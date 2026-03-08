Este domingo 8 de marzo se llevan a cabo en Colombia las elecciones de 2026, en las que los ciudadanos están llamados a escoger a los nuevos integrantes del Congreso de la República de Colombia y a participar en tres consultas interpartidistas presidenciales. Más de 40 millones de colombianos tienen derecho a ejercer su voto en todo el territorio nacional, y en esta nota se dará a conocer oficialmente a qué hora se empieza a votar en las elecciones en Colombia 2026.

Cabe recalcar que la jornada electoral es organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de todo el proceso de votación y de garantizar el desarrollo de la votación en condiciones de orden y transparencia.

Según la información oficial, las mesas están debidamente habilitadas y cuentan con jurados electorales que deberán presentarse con anticipación, mientras que los votantes podrán ejercer su derecho en los horarios determinados por la Registraduría. Este marco organizativo es clave para que los comicios se desarrollen sin contratiempos en una jornada que también representa la primera gran cita democrática del año.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones del 8 de marzo de 2026. (Foto: Composición Mag)

Horario para votar en las elecciones en Colombia 2026

La apertura de los puestos de votación en Colombia está prevista a partir de las 8:00 am (hora local) y se extenderá hasta las 4:00 pm (hora local), tiempo durante el cual los ciudadanos habilitados pueden acercarse a sus mesas designadas para ejercer su voto.

Antes de eso, los jurados de votación deben instalar las mesas desde las 7:00 am (hora local), con el fin de verificar materiales y comenzar la jornada al inicio de la mañana. Con respecto al escrutinio y cierre, es desde las 4:00 pm (hora local) en adelante, según El Tiempo.