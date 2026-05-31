Este domingo 31 de mayo, Colombia celebra las elecciones presidenciales entre 11 candidaturas que esperan recibir el respaldo de la ciudadanía en las urnas, aunque todo parece indicar que el próximo inquilino de la Casa de Nariño se definirá en una segunda vuelta programada para el 21 de junio. Si quieres saber a qué hora empiezan los comicios de primera vuelta, las mesas de votación abren a las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. (hora de Bogotá). Quienes permanezcan en la fila a la hora del cierre solo podrán votar si ya entregaron su cédula a los jurados; de lo contrario, no serán habilitados. El proceso rige simultáneamente en territorio nacional y en consulados para ciudadanos en el exterior.

En el exterior, los consulados recibieron votantes en el mismo horario oficial, pero las urnas para la votación adelantada abrieron el 25 de mayo y cerraron el 30 de mayo. Esos días permitieron que 1.414.661 colombianos emitieran su voto antes de la fecha de los comicios generales. Para quienes residen en EE. UU., la opción válida hoy es acudir al consulado correspondiente dentro del horario indicado.

Para estas elecciones en Colombia 2026 están habilitadas 41.421.973 personas en todo el mundo, distribuidas en 122.018 mesas de votación, incluyendo las del exterior. Bogotá aparece como la circunscripción con más votantes, seguida por Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. Estas cifras marcan la mayor movilización electoral del país en la jornada.

En la papeleta figuran 13 nombres, aunque solo 11 candidaturas compiten activamente: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras y Gustavo Matamoros. Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo retiraron sus aspiraciones y se adhirieron a otros aspirantes, por lo que no compiten de facto.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones del 31 de mayo de 2026. (Foto: Composición Mag)

Horario para votar en las elecciones en Colombia 2026

La apertura de los puestos de votación en Colombia está prevista a partir de las 8:00 am (hora local) y se extenderá hasta las 4:00 pm (hora local), tiempo durante el cual los ciudadanos habilitados pueden acercarse a sus mesas designadas para ejercer su voto.

Antes de la apertura al público, los jurados de votación instalan las mesas desde alrededor de las 7:00 a. m., pero este procedimiento es interno y no implica que los ciudadanos puedan votar antes de las 8:00 a. m. A las 4:00 p. m. se cierran inmediatamente las mesas y, desde ese momento, los jurados comienzan el conteo de votos; no se permite el ingreso de más votantes después de esa hora.

Este domingo 31 de mayo se abrirán las urnas para que la ciudadanía participe en las Elecciones en Colombia 2026. En el exterior ya empezaron las votaciones en las más de un millón de colombianos podrán participar en las urnas. | Foto: EFE / Composición

Horario de la votación en el exterior para las elecciones en Colombia 2026

Para los ciudadanos colombianos en el exterior, diferentes consulados señalan que el horario habitual de la jornada diaria es también de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. hora local, aunque algunos puestos habilitan votaciones durante varios días (por ejemplo, del 25 al 31 de mayo en ciertas delegaciones).