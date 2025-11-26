El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 está listo para ofrecer un espectáculo inigualable, lleno de globos gigantes, carrozas temáticas y actuaciones de clase mundial para deleitar a millones de espectadores. Este evento icónico contará con la participación estelar de la actriz Cynthia Erivo y números musicales de exitosos musicales de Broadway como Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime. Además, el show incluirá una actuación especial de las voces cantantes de HUNTR/X de KPop Demon Hunters.

Las estrellas favoritas del programa TODAY, Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, serán los anfitriones encargados de guiar la transmisión del desfile desde Nueva York. El evento no solo se centra en la música y los famosos, sino en la magnificencia visual, con una alineación impresionante que incluye 34 globos gigantes, 28 carrozas innovadoras, 14 unidades especiales y 11 bandas de música que marchan por la ciudad.

El momento culminante, como es tradición, será la esperada aparición de Santa Claus al final del recorrido, dando oficialmente la bienvenida a la temporada navideña. El Desfile de Macy’s es una tradición que marca el inicio del feriado de Thanksgiving en Estados Unidos. Sigue leyendo para descubrir a qué hora comienza el Macy’s Thanksgiving Day Parade exactamente y qué canales de TV transmitirán el desfile en EN VIVO.

El pronóstico del tiempo indica que la ciudad de Nueva York se mantendría seca durante el desfile. | Crédito: David Dee Delgado / AFP

¿A qué hora empieza el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 comenzará la mañana del jueves 27 de noviembre a las 8:30 a.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) y se extenderá hasta el mediodía, transmitiéndose en simultáneo para todas las zonas horarias de Estados Unidos.​

¿Dónde y cómo ver el desfile del Día de Acción de Gracias 2025 de Macy’s?

El desfile podrá verse en vivo a través de varias opciones:

Televisión abierta: NBC será el canal oficial con cobertura en inglés, presentado por Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker.​

Transmisión online: Puedes verlo desde la plataforma de streaming Peacock, que contará con funciones especiales de visualización múltiple.​

Televisión en español: La cadena Telemundo transmitirá el evento con presentadores hispanos destacados.​

Otros servicios de streaming: Si tienes suscripción a Hulu + Live TV, DIRECTV STREAM u otros servicios con acceso a NBC, también podrás seguir la transmisión en tiempo real.​

¿Cómo ver el desfile en vivo por Peacock?

Para ver el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 en vivo por Peacock, solo necesitas estar suscrito al servicio, iniciar sesión en la plataforma y acceder al evento el jueves 27 de noviembre, desde las 8:30 a.m. (hora de Nueva York, simultáneo en todas las zonas horarias).​ Estos son los requisitos a seguir:

Suscripción activa: El plan básico de Peacock inicia en $7.99 USD al mes y no tiene opción gratuita para la transmisión en vivo.​

Dispositivos compatibles: Peacock está disponible en navegadores web para Windows y Mac, móviles Android y iOS, Smart TVs (Samsung, LG), dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y consolas Xbox/PlayStation.​

Multivisión (Multiview): Para la primera vez, los abonados podrán elegir entre tres perspectivas durante el desfile (vista tradicional, desde el float principal y ángulo de altura), con acceso instantáneo desde la interfaz de Peacock durante el evento.​

Calidad y requisitos técnicos: Se recomienda una conexión estable mínima de 5 Mbps, aunque Peacock optimiza el streaming en resoluciones HD adaptables al dispositivo.

Esta fotografía de archivo del 25 de noviembre de 2004 muestra a Bob Esponja durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York el 21 de enero de 2005 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿Cómo acceder al desfile del Día de Acción de Gracias 2025 en Macy’s en Peacock?

Ingreso : Solo debes buscar “Macy’s Thanksgiving Day Parade” en la barra de búsqueda de la app Peacock la mañana del evento.​

: Solo debes buscar “Macy’s Thanksgiving Day Parade” en la barra de búsqueda de la app Peacock la mañana del evento.​ Idiomas disponibles : El desfile contará también con una transmisión en español por Telemundo, accesible con cuentas vinculadas o sistemas de TV que incluyan ese canal.​

: El desfile contará también con una transmisión en español por Telemundo, accesible con cuentas vinculadas o sistemas de TV que incluyan ese canal.​ Repeticiones: Peacock ofrece repeticiones tras la transmisión en vivo para usuarios suscritos.​

No se requieren requisitos adicionales como VPN para usuarios en Estados Unidos. Si te encuentras fuera de EE.UU., puede requerirse el uso de una VPN que permita acceder al contenido de Peacock.

Ruta y consejos para ver el desfile del Día de Acción de Gracias 2025 de Macy’s en persona

El desfile iniciará en la calle 77 y Central Park West, seguirá hasta Columbus Circle, luego bajará por 6th Avenue hasta Herald Square en la calle 34, frente a los grandes almacenes Macy’s. Se recomienda llegar temprano, ya que el público comienza a ocupar lugares desde las 6 a.m., y evitar la zona entre la 34 y la 38 por ser área dedicada a las cámaras de TV.

Preguntas frecuentes del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2′25

¿Qué celebridades y artistas se presentarán en el Desfile de Macy’s 2025?

La lista de artistas de este año es extensa e incluye grandes nombres de la música country y pop. Entre los performers destacados se encuentran la estrella de Yellowstone Lainey Wilson, los cantantes de K-Pop HUNTR/X (de KPop Demon Hunters), y la aclamada Cynthia Erivo. El desfile también contará con las actuaciones de Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Ciara, Gavin DeGraw, Foreigner, Darlene Love, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Jewel, y la celebración del 100 aniversario de las icónicas Radio City Rockettes.

¿Qué globos gigantes nuevos debutarán en el desfile de este año?

En esta 99ª edición, el desfile presentará cuatro nuevos globos gigantes que captarán la atención del público. Los nuevos personajes que se unirán a la flota incluyen a Buzz Lightyear (de Pixar), el clásico personaje de videojuegos PAC-MAN (de Bandai Namco) y el popular Mario (de Nintendo). Además, se estrenará la carroza con forma de cebolla de Shrek (de DreamWorks Animation).

¿Cuáles son las nuevas carrozas y apariciones especiales del desfile?

Habrá seis carrozas debutantes, inspiradas en franquicias populares y marcas icónicas. Entre ellas se encuentran: Upside Down Invasion: Stranger Things (Netflix), Brick-tastic Winter Mountain (The LEGO Group), y Master Chocolatier Ballroom (Lindt). Además de los artistas, habrá apariciones especiales, incluyendo a la medallista olímpica estadounidense Ilia Malinin y las celebridades Nikki DeLoach y Christopher Jackson.