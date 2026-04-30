En Estados Unidos, dejar propina no es solo un gesto de cortesía: forma parte de las reglas no escritas del día a día y, en muchos casos, completa el salario de quienes trabajan en servicios. Saber a quién se le deja dinero extra y cuánto es apropiado según el tipo de atención —desde meseros y repartidores hasta estilistas, choferes y personal de hotel— puede evitarte momentos incómodos y ayudarte a ser justo con los trabajadores. En esta nota, te ofrecemos una guía clara y sencilla que detalla los rangos de propina recomendados de acuerdo con la profesión y el tipo de servicio que recibas.

¿A QUIÉN DEBO DAR PROPINA Y CUÁNTO EN EE.UU.?

En Estados Unidos se espera dejar propina en casi todos los servicios de atención al público, y la referencia general se mueve entre el 15% y el 20% del valor del servicio. La clave es fijarse en el tipo de trabajo: si el ingreso base es bajo y depende mucho del tip (como meseros o repartidores), el porcentaje recomendado suele ser más alto.

De acuerdo con Bankrate.com, se recomienda dejar como mínimo alrededor del 18% del total de la cuenta antes de impuestos. Si el servicio del mesero fue bueno, el porcentaje sugerido sube a entre 20% y 25%.

¿15%, 18% o 25%? En esta nota te explicamos cómo calcular la propina correcta en EE.UU. (Foto: Freepik)

Regla rápida para la mayoría de los casos

Restaurantes con servicio a la mesa y bares: entre el 15% y el 20% del total de la cuenta por un servicio normal. Si fue excepcional, hasta 25%.

entre el 15% y el 20% del total de la cuenta por un servicio normal. Si fue excepcional, hasta 25%. Cafeterías o cuando solo pides una bebida: no siempre es obligatorio. Se recomienda dejar entre 1 y 2 dólares si te atendieron en barra.

no siempre es obligatorio. Se recomienda dejar entre 1 y 2 dólares si te atendieron en barra. Repartidores (delivery): entre el 10% y el 15% del pedido, con un mínimo de 3 a 5 dólares en pedidos pequeños.

entre el 10% y el 15% del pedido, con un mínimo de 3 a 5 dólares en pedidos pequeños. Taxis y apps de transporte: entre el 10% y el 15% del precio del viaje. En trayectos muy cortos, al menos 1 o 2 dólares.

Otros servicios habituales para dejar propina

En los hoteles de Estados Unidos, se deja propina a los siguientes trabajadores, según USA Today:

Botones: 1 o 2 dólares por maleta.

1 o 2 dólares por maleta. Servicio de limpieza: entre 2 y 5 dólares por noche, dejados en la habitación con una nota.

entre 2 y 5 dólares por noche, dejados en la habitación con una nota. Peluquerías, barberías y salones de belleza: entre el 15% y el 25% del costo del servicio, según qué tanto te gustó el resultado.

entre el 15% y el 25% del costo del servicio, según qué tanto te gustó el resultado. Servicios varios (spa, masajes, guías turísticos, aparcacoches/valet): en general, entre el 10% y el 20% del costo del servicio. En valet, de 2 a 5 dólares al momento de recoger el auto.

Hay un porcentaje recomendado para dejar propina según el tipo de servicio (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER CUÁNTO DEJAR?

Para ello debes pensar si la persona vive en gran parte de las propinas (restaurantes, bares, delivery, salones). En ese caso, lo normal es moverse entre 15% y 20% aunque el servicio sea “correcto, sin más”.

Si el servicio fue muy malo, la mayoría de guías sugiere no bajar de un 10%, salvo que haya sido realmente inaceptable; también puedes hablar con el encargado.

Si tienes dudas, usa esta regla sencilla: calcula un promedio del 20% y ajusta un poco hacia arriba o abajo según la calidad del servicio.

El sitio web bankrate.com hace algunas otras precisiones sobre las propinas que no debes pasara por alto:

Entrega de comida de restaurante a domicilio: 5 dólares o alrededor del 20% del valor de la orden.

Entrega de comestibles: entre el 15% y el 20% del total de la compra.

Entrega de bebidas alcohólicas: propina recomendada del 15% al 20% del monto del pedido.

Entrega de flores: entre 2 y 5 dólares para la persona que las lleva.

Botones de hotel: de 2 a 3 dólares por maleta en un hotel estándar y unos 10 dólares por pieza de equipaje en hoteles de lujo.

Servicio de habitaciones (room service): alrededor del 20% del costo de la comida.

Servicio de limpieza en hotel: entre 3 y 5 dólares por día en un hotel estándar y unos 10 dólares diarios en uno de lujo.

Manicuristas: propina de entre el 5% y el 20% por cada técnico que te atienda.

Peluquero o barbero: entre el 5% y el 20% del precio del servicio.

Masajista: se sugiere dejar entre el 15% y el 20% del valor del masaje.

Conductor de limusina: del 10% al 20% de la tarifa.

Taxi: entre el 15% y el 20% del costo del viaje.

Servicios de viaje compartido (rideshare, como Uber/Lyft): entre el 3% y el 5% de la tarifa.

Conductor de transporte o shuttle: entre 2 y 3 dólares por persona.

Niñera: entre el 15% y el 20% del total que se le paga por el cuidado.

Personal de mudanza: alrededor de 10 dólares por persona por dos horas de trabajo, 20 dólares por persona si trabajan cuatro horas y 40 dólares por persona si la jornada llega a ocho horas.

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