lo que acelera la proyección de tendencias, aunque siempre supeditado a la normativa oficial de escrutinio y validación estatal.​