Si vives en California , prepárate para una de esas noches en las que el cielo parece recordar lo afortunados que somos de habitar bajo él. La lluvia de meteoros Gemínidas 2025 está por convertir el firmamento del estado dorado en un verdadero festival de luces, con hasta 150 destellos por hora durante las noches del 13 y 14 de diciembre .

Desde las playas tranquilas del Pacífico hasta los desiertos de cielos despejados y las montañas que rozan las estrellas, cada rincón de California será un escenario privilegiado para disfrutar de este espectáculo cósmico que muchos consideran el más deslumbrante del año.

Si estás en zonas urbanas o simplemente deseas disfrutar del evento desde casa, diversas instituciones astronómicas mexicanas ofrecerán transmisiones EN VIVO ONLINE a través de plataformas digitales. Estas transmisiones proporcionarán una vista privilegiada del pico de las Gemínidas y te guiarán en el reconocimiento de esta lluvia, considerada la más densa y espectacular del año. ¡Prepárate para mirar al cielo en la madrugada del 14 de diciembre!

La actividad de esta lluvia empezó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 17 (Foto: Freepik)

PREPÁRATE PARA VER UNO DE LOS EVENTOS ASTRONÓMICOS MÁS ESPERADOS DEL 2025

Este 2025, la naturaleza jugará a favor de los observadores: la noche estará prácticamente en penumbra, con una luna discreta que no opacará el espectáculo. Gracias a este escenario perfecto, todo el hemisferio norte tendrá la posibilidad de disfrutar una vista amplia y nítida del firmamento, sin necesidad de telescopios ni cámaras sofisticadas. Basta con alejarse de las luces de la ciudad, acomodarse bajo el cielo abierto y permitir que la oscuridad haga su magia para que cada rayo fugaz destaque con intensidad.

Pero si algo convierte a las Gemínidas en un fenómeno único es su origen inusual. En vez de provenir de un cometa helado, esta lluvia nace del asteroide 3200 Faetón, un objeto rocoso y enigmático que recorre el sistema solar a gran velocidad. Cada vez que se acerca al Sol, desprende diminutos fragmentos que al entrar a nuestra atmósfera producen meteoros intensos, de movimiento suave y a menudo teñidos de colores vibrantes. Este carácter excepcional, mezclado con su belleza natural, explica por qué las Gemínidas son consideradas un tesoro anual para aficionados y expertos por igual.

A QUÉ HORA VER LA LLUVIA DE METEOROS GEMÍNIDAS 2025 EN CALIFORNIA

El espectáculo más deslumbrante de Gemínidas será en la madrugada del 13 al 14 , cuando la lluvia alcance su mayor intensidad. Desde las primeras horas de la noche ya será posible captar algunos destellos, pero será conforme avanza la madrugada cuando el cielo se transforme en un verdadero desfile de meteoros.

Si bien desde las 9:00 p.m. (PST) ya habrá buenas oportunidades de observación, se espera que el momento del pico sea a las 00:00 horas (PST) del domingo 14 de diciembre .

En Estados Unidos los horarios del momento del pico serán los siguientes:

3:00 a.m. , EST

, EST 2:00 a.m. , CST

, CST 1:00 a.m. , MST

, MST 00:00 horas, PST

ASÍ PODRÁS DISFRUTAR DE LA LLUVIA DE METEOROS GEMÍNIDAS 2025 EN CALIFORNIA

Los destellos verdes, anaranjados o incluso azulados que suelen acompañar a cada meteoro no son un simple capricho visual: provienen de la combustión de minerales como el sodio, el magnesio o el calcio, presentes en los fragmentos del asteroide 3200 Faetón. Esa mezcla química convierte a las Gemínidas en una de las lluvias más fotogénicas del calendario astronómico, ideal para quienes disfrutan registrar la magia del cielo nocturno.

La buena noticia es que no necesitas telescopios ni cámaras profesionales para apreciarla en todo su esplendor. Solo basta con buscar un espacio oscuro, lejos de las luces de la ciudad, apagar cualquier pantalla y permitir que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos . Aunque su radiante se ubica entre las estrellas Cástor y Pólux, los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección, por lo que mirar al cielo con calma será la mejor manera de disfrutarlos.

La actividad de esta lluvia empezó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 17, pero su espectáculo más intenso ocurrirá en la madrugada del 13 al 14, cuando se espera el mayor flujo de meteoros. Según la American Meteor Society, incluso desde después de las 10 de la noche ya es posible comenzar a ver algunos destellos, aunque será ya entrada la madrugada cuando los cielos se llenen de estos viajeros luminosos que surcan la atmósfera a toda velocidad.