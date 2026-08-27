La campaña para elegir al próximo gobernador de Florida ya tomó forma, así que, si vives en el estado, llegas de vez en cuando a hacer turismo o tienes conocidos, seguramente esto te genera mucha curiosidad. Ron DeSantis dejará el cargo al finalizar su segundo mandato consecutivo en enero de 2027 y, tras semanas sin involucrarse en la primaria republicana, finalmente dejó clara su postura: apoyará al ticket de su partido en noviembre. Eso pone a Byron Donalds, ganador de la interna del GOP, como el candidato que contará con ese respaldo, aunque no sabemos si sea positivo o negativo y solo el resultado final lo determinará. Donalds se medirá con David Jolly el martes 3 de noviembre de 2026, en una elección que llega con preocupaciones muy presentes para los residentes: alquileres cada vez más altos, seguros de vivienda difíciles de pagar, tráfico, escuelas y el costo de hacer las compras.

Para muchas familias hispanas de Miami, Hialeah, Doral, Westchester, Kissimmee, Orlando o Tampa, la contienda no se vive únicamente desde la política partidaria, siempre hay que ver más allá. También se mide desde el presupuesto de la casa: cuánto subió el seguro, si alcanza para renovar el contrato de renta, cuánto cuesta la gasolina o cómo impactan los impuestos en el pago mensual de una propiedad o también como se aplican las políticas migratorias. En ese escenario, el respaldo de DeSantis puede convertirse en un activo político para Donalds, aunque todavía no está claro cuánto se involucrará el gobernador saliente durante la recta final.

DESANTIS SE ALINEA CON LA BOLETA REPUBLICANA

El miércoles 26 de agosto, DeSantis fue cuestionado al respecto en una conferencia de prensa y respondió que respaldará a la boleta del partido. En la práctica, eso significa que estará del lado de Donalds, quien es el aspirante republicano a gobernador.

Lo que no está definido es si el gobernador hará campaña de manera activa. Hasta ahora, no hay confirmación de mítines compartidos, recorridos por el estado, anuncios televisivos ni eventos en los que ambos aparezcan juntos. DeSantis apoyará al candidato republicano, pero todavía falta conocer si tendrá un papel visible en los meses previos a la elección.

Pregunta Respuesta ¿A quién apoyará DeSantis en noviembre? A la boleta del Partido Republicano ¿Quién es el candidato republicano a gobernador? Byron Donalds ¿DeSantis lo respaldó durante las primarias? No, se mantuvo al margen ¿Habrá actos de campaña con Donalds? Por ahora, no están confirmados ¿Quién es el rival demócrata? David Jolly ¿Cuándo se vota? Martes 3 de noviembre de 2026

DONALDS SE IMPUSO EN LA PRIMARIA

Byron Donalds ganó la nominación republicana después de una elección interna con varios nombres en disputa. El congresista obtuvo cerca de 811.000 votos, equivalente a 47,8% del total, y superó con amplitud al vicegobernador Jay Collins, que terminó segundo.

En el campo demócrata, David Jolly se quedó con la candidatura de su partido al conseguir alrededor de 60,9% de los votos. Jolly fue congresista republicano durante varios años, pero luego se apartó del GOP y pasó a competir como demócrata. Ahora buscará que su partido recupere la gobernación, una meta que no consigue desde hace décadas.

La elección general tendrá cuatro protagonistas centrales:

Byron Donalds, candidato republicano a gobernador.

David Jolly, candidato demócrata a gobernador.

Ron DeSantis, gobernador saliente.

Los votantes de Florida, que decidirán el resultado el 3 de noviembre.

Donalds también eligió a Bryan Ávila como candidato a vicegobernador. Ávila es senador estatal, representa a Miami Springs y tiene raíces cubanas. Su llegada a la fórmula busca reforzar el mensaje republicano en el sur de Florida, donde el voto latino tiene una influencia importante, especialmente entre comunidades cubanoamericanas, venezolanas y nicaragüenses.

Byron Donalds ganó las elecciones primarias del Partido Republicano y ahora será candidato para gobernador de Florida (Foto: AFP)

LO QUE VIENE PARA LOS VOTANTES

La elección será el martes 3 de noviembre de 2026. De aquí a esa fecha, los votantes tendrán tiempo para conocer las propuestas, seguir los debates y revisar cómo se posicionan Donalds y Jolly frente a los temas que más afectan a sus comunidades.

Por el momento, DeSantis ya envió una señal: respaldará al candidato republicano. La incógnita está en saber si ese apoyo se quedará en una declaración o si el gobernador recorrerá Florida junto a Donalds en la etapa más intensa de la campaña.

Esa diferencia puede tener peso. DeSantis sigue siendo una figura muy conocida entre los republicanos del estado, y una participación activa podría ayudar a movilizar votantes. Pero, si decide mantenerse en segundo plano, Donalds tendrá que sostener gran parte de la campaña con su propio equipo, la estructura partidaria y el respaldo de Trump.