La mañana del 7 de enero parecía una más para Jesse Johnson, un residente de Snow Hill, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Estaba en un estacionamiento, junto a su camioneta, rascando con calma un boleto de lotería de 30 dólares que acababa de comprar. Nada hacía pensar que ese momento cotidiano iba a cambiarle la vida. Sin embargo, en cuestión de segundos, la sorpresa fue tan grande que su cuerpo reaccionó antes que su mente: al confirmar que el boleto era ganador, la emoción lo desbordó por completo y la escena llamó la atención de quienes estaban cerca.

Según informaron funcionarios de la Lotería de Educación de Carolina del Norte, al confirmar que el raspadito de 30 dólares era ganador del premio mayor, la reacción de Johnson fue inmediata y física: la emoción lo superó, sus piernas cedieron y terminó en el suelo, junto a su camioneta, tratando de asimilar que acababa de ganar un millón de dólares.

El impacto fue tal que, una vez pasado el primer momento, lo único que quería era compartir la noticia con su esposa. Sin embargo, la emoción seguía a flor de piel. “No podía ni hablar por teléfono, estaba demasiado emocionado”, relató el abuelo, quien además tiene nada menos que 22 nietos, un detalle que después marcaría el destino de su premio.

El boleto ganador fue comprado en Nour Tobacco, una tienda de conveniencia ubicada en Kinston, Carolina del Norte. Al reflexionar sobre lo ocurrido, Johnson resumió la experiencia con una frase sencilla: estaba “en el lugar correcto, en el momento correcto”. Ese mismo día decidió cobrar su premio.

Al hacerlo, tuvo que elegir entre recibir 50.000 dólares anuales durante 20 años o un pago único de 600.000 dólares. Optó por la suma global y, tras el pago de impuestos, recibió un total de 432.068 dólares. ¿El plan para ese dinero? Ayudar a cuidar y apoyar a sus 22 nietos, una prioridad que dejó clara desde el primer momento.

Las autoridades de la lotería señalaron que aún podrían darse historias similares, ya que 16 de los 25 premios de un millón de dólares del juego “MAX-A-MILLION”, lanzado en marzo, todavía no han sido reclamados. Además, siguen disponibles siete premios de 100.000 dólares. En paralelo, recordaron que los fondos recaudados han permitido otorgar más de 50 millones de dólares en subvenciones estatales en el condado de Greene, destinados, entre otras cosas, a la construcción de una nueva escuela secundaria.

