En Estados Unidos, dejar propina no es solo un gesto de cortesía: forma parte de las reglas no escritas del día a día y, en muchos casos, completa el salario de quienes trabajan en servicios. Saber a quién se le deja dinero extra y cuánto es apropiado según el tipo de atención —desde meseros y repartidores hasta estilistas, choferes y personal de hotel— puede evitarte momentos incómodos y ayudarte a ser justo con los trabajadores. En esta nota, te ofrecemos una guía clara y sencilla que detalla los rangos de propina recomendados de acuerdo con la profesión y el tipo de servicio que recibas.
¿A QUIÉN DEBO DAR PROPINA Y CUÁNTO EN EE.UU.?
En Estados Unidos se espera dejar propina en casi todos los servicios de atención al público, y la referencia general se mueve entre el 15% y el 20% del valor del servicio. La clave es fijarse en el tipo de trabajo: si el ingreso base es bajo y depende mucho del tip (como meseros o repartidores), el porcentaje recomendado suele ser más alto.
De acuerdo con Bankrate.com, se recomienda dejar como mínimo alrededor del 18% del total de la cuenta antes de impuestos. Si el servicio del mesero fue bueno, el porcentaje sugerido sube a entre 20% y 25%.
Regla rápida para la mayoría de los casos
- Restaurantes con servicio a la mesa y bares: entre el 15% y el 20% del total de la cuenta por un servicio normal. Si fue excepcional, hasta 25%.
- Cafeterías o cuando solo pides una bebida: no siempre es obligatorio. Se recomienda dejar entre 1 y 2 dólares si te atendieron en barra.
- Repartidores (delivery): entre el 10% y el 15% del pedido, con un mínimo de 3 a 5 dólares en pedidos pequeños.
- Taxis y apps de transporte: entre el 10% y el 15% del precio del viaje. En trayectos muy cortos, al menos 1 o 2 dólares.
Otros servicios habituales para dejar propina
En los hoteles de Estados Unidos, se deja propina a los siguientes trabajadores, según USA Today:
- Botones: 1 o 2 dólares por maleta.
- Servicio de limpieza: entre 2 y 5 dólares por noche, dejados en la habitación con una nota.
- Peluquerías, barberías y salones de belleza: entre el 15% y el 25% del costo del servicio, según qué tanto te gustó el resultado.
- Servicios varios (spa, masajes, guías turísticos, aparcacoches/valet): en general, entre el 10% y el 20% del costo del servicio. En valet, de 2 a 5 dólares al momento de recoger el auto.
¿CÓMO SABER CUÁNTO DEJAR?
- Para ello debes pensar si la persona vive en gran parte de las propinas (restaurantes, bares, delivery, salones). En ese caso, lo normal es moverse entre 15% y 20% aunque el servicio sea “correcto, sin más”.
- Si el servicio fue muy malo, la mayoría de guías sugiere no bajar de un 10%, salvo que haya sido realmente inaceptable; también puedes hablar con el encargado.
- Si tienes dudas, usa esta regla sencilla: calcula un promedio del 20% y ajusta un poco hacia arriba o abajo según la calidad del servicio.
El sitio web bankrate.com hace algunas otras precisiones sobre las propinas que no debes pasara por alto:
- Entrega de comida de restaurante a domicilio: 5 dólares o alrededor del 20% del valor de la orden.
- Entrega de comestibles: entre el 15% y el 20% del total de la compra.
- Entrega de bebidas alcohólicas: propina recomendada del 15% al 20% del monto del pedido.
- Entrega de flores: entre 2 y 5 dólares para la persona que las lleva.
- Botones de hotel: de 2 a 3 dólares por maleta en un hotel estándar y unos 10 dólares por pieza de equipaje en hoteles de lujo.
- Servicio de habitaciones (room service): alrededor del 20% del costo de la comida.
- Servicio de limpieza en hotel: entre 3 y 5 dólares por día en un hotel estándar y unos 10 dólares diarios en uno de lujo.
- Manicuristas: propina de entre el 5% y el 20% por cada técnico que te atienda.
- Peluquero o barbero: entre el 5% y el 20% del precio del servicio.
- Masajista: se sugiere dejar entre el 15% y el 20% del valor del masaje.
- Conductor de limusina: del 10% al 20% de la tarifa.
- Taxi: entre el 15% y el 20% del costo del viaje.
- Servicios de viaje compartido (rideshare, como Uber/Lyft): entre el 3% y el 5% de la tarifa.
- Conductor de transporte o shuttle: entre 2 y 3 dólares por persona.
- Niñera: entre el 15% y el 20% del total que se le paga por el cuidado.
- Personal de mudanza: alrededor de 10 dólares por persona por dos horas de trabajo, 20 dólares por persona si trabajan cuatro horas y 40 dólares por persona si la jornada llega a ocho horas.
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